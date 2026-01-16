Delay Sports: Diese vier Spieler sollen noch kommen

– Foto: Sebastian Räppold

Delay Sports hat in diesem Winter bereits zwei Neuzugänge vorgestellt. Vier weitere sollen folgen, doch noch fehlen die Spielberechtigungen.

Delay Sports will in der laufenden Spielzeit den vierten Aufstieg in Folge feiern, doch in der Bezirksliga Staffel zwei stehen derzeit Marienfelde II und der Spandauer FC Veritas mit sechs bzw. drei Punkten Vorsprung auf den aufstiegsberechtigten Plätzen. Das Team von Influencer Elias Nerlich und Ex-Profi Sidney Friede bastelt nun erneut fleißig am Kader und hat mit Panzu Ernesto und Orhan Yildirim in der laufenden Winterpause bereits zwei neue Spieler für die erste Mannschaft verpflichtet. Neben Ernesto und Yildirim sollen weitere Neuzugänge folgen. Der Verein selber sprach auf Social Media von insgesamt sechs neuen Gesichtern für die Rückrunde.

Es fehlen also noch vier Verpflichtungen und die sollen allesamt von einem Verein kommen. Nach FuPa-Informationen stehen Florian Medrane, Eddie Udeoka, Can Kilian Cakin und Lukas Rohana vom Berlin-Ligisten Stern 1900 vor einem Wechsel zu Delay Sports. Auch die MOZ spricht von diesen Transferzielen. Haken bisher: Die Freigabe des abgebenden Vereins fehlt. Delay-Sports-Trainer Andreas Schild deutete bereits an, dass es noch etwas dauern könnte, bis alle Transfers über die Bühne gehen und entsprechend auch offiziell bekanntgegeben werden können. Medrane sammelte im Herrenbereich zunächst bei Tasmania erste Erfahrungen, wechselte 2018 nach Steglitz und gehörte seither zum Stammpersonal des SFC Stern 1900. In der Vorsaison stellte der 28-jährige Mittelfeldakteur seinen Torriecher unter Beweis, steuerte zwölf Treffer zum Vizemeistertitel in Berlins höchster Spielklasse bei.