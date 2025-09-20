 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht

Delay Sports dreht Spiel und bezwingt Bosna 5:1

Alle anderen Spiele der Bezirksliga-Staffel 2 vom 4.Spieltag in der Übersicht

Der 4. Spieltag verspricht Spannung: Spitzenreiter VfB Berlin wird seine makellose Serie verteidigen, während es im Duell zwischen Delay Sports (mit dem selbstbewussten Ziel vor der Saison, jedes Spiel zweistellig zu gewinnen) und Bosna zum Showdown kommt.

Heute, 10:45 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
5
2
Abpfiff

Sparta steht mit vier Punkten im gesicherten Mittelfeld, Wilhelmsruh mit nur einem Zähler tief unten. Für beide geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Heute, 11:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
4
4
Abpfiff

Veritas mischt mit sechs Punkten oben mit und überzeugte bisher offensiv. Einen Dämpfer gabs im Spiel bei Stern Marienfelde II (1:2), Heinersdorf wartet noch auf den ersten Sieg. Alles spricht für ein Spiel auf ein Tor.

Heute, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
0
1
Abpfiff

Wittenau hofft weiter auf den ersten Sieg, doch Tabellenführer VfB Berlin kommt makellos und ohne Gegentor. Ein Duell mit klarer Favoritenrolle

Heute, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
4
1
Abpfiff

Beide Teams stehen unten und warten auf den ersten Sieg. Ein echtes Kellerduell, in dem der Verlierer früh unter Druck geriet.

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
3
1
Abpfiff

Lübars bisher enttäuscht. Nur einen Punkt nach drei Spielen. Viel zuwenig für die Mitaufstiegskandidaten – die Lage ist gespannt. Auch Stern Britz kommt nicht in die Spur. Hat noch keinen Punkt. Für beide gilt: verlieren verboten.

Heute, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
0
7
Abpfiff

Charlottenburg II wird nach dem 6:2 Sieg bei Stern Britz nachlegen. Marienfelde startete mit sieben Punkten nach drei Spielen stark in die Saison und konnte mit einem weiteren Erfolg oben anklopfen.

Heute, 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
5
1
Abpfiff

Der absolute Kracher: Delay mit Torfestival zuletzt, Bosna ungeschlagen auf Platz zwei. Hier geht es um ein echtes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. Schafft der Influencer Klub von Elias Nerlich (Eligella) wieder einen zweistelligen Dreier?

Heute, 15:30 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
15:30

Der TSC steckt nach dem Debakel bei Delay tief im Keller. Neukölln gehört zur Spitzengruppe und gilt als klarer Favorit ins Spiel.

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

