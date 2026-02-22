Delay Sports gewinnt Generalprobe, Türkiyemspor trifft zweistellig

Rückrundenauftakt verschoben, Fußball gibt es trotzdem. Am Sonntag wird nochmal fleißig getestet.
BSV Victoria Friedrichshain - SV Sparta Lichtenberg II | 5:1
Tore: 1:0 Luka Knuth (7.), 2:0 Finn Paschke (10.), 3:0 Dustin Merkel (21.), 4:0 Finn Paschke (38.), 4:1 Lukas Cäsar (68.), 5:1 Maximilian Hake (83.)
1. FC Schöneberg 1913 II – SC Gatow | 3:1
Tore: 1:0 Moritz Schmidt (10.), 2:0 Rasmus Remy (16.), 3:0 Moritz Schmidt (38.), 3:1 Felix Kügler (49.)
SFC Friedrichshain Ü32 - SFC Friedrichshain III | 4:3
Tore: 1:0 Christian Walter (10.), 2:0 Lennart Wutzke (24.), 2:1 Marc Polzer (40.), 2:2 Marc Polzer (41.), 3:2 (47.), 4:2 Eric Wagner (71.), 4:3 Muhannad Salqini (84.)
FC Arminia Tegel II – BSC Fortuna Glienicke II | abgesagt
SFC Stern 1900 - Berlin Hilalspor | 2:3
Tore: 0:1 Willy Akanakimana (28.), 0:2 Krisztian Vadocz (53.), 0:3 Görkem Tozlu (56.), 1:3 Oliver Gantzberg (58.), 2:3 Hamid Sen (66.)
SC Schwarz-Weiss Spandau - SFC Veritas | 3:6
Tore: 1:0 (10.), 1:1 Gürkan Özkan (21.), 1:2 Mehmet Aydin (26.), 1:3 Ramy Raychouni (37.), 1:4 Mehmet Aydin (53.), 1:5 Sebastian Ghasemi-Nobakht (62.), 2:5 (68.), 3:5 (72.), 3:6 Mehmet Aydin (78.)
Lichtenrader BC - BFC Preussen II | 3:1
Tore: 1:0 Ali Ahmad (6.), 2:0 Max Ullrich (31.), 3:0 Max Ullrich (40.), 3:1 Ahmad El-Mustapha (90.)
SV Buchholz – FC Arminia Tegel | 6:2
Tore: 1:0 Hassane Diallo Thiam (1.), 2:0 Thome Braun (9.), 3:0 (16.), 3:1 Malik Devecioglu (29.), 4:1 Mustafa Al-Nuaimi (62.), 5:1 Dominik Stehl (71.), 5:2 Daniel Schwabe (79.), 6:2 Hayngo-Demeilleur Okitapenge (87.)
BSV 1892 III - MSV Rüdersdorf | 1:1
Tore: 1:0 Leon Dorofeev (23.), 1:1 Julian Kroll (75.)
Weißenseer FC II – SG Prenzlauer Berg 1990
Anstoß: 11:45 Uhr
SC Union 06 – BSV Hürtürkel | 3:3
Tore: 0:1 Jegors Kiuskins (30.), 1:1 Samuel Andert (47.), 2:1 Samuel Andert (75.), 2:2 Leopold Antonius Bussmann (77.), 3:2 Sherif Hossam Adib Mesak (84.), 3:3 Ilker Samed Yigit (88.)
TSV Mariendorf 1897 – Friedenauer TSC | 2:2
Tore: 0:1 Eray Krüger (43.), 1:1 Leon Strana (53.), 2:1 Vincent Bühler (58.), 2:2 Ihab Al-Khalaf (71.)
TSV Rudow Berlin – VfB Concordia Britz 1916 | 2:1
Tore: 1:0 Fabio Engelhardt (5.), 2:0 Tim Wenke (39. Eigentor), 2:1 Tim Wenke (62.)
SC Westend 1901 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II | 1:3
Tore: 1:0 Yassin Abdallah (20.), 1:1 Jahdai Sander (22.), 1:2 Suhaib Abu-Hmoud (27.), 1:3 Salmane Adib (90.+2)
Füchse Berlin – BSV Dersim 1993 | 3:0
SC Staaken II - BW Hohen Neuendorf II | 4:2
Tore: 1:0 Karen Papazian (9.), 1:1 Luca Stäglich (19.), 2:1 Simon Kunze (41.), 3:1 Erhan Bahceci (51.), 3:2 Luca Stäglich (60.), 4:2 Nico Rohdes (82.)
