Delay Sports fast zweistellig - Grünau-Dreier ohne Reimann

Kevin Pannewitz – Foto: Frank Arlinghaus

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt 31 Tore, ein Offensivspektakel von Delay Sports und eine torreiche Partie in Mariendorf. Tabellenführer FC Stern Marienfelde II bleibt souverän vorn, Spandauer FC Veritas hält Anschluss, während Delay Sports Berlin mit dem höchsten Sieg des Tages auf Rang drei bleibt.

In einer torlosen Begegnung bleiben beide Offensivreihen ohne Treffer. Sparta II steht mit 15 Punkten auf Rang zwölf, Heinersdorf bleibt mit ebenfalls 15 Zählern auf Platz elf.

Der Spitzenreiter gerät zunächst durch Celal Isak in Rückstand. Max Leon Gerighausen gleicht noch im ersten Durchgang aus, Preussen Winter-Neuzugang Dan Feldmann bringt Stern II vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel trifft Joschka von der Sitt mehrfach für die Gäste. Hans Karaj verkürzt für Mariendorf, doch Stern Marienfelde II setzt sich am Ende mit 5:2 durch. Der Tabellenführer baut sein Konto auf 42 Punkte aus, Traber bleibt mit zehn Punkten auf Rang 14.

Wittenau geht im ersten Abschnitt durch Hassan Jammoul in Führung. Nach der Pause erhöht Leon Strasner, Muhammed Yildirgan trifft ebenfalls. In der Schlussphase erzielt Hassan Jammoul zwei weitere Treffer und schnürt damit einen Dreierpack. Concordia steht nun bei 23 Punkten auf Rang acht. Stern Britz bleibt mit vier Punkten abgeschlagen Letzter. Und rauscht Richtung Kreisliga

Veritas entscheidet die Partie bereits im ersten Durchgang. Ex Greuther-Fürth Profi Sebastian Ghasemi-Nobakht trifft doppelt, Mehmet Aydin steuert einen weiteren Treffer bei. Nach der Pause fallen keine weiteren Tore. Veritas bleibt mit 39 Punkten Zweiter, Bosna verharrt mit 32 Zählern auf Rang vier.

Delay Sports fehlt ein Tor zu einem zweistelligen Ergebnis und sorgt bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Mit sieben Wintertransfers aus der Regionalliga, Oberliga und Berlin-Liga verstärkt, tritt das Team dominant auf. Neuzugang Orhan Yildirim (zuvor VSG Altglienicke, Regionalliga Nordost) eröffnet früh den Torreigen, Can Kilian Cakin (vom Berlin-Ligisten Stern 1900) trifft ebenfalls noch vor der Pause. Sidney Friede, zweitbester Torschütze der Liga, erzielt mehrere Treffer im ersten Abschnitt, zudem ist Sky Vincent Tloczynski erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel setzt sich das Toreschießen fort: Fabian Dietrich trifft, erneut sind Cakin und Friede erfolgreich. Mit dem 9:0 bleibt Delay Sports Berlin mit 36 Punkten Dritter und stellt mit nun 95 Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga. SC Charlottenburg II bleibt mit 13 Punkten auf Rang 13

GW Neukölln geht im ersten Abschnitt durch D. Gerlach in Führung. Kurz vor der Pause dreht der VfB die Partie durch Treffer von J. Klaucke und M. Walter. Nach dem Seitenwechsel sorgt J. Wehage für den Ausgleich. Beide Teams teilen die Punkte: Neukölln bleibt mit 31 Punkten Sechster, VfB Berlin 1911 ebenfalls mit 31 Zählern Fünfter.

Wilhelmsruh geht früh durch Tobias Tim Wickner in Führung und führt zur Pause. Nach dem Seitenwechsel dreht Grünau die Partie: Maurice Bonk trifft mehrfach im zweiten Durchgang, Jens Schnabel steuert einen weiteren Treffer bei. Tim Bandemer kann zwischenzeitlich für Wilhelmsruh ausgleichen. Am Ende setzt sich Grünau mit 4:2 durch und steht nun bei 16 Punkten auf Rang zehn, Wilhelmsruh bleibt mit acht Punkten auf Platz 15 Bekannt wird vor dem Spiel, dass Cheftrainer Christof Reimann den abstiegsgefährdeten GBC in Richtung Ludwigsfelder FC (Brandenburgliga) verlässt. Präsident Frank Eick gegenüber FuPa Berlin: "Am Sonntag informiert Christof Reimann den 2. Vorsitzenden Markus Müller überraschend per WhatsApp über seinen Rücktritt. Das Testspiel gegen Eichwalde ist sein letztes Spiel an der Seitenlinie. Er wünscht dem Verein für die Zukunft alles Gute. Co-Trainer Tim Mittermüller übernimmt ab sofort" Der liefert direkt und holt einen Dreier. Reimann hingegen verliert mit seinem neuen Verein, dem Ludwigsfelder FC, beim 1. FC Frankfurt (Oder) mit 2:5.

Archiv: GBC Ex Trainer Christof Reimann beim BFC Dynamo – Foto: Imago Images

Früh bringt Malcolm Mbah Lübars in Führung, Lukas Longardt legt im ersten Durchgang nach. Kurz vor der Pause trifft Vincent Schareina zum dritten Mal für die Gäste. Berliner TSC verkürzt noch vor dem Seitenwechsel durch Marlo Sahin Bergerhoff. Nach der Pause erhöht Denis Ritter für Lübars, ehe Leon Heydorn für den TSC anschließt. Malcolm Mbah trifft im zweiten Durchgang erneut für Lübars. In der Schlussphase markiert Daniel Wall den dritten Treffer der Gastgeber. Lübars verbessert sich auf Rang sieben mit 29 Punkten, der TSC bleibt Neunter mit 17 Zählern. ___________________________________________________________________________________________________