Delay Sports Endspiele starten - Veritas erwartet Top-Team

Mehmet Aydin (vo) steht mit Veritas auf einem Aufstiegsplatz – Foto: Olaf Kapell

Während Tabellenführer FC Stern Marienfelde II beim direkten Verfolger SFC Veritas 96 antreten muss, wollen Delay Sports Berlin und Bosna Berlin den Druck auf die Spitze erhöhen. Für das erstgenannte Team beginnen nun die Endspielwochen: Nach sieben hochkarätigen Transfers mit Erfahrung von der Berlin-Liga bis zur Regionalliga wächst der Erwartungsdruck spürbar – der Aufstieg ist ein Muss. Gleichzeitig spitzt sich im Tabellenkeller die Lage zu, wo mehrere Teams dringend Punkte benötigen, um den Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt nicht zu verlieren.

Morgen, 10:45 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II Grünauer BC 1917 Grünauer BC 10:45 PUSH

Sparta Lichtenberg II steckt weiterhin im Tabellenkeller fest und braucht dringend Punkte. Gegen den Grünauer BC, der im Mittelfeld steht, dürfte das jedoch schwierig werden. Grünau reist mit der besseren Form und mehr Stabilität an, während Sparta vor allem defensiv Probleme hat.

Morgen, 12:00 Uhr Wittenauer SC Concordia Wittenau BSV Heinersdorf Heinersdorf 12:00 PUSH

Ein klassisches Mittelfeldduell. Wittenau hat sich zuletzt stabil gezeigt und könnte mit einem Sieg den Abstand nach unten weiter vergrößern. Heinersdorf dagegen braucht Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen.

Morgen, 12:00 Uhr SFC Veritas 96 SFCV 96 FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II 12:00 PUSH

Das absolute Spitzenspiel des Spieltags. Tabellenführer Stern Marienfelde II reist mit drei Punkten Vorsprung zum direkten Verfolger Veritas 96. Mit einem Heimsieg könnte Veritas den Titelkampf wieder völlig offen gestalten, während Marienfelde mit einem Erfolg ein deutliches Zeichen setzen würde.

Für Schlusslicht Stern Britz wird die Lage immer schwieriger. Bei Charlottenburg II braucht das Team dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu bewahren. Die Gastgeber wollen dagegen den Abstand nach unten vergrößern.

Lübars spielt bislang eine solide Saison im oberen Mittelfeld. Gegen Bosna Berlin wartet allerdings eine schwere Aufgabe, denn die Gäste gehören zu den stärkeren Teams der Liga und kämpfen weiterhin um den Anschluss an die Spitzenplätze.

Für Traber Mariendorf zählt im Abstiegskampf eigentlich nur ein Sieg. Allerdings kommt mit dem VfB Berlin ein Team aus der Spitzengruppe, das weiterhin Anschluss an die Top drei halten möchte. Die Gäste gehen daher als klarer Favorit in die Partie.

Morgen, 13:00 Uhr BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 13:00 PUSH

Neukölln geht als klarer Favorit in dieses Duell. Während die Gastgeber im oberen Mittelfeld stehen, kämpft Wilhelmsruh gegen den Abstieg. Alles andere als ein Sieg für GW Neukölln wäre daher eine Überraschung

Morgen, 15:30 Uhr Berliner TSC Berliner TSC Delay Sports Berlin Delay Sports 15:30 live PUSH

Delay Sports stellt mit Abstand die beste Offensive der Liga und geht als Favorit in die Partie. Der Berliner TSC befindet sich im unteren Tabellenbereich und wird vor allem defensiv gefordert sein, um gegen die torhungrigen Gäste bestehen zu können.

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