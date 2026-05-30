Delay Sports berührt Landesliga, Heinersdorf die Kreisliga

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt an der Spitze keine Entscheidung, aber weitere Spannung. Delay Sports Berlin bleibt mit 72 Punkten Tabellenführer und wahrt den Vorsprung auf die Aufstiegsplätze. Dahinter folgt Spandauer FC Veritas mit 69 Punkten knapp vor dem punktgleichen FC Stern Marienfelde II. Da nur die ersten beiden Teams in die Landesliga aufsteigen, bleibt das Rennen offen. Im Tabellenkeller verschaffen sich Berliner TSC und SC Charlottenburg II wichtige Erfolgserlebnisse, während Heinersdorf stark unter Druck steht. Stern Britz und Traber Mariendorf sind abgestiegen

Spandauer FC Veritas fährt gegen Wittenauer SC Concordia einen verdienten 3:1-Heimsieg ein. Sebastian Ghasemi-Nobakht bringt die Gastgeber früh in Führung. Joao Dias Dos Santos gleicht kurze Zeit später aus. Nach dem Seitenwechsel sorgt erneut Ghasemi-Nobakht für das 2:1, bevor Ramy Jamal Raychouni die Partie entscheidet. Veritas bleibt damit auf einem direkten Aufstiegsplatz.

SC Charlottenburg II feiert gegen Traber Mariendorf einen deutlichen 7:2-Erfolg. Celal Isak und Batista Ousman sorgen früh für klare Verhältnisse. Cheikh Amadou Tidiane Ly erhöht, ehe Ugur Kecici für Traber verkürzt. Leo Baumgartner und Robert Häsen stellen noch vor der Pause auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel trifft Ousman zweimal weitere Male. Roger Abdallah gelingt zwischenzeitlich noch ein Treffer für Mariendorf, am klaren Sieg der Charlottenburger ändert das jedoch nichts.

FC Lübars und Sparta Lichtenberg II trennen sich 2:2. Luca Lescano bringt Sparta bereits in der Anfangsphase in Führung. Nicolas Fuchs gleicht kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel sorgt Manuel Del Prado erneut für die Gäste-Führung. In der Schlussphase rettet Thaim Kamara den Lübarsern noch einen Punkt.

SV Bosna Berlin und FC Concordia Wilhelmsruh liefern sich ein spektakuläres Torfestival. Justin Perlick und Esmir Salihovic bringen Bosna früh mit zwei Treffern nach vorne. Pierre Weber verkürzt und gleicht noch vor der Pause mit zwei weiteren Toren aus. Direkt nach Wiederbeginn dreht Weber die Partie komplett. Arouna Kankou sorgt für den Ausgleich, doch Tobias Tim Wickner bringt Wilhelmsruh erneut in Führung. In der Nachspielzeit macht Wickner mit seinem zweiten Treffer den 5:3-Auswärtssieg perfekt.

Delay Sports Berlin setzt gegen BSV GW Neukölln früh die Akzente und geht durch Sidney Friede in Führung. Direkt nach der Pause erhöht Pascal Brossmann und legt wenig später seinen zweiten Treffer nach. Niklas Jahn baut den Vorsprung weiter aus, ehe Zulu Ernst kurz vor Schluss den 5:0-Endstand herstellt. Der Spitzenreiter überzeugt erneut mit seiner enormen Offensivkraft und bleibt souverän an der Tabellenspitze. Für Neukölln Trainer Volkan Erginwar es sein drittletztes Spiel. Er verlängert seinen Vertrag nicht mehr.

Für beide Mannschaften geht es um enorm wichtige Punkte. Heinersdorf kämpft gegen den Abstieg, während der Berliner TSC mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen kann. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.

Stern Britz schöpft nach den jüngsten Erfolgen wieder etwas Hoffnung und muss alle restlichen Spiele gewinnen. Um eine kleine theoretische Chance zu haben. Grünau reist jedoch mit einer starken Saisonbilanz an und will seine Position im oberen Mittelfeld festigen.

Das Spitzenspiel des Spieltags. Stern Marienfelde darf im Aufstiegskampf keinen Boden verlieren und trifft auf den starken Tabellenvierten. Der VfB gehört zu den unangenehmsten Gegnern der Liga, hat aber keine Chance mehr im Aufstiegsrennen.

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