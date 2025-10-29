Delay-Sports-Beben: Drei-Punkte-Abzug nach Veritas-Spiel

Um dieses Spiel gehts:

Grund für den Einspruch von Veritas ist der Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs. Laut dem offiziellen Spielbericht war Tim Sulmer als Einwechselspieler vermerkt. Sulmer war verletzungsbedingt gar nicht einsatzfähig gewesen. Stattdessen sei Piet Kühn eingewechselt worden – allerdings nicht auf dem Spielberichtsbogen eingetragen.

Verband hat entschieden

Das Sportgericht, so Veritas Vorstandsmitglied Mehmet Aydin, wertete dies nun als Regelverstoß. Die Konsequenz: Drei Punkte Abzug für Delay Sports. Veritas Spandau erhält die Punkte am Grünen Tisch zugesprochen.

Herber Rückschlag für Delay Sports

Trotz des sportlich überzeugenden Auftritts steht Delay Sports damit vor einem Rückschlag in der Tabelle. Der Verein um Influencer Elias Nerlich kann jedoch Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Für Delay Sports ist das ein herber Rückschlag – sportlich überzeugend gewonnen, scheint der Sieg nun am grünen Tisch verloren zu gehen

