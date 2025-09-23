Delay Sports dank Sulmer fast oben - Traber öffnet Dose

Der 4. Spieltag ist spannend: VfB Berlin verteidigt seine makellose Serie in Wittenau und Verfolger Delay Sports (selbstbewusstes Ziel vor der Saison, jedes Spiel zweistellig zu gewinnen) dreht gegen Bosna beim 5:1 das Spiel. Traber kriegt die Kurve gegen Grünau. Alle Begegnungen der Bezirksliga-Staffel 2 in der Nachschau
Sparta legt los wie die Feuerwehr: Schon nach wenigen Minuten sorgt ein Eigentor von Concordia für die Führung. Kurz darauf erhöhen Spencer Elsholz und Franz Friedrich, ehe Tyrese-Osadolor Römer nach einer Viertelstunde das 4:0 markiert. Kurz vor der Pause stellen Karl Pawlik und Luca Lescano auf 5:0 – eine klare Angelegenheit zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel lässt Sparta die Zügel etwas schleifen. Das nutzt Concordia: Maximilian Dorn verkürzt zunächst, später trifft auch Pierre Weber. Am Ende bleibt es beim 5:2, Sparta feiert den Kantersieg, Wilhelmsruh zeigt immerhin Moral in Hälfte zwei. Sparta rutscht auf Platz sieben, Wilhelmsruh auf einen Abstiegsrang (13).
.
Ein wildes Schlagabtausch-Spiel ohne Veritas Topspieler Basti Ghasemi (verletzt): Gürkan Özkan bringt Veritas früh in Front, Julian Neumann gleicht wenig später aus. Mehmet Aydin stellt noch vor der Pause auf 2:1, Peer-Phillip Brendler kontert erneut – 2:2 zur Halbzeit. Nach dem Wechsel trifft Özkan wieder, Brendler stellt abermals gleich, Niels Senf dreht die Partie für Heinersdorf (Neunter) – und tief in der Nachspielzeit rettet Aydin mit seinem vierten Saisontreffer Veritas (Sechster) das 4:4.
Tabellenführer VfB Berlin setzt den entscheidenden Nadelstich noch vor dem Wechsel: Gino Gillmeister trifft spät in Halbzeit eins. Danach verteidigen die Gäste kompromisslos, Wittenau drückt, findet aber keinen Weg durch. Der knappe Auswärtssieg steht. Der Druck von Delay Sports nimmt zu
Traber (Zwölfter) trabt zum ersten Dreier. Ugur Kecici trifft im ersten Durchgang, Hans Karaj erhöht kurz nach der Pause. Danach übernimmt Roger Abdallah die Bühne und schnürt zwischen Mitte und Schlussphase einen Doppelpack. Grünau (Dreizehnter) kommt erst tief in der Nachspielzeit durch Domenic Oliver Manig zum Ehrentreffer – mehr lässt Traber nicht zu. Der GBC 1917 hat erst zwei Zähler geholt. Enttäuschend. Coach Christof Reimann (Ex BFC Dynamo und FC Strausberg) hat sich seine Rückkehr ins Traineramt (A-Lizenz Inhaber) sicher anders vorgestellt.
Lübars (Achter) startet druckvoll, Arian Laqaj bringt die Hausherren nach gut einer Viertelstunde vorne. Kurz nach der Pause gleicht Dennis Pyplatz für Landesliga-Absteiger Stern Britz aus, doch Malcolm Mbah kontert nur wenige Minuten später zur erneuten Führung. In der Schlussphase macht Berkay Savas mit dem 3:1 alles klar. Was ist mit Britz los ? Werden die Sterner (Letzter) erneut durch gereicht ? Die Kreisliga-A droht nach vier Spieltagen
VFB Berlin und Delay Sports Verfolger Stern Marienfelde II stellt die Weichen noch vor dem Pausenpfiff durch Jan Bünger auf Auswärtssieg. Direkt nach Wiederanpfiff trifft Bünger erneut. Danach rollen die Angriffe im Minutentakt: Joschka von der Sitt schnürt in Halbzeit zwei einen Hattrick, außerdem treffen Tobias Dellbrück und Till Graupner. Charlottenburg bricht auseinander – ein Kantersieg für die Gäste. Zehn Punkte nach vier Spieltag sind ein Pfund für das Team von Martin Lorenz
Bosna erwischt Delay (Zweiter) kalt und geht nach rund einer halben Stunde durch Esmir Salihovic in Führung. Nach dem Seitenwechsel dreht Delay das Spiel im Sturmlauf: Um die Stunde gleicht Tim Sulmer durch einen wunderschönen Kopfball aus. Dann startet die Pascal Brossmann Show in Wilmersdorf. Binnen weniger Minuten schafft der Knisper einen Dreierpack und legt kurz vor Schluss sogar noch sein viertes Tor nach. Aus einem 0:1 zur Pause wird ein deutlicher 5:1 Heimsieg. Bosna (Fünfter) hält lange mit, bricht dann körperlich zusammen. Viele Abspielfehler nach Ballgewinn und fehlendes Gegenpressung entscheiden das Top-Spiel am Ende.
Neukölln schlägt im ersten Durchgang zu: Noah Schyschka trifft nach gut einer halben Stunde. Der TSC kommt kurz nach der Pause durch Marco Walter zurück, doch rund zwanzig Minuten vor Schluss entscheidet ein unglückliches Eigentor von Paul Gänsch die Partie zugunsten der Gäste. GW Neukölln nimmt die Punkte mit.
___________________________________________________________________________________________________
Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung . Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung . Unser System ist selbsterklärend, Sie sollten dennoch Fragen auftauchen, melden Sie sich jederzeit gerne bei uns oder schauen Sie schnell in unserem Hilfebereich nach dem relevanten Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar dir vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!