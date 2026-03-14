 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Delay Sports Endspiele starten - Veritas erwartet Top-Team

Der 20.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 in der Vorschau

von far · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Mehmet Aydin (vo) steht mit Veritas auf einem Aufstiegsplatz
Mehmet Aydin (vo) steht mit Veritas auf einem Aufstiegsplatz – Foto: Olaf Kapell

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Während Tabellenführer FC Stern Marienfelde II beim direkten Verfolger SFC Veritas 96 antreten muss, wollen Delay Sports Berlin und Bosna Berlin den Druck auf die Spitze erhöhen. Für das erstgenannte Team beginnen nun die Endspielwochen: Nach sieben hochkarätigen Transfers mit Erfahrung von der Berlin-Liga bis zur Regionalliga wächst der Erwartungsdruck spürbar – der Aufstieg ist ein Muss. Gleichzeitig spitzt sich im Tabellenkeller die Lage zu, wo mehrere Teams dringend Punkte benötigen, um den Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt nicht zu verlieren.

Morgen, 10:45 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
10:45

Sparta Lichtenberg II steckt weiterhin im Tabellenkeller fest und braucht dringend Punkte. Gegen den Grünauer BC, der im Mittelfeld steht, dürfte das jedoch schwierig werden. Grünau reist mit der besseren Form und mehr Stabilität an, während Sparta vor allem defensiv Probleme hat.

Morgen, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
12:00

Ein klassisches Mittelfeldduell. Wittenau hat sich zuletzt stabil gezeigt und könnte mit einem Sieg den Abstand nach unten weiter vergrößern. Heinersdorf dagegen braucht Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen.

Morgen, 12:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
12:00

Das absolute Spitzenspiel des Spieltags. Tabellenführer Stern Marienfelde II reist mit drei Punkten Vorsprung zum direkten Verfolger Veritas 96. Mit einem Heimsieg könnte Veritas den Titelkampf wieder völlig offen gestalten, während Marienfelde mit einem Erfolg ein deutliches Zeichen setzen würde.

Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
12:00

Für Schlusslicht Stern Britz wird die Lage immer schwieriger. Bei Charlottenburg II braucht das Team dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu bewahren. Die Gastgeber wollen dagegen den Abstand nach unten vergrößern.

Morgen, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
12:00

Lübars spielt bislang eine solide Saison im oberen Mittelfeld. Gegen Bosna Berlin wartet allerdings eine schwere Aufgabe, denn die Gäste gehören zu den stärkeren Teams der Liga und kämpfen weiterhin um den Anschluss an die Spitzenplätze.

Morgen, 11:45 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
11:45

Für Traber Mariendorf zählt im Abstiegskampf eigentlich nur ein Sieg. Allerdings kommt mit dem VfB Berlin ein Team aus der Spitzengruppe, das weiterhin Anschluss an die Top drei halten möchte. Die Gäste gehen daher als klarer Favorit in die Partie.

Morgen, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
13:00

Neukölln geht als klarer Favorit in dieses Duell. Während die Gastgeber im oberen Mittelfeld stehen, kämpft Wilhelmsruh gegen den Abstieg. Alles andere als ein Sieg für GW Neukölln wäre daher eine Überraschung

Morgen, 15:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
15:30live

Delay Sports stellt mit Abstand die beste Offensive der Liga und geht als Favorit in die Partie. Der Berliner TSC befindet sich im unteren Tabellenbereich und wird vor allem defensiv gefordert sein, um gegen die torhungrigen Gäste bestehen zu können.

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