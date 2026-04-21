Delay Sports erklimmt Gipfel – Marienfelde II schwächelt

Delay (rot) gegen Stern Britz in Aktion – Foto: Sebastian Räppold

Der 23. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 bringt deutliche Ergebnisse und bestätigt die Dominanz der Top drei. Bis auf eine Ausnahme. Während Delay Sports ein echtes Torfestival feiert, was gegen Stern Britz nicht anders zu erwarten war, und Tabellenführer wird, bleibt Veritas auf Kurs. Die zweite Niederlage in Folge kassiert Stern Marienfelde II gegen Lübars. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu (Kellerkinder heissen Traber, Wilhelmsruh und Berliner TSC). Stern Britz (nur vier Punkte) ist fast abgestiegen

SV Sparta Lichtenberg II feiert einen klaren 3:0-Erfolg gegen BSV GW Neukölln 1950. Lescano sorgt für die Führung, ehe El Toumi El Hafian spät erhöht. Kurz darauf macht Hussain alles klar. Sparta verschafft sich damit etwas Luft nach unten, während Neukölln im gesicherten Mittelfeld bleibt.

SC Charlottenburg II setzt sich deutlich mit 3:0 gegen BSV Heinersdorf durch. Seidel eröffnet den Torreigen, bevor Baumgartner mit zwei Treffern im weiteren Verlauf den Endstand herstellt. Charlottenburg verbessert sich leicht, bleibt aber im unteren Tabellenbereich.

FC Stern Marienfelde 1912 II kann nicht nachziehen und unterliegt 1. FC Lübars 1962 mit 0:2. Laqaj bringt die Gastgeber in Führung, Johannsen legt im weiteren Verlauf nach. Lübars verbessert sich damit im engen Mittelfeld, während Stern trotz Niederlage auf Rang drei bleibt.

In einer turbulenten Partie verliert 1. Traber FC Mariendorf mit 2:4 gegen FC Concordia Wilhelmsruh 1895. Al-Taie bringt Mariendorf früh in Führung, doch Wickner gleicht direkt aus. Weber dreht die Partie noch vor der Pause, Ulm baut die Führung später aus. Harb verkürzt zwischenzeitlich, ehe Weber mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzt. Wilhelmsruh sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Wittenauer SC Concordia kassiert im Abstiegskampf einen Rückschlag und verliert 0:1 gegen Grünauer BC 1917. Bonk erzielt den einzigen Treffer der Partie im zweiten Abschnitt. Grünau sammelt wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld, während Wittenau weiter unter Druck bleibt.

SFC Veritas 96 bleibt punktgleich dran und gewinnt knapp mit 2:1 gegen VfB Berlin 1911. Zunächst geht VfB durch Gillmeister in Führung, doch Raychouni gleicht noch im ersten Durchgang aus. Lange bleibt die Partie offen, ehe Ghasemi-Nobakht per Handelfmeter spät den Siegtreffer erzielt. Veritas behauptet damit Rang zwei.

Delay Sports Berlin setzt ein deutliches Ausrufezeichen und fegt SV Stern Britz 1889 mit 8:0 vom Platz. Erklimmt erstmalig in der Saison den Thron. Früh bringt Medrane sein Team in Führung, kurz darauf legt Brossmann nach. Medrane erhöht wenig später erneut, ehe ein Eigentor von Hirik das Ergebnis weiter nach oben schraubt. Noch vor der Pause trifft Ismaili. Nach dem Seitenwechsel bauen Udeoka, Tloczynski und erneut Udeoka das Ergebnis weiter aus. Der Tabellenführer bleibt damit an der Spitze und stellt einmal mehr seine Offensivstärke unter Beweis.

Delay Coach Kevin Pannewitz ist ganz oben mit seinem Team – Foto: Frank Arlinghaus

Berliner TSC gewinnt knapp mit 2:1 gegen SV Bosna Berlin 94. Colić bringt die Gäste zunächst in Führung, doch Schumacher gleicht noch vor der Pause aus. Lange bleibt es spannend, ehe Sameni spät den Siegtreffer erzielt. Der TSC verbessert sich damit leicht, während Bosna den Anschluss nach oben verpasst.

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