1. Traber FC Mariendorf – Türkiyemspor Berlin | 0:10
Tore: 0:1 Berkim Yilmaz (6.), 0:2 Karim Farez (20.), 0:3 Karim Farez (25.), 0:4 Ali Ayvaz (35.), 0:5 Karim Farez (41.), 0:6 Prince Aboagye (49.), 0:7 Prince Aboagye (58.), 0:8 Prince Aboagye (63.), 0:9 Mervan Almahdar (70.), 0:10 Mustafa Kenan Yigitoglu (75.)
BSV Heinersdorf - SG Blankenburg | 4:5
Tore: 1:0 Peer-Phillip Brendler (38.), 1:1 Max Roßius (49.), 2:1 Khoa Tran Xuan (53.), 3:1 Peer-Phillip Brendler (60.), 3:2 Max Roßius (65.), 3:3 Niklas Cerning (67.), 4:3 Peer-Phillip Brendler (74.), 4:4 Max Roßius (85.), 4:5 Niklas Cerning (88.)
BSV Victoria Friedrichshain II - SG Rotation Prenzlauer Berg II | 2:3
Tore: 0:1 Ferdinand Stöhr (3.), 1:1 Emiljan Murtini (22.), 1:2 (32.), 1:3 Ferdinand Stöhr (41.), 2:3 Emre Yetimoglu (87.)
BSC Marzahn II - SV Sparta Lichtenberg III | 0:0
Tore: keine
FSV Spandauer Kickers II – VfB Hermsdorf Berlin II | 2:1
Tore: 1:0 Dennis Wood (28.), 2:0 Jasper Krause (37.), 2:1 Jasper Rau (38.)
1. FC Schöneberg 1913 – FC Liria 1985 Berlin | 1:5
Tore: 0:1 Kushtrim Ibrahimi (9.), 0:2 Durim Elezi (12.), 1:2 Salih Uzun (46.), 1:3 Dawoud Al Dawoud (66.), 1:4 Ali Esweiei (75.), 1:5 Smajo Jakupovic (78.)
BSC Rehberge 1945 – Wittenauer SC Concordia | 4:3
Tore: 1:0 Quentin Rohde (16.), 2:0 Bamussa Tangara (27.), 2:1 (29.), 2:2 (56.), 3:2 Mohamed Shiref (60.), 3:3 (75. Foulelfmeter), 4:3 Rayen Chouchane (79.)
Delay Sports Berlin – Weißenseer FC | 5:1
Tore: 1:0 Orhan Yildirim (2.), 1:1 Felix Landweer (14.), 2:1 Sidney Friede (55.), 3:1 Egzon Ismaili (67.), 4:1 Pascal Brossmann (71.), 5:1 Sky Vincent Tloczynski (84.)
Berliner SC - TUS Makkabi | 0:1
Tore: 0:1 Serkan Tokgöz (71.)
SSC Südwest 1947 – FC Internationale Berlin | 3:4
NFC Rot-Weiß 1932 – BFC Meteor 06 III | 6:1
SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917 | 3:2
Tore: 0:1 Jason Peikow (38.), 1:1 Maurice Lorenz (61.), 1:2 Timo Baumgart (63.), 2:2 Felix Biedka (80.), 3:2 Felix Biedka (90.)
BSC Eintracht Südring - Berliner TSC | 3:2
Tore: 0:1 Marco Walter (15.), 0:2 Parsa Sabri Dashti (19.), 1:2 Dogan-Umut Aslan (23.), 2:2 Mirze Aslanboga (68.), 3:2 Mirze Aslanboga (83.)
SFC Stern 1900 II - FC Stern Marienfelde | 6:2
Tore: 1:0 Alhassane Kante (9.), 2:0 Yannick Woithe (17.), 3:0 Yannick Woithe (30.), 4:0 (50.), 5:0 Jan Holm (56.), 5:1 Lennox Koch (58.), 5:2 Jaden Drummond (63.), 6:2 Salvatore Mancusi (88.)
BSV Hürtürkel II - SV Tasmania Berlin II | 2:0
Tore: 1:0 Batuhan Karabulut (65.), 2:0 Fazli Mafratoglu (80.)
FC Stern Marienfelde 1912 II – SV Adler Berlin 1950 | 3:3
Tore: 0:1 (21.), 1:1 Jan Bünger (35.), 1:2 Ronny Abdallah (54.), 2:2 Lukas Dellbrück (81.), 2:3 Florian Gruse (82.), 3:3 Marc-Jerome Schmidt (90.)
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV Blau-Gelb Berlin | 4:3
Tore: 1:0 Tobias Tim Wickner (27.), 2:0 Tobias Tim Wickner (30.), 2:1 Marces Kwella (38.), 2:2 Jeremy Fuß (49.), 2:3 Marces Kwella (56.), 3:3 David Ulm (66.), 4:3 Tobias Tim Wickner (85.)
SFC Friedrichshain – FSV Berolina Stralau 1901 II | 5:3
Tore: 0:1 (17.), 0:2 (19.), 1:2 Torben Daut (23.), 2:2 Davide Della Valle (28.), 3:2 Frederic Köberl (35.), 3:3 (55.), 4:3 Frederic Köberl (62.), 5:3 Frederic Köberl (63.)
SC Charlottenburg - BFC Meteor | 1:4
Tore: 0:1 Simon Böhm (5.), 1:1 Marvin Michels (15.), 1:2 Simon Böhm (21.), 1:3 Samet Alkan (39.), 1:4 Ibrahim Celik (78.)
SC Staaken - SSC Teutonia | 2:2
Tore: 0:1 Phelan Ackerschewski (4.), 1:1 Jesucristo Kote López (12.), 1:2 Jakob Wartchow (30.), 2:2 Ferris Freiwald (70.)
FC Viktoria 1889 Berlin II - SSC Südwest II | 4:1
Tore: 1:0 Matthew Joshua Gooden (5.), 2:0 Reginaled Laurence Nicolas (15.), 2:1 Dominik Dietzel (66.), 3:1 Jeong Chaehyun (84.), 4:1 Vito Everett Dieckert (86.)
VfB Hermsdorf Berlin – SV BW Hohen Neuendorf | 3:0
Tore: 1:0 Jan Oberstein (30.), 2:0 Jan Oberstein (42.), 3:0 Thiemo Gröschel (56.)
BSV Heinersdorf II - SG Blankenburg II | 0:8
Tore: 0:1 Marvin Rjosk (19.), 0:2 Marvin Rjosk (45.), 0:3 Johannes Reiß (48. Eigentor), 0:4 Marvin Rjosk (49.), 0:5 Marvin Käß (56.), 0:6 Benedikt Matzken (78.), 0:7 Kenneth Ziesing (85.), 0:8 Benjamin Hemp (90.)
SC Union 06 II - BSV Dersim II | 0:4
Tore: 0:1 Khaled Himadi (29.), 0:2 Kaya Gencer (57.), 0:3 Eric Spranger (77.), 0:4 Kaya Gencer (84.)
FSV Hansa 07 II - FSV Berolina Stralau III
Anstoß: 14:00 Uhr
TSV Mariendorf II - SV Adler III | 5:1
Tore: 1:0 Nico Schwedler (27.), 1:1 Geoffrey Burton (54.), 2:1 Arkota Suleiman Jabonah (67.), 3:1 Robin Koppe (79.), 4:1 Emre Demir (82.), 5:1 David Seligmann Silva Brandsch (84.)
SFC Veritas II - FC Polonia
Anstoß: 14:00 Uhr
FSV Berolina Stralau - CONO SUR | 4:1
VfB Fortuna Biesdorf III – SG Stern Kaulsdorf II | 8:1
Tore: 1:0 Kushtrim Nerjovaj (4.), 2:0 Kushtrim Nerjovaj (8.), 3:0 Jason Windscheffel (23.), 4:0 Kushtrim Nerjovaj (34.), 5:0 Kushtrim Nerjovaj (44.), 6:0 Kushtrim Nerjovaj (45.+1), 7:0 David Duc Anh Nguyen (56.), 8:0 Moritz Wolf (75.), 8:1 Toni Riegg (86.)
BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 15:45 Uhr
