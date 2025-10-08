Delay-Schreck Schmidt: „Ein Berlin-Ligist reizt mich“ Spieler der Woche vom Bezirksligisten Stern Marienfelde II im Interview - 29-jähriger Stürmer knipst dreifach im Topduell gegen Influencer Klub Verlinkte Inhalte BZL Berlin-Staffel 2 Stern Britz Wittenau Lübars Grünauer BC + 13 weitere

Mit einem Hattrick und dem späten 4:4-Ausgleich gegen Delay Sports ließ Marc Jerome Schmidt die Bezirksliga beben. Der 29-Jährige von Stern Marienfelde II ist längst mehr als nur ein Torjäger: Im Interview (unten) spricht der zweite Kapitän über unvergessene Hattricks, seine Verbundenheit zu Marienfelde, den Reiz eines anderen Berliner Vereins – und warum für ihn Spaß und Teamgeist mehr zählen als ein Sprung in höhere Ligen. Außerdem erklärt Schmidt, warum er das Projekt Delay Sports aus pädagogischer Sicht begrüßt, aber auch mahnt, dass man mit der medialen Reichweite verantwortungsvoll umgehen müsse FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

„Wir sind mehr als eine Zweite“ – Marc-Jerome Schmidt über Hattricks, Delay Sports und Stern Marienfelde II Am vergangenen Sonntag schrieb Marc-Jerome Schmidt wieder ein kleines Kapitel seiner ganz eigenen Fußballgeschichte. Der 29-jährige Offensivmann von Stern Marienfelde II traf gleich dreimal im Topspiel gegen Delay Sports – den 4:4-Ausgleich erzielte er kurz vor dem Schlusspfiff. Für Schmidt war es alles andere als eine Premiere: „In den vier Jahren, die ich bei Stern Marienfelde spiele, habe ich sechs Hattricks und drei Vierer-Packs geschossen. Besonders unvergesslich war der Hattrick jetzt gegen Delay und der am 28.11.2021 bei Pfeffersport. Den schönsten Vierer-Pack habe ich im Pokalviertelfinale 21/22 gegen Sparta Lichtenberg II erzielt, wo wir mit 7:1 ins Halbfinale eingezogen sind.“

Schmidt jubelt gegen Delay Sports – Foto: Frank Arlinghaus

Spaß statt höherklassig Warum spielt ein Torjäger mit solchen Werten nicht längst höherklassig in der Ersten? Schmidt erklärt: „Für mich stehen Spaß am Fußball und die gemeinsame Zeit mit meinen besten Kumpels Joschka von der Sitt und Lukas Dellbrück auf dem Platz an erster Stelle. Klar, manchmal juckt es, höherklassig zu spielen, aber ich will das, was wir hier aufgebaut haben, nicht aufgeben. Ich bin zweiter Kapitän, Führungsspieler und habe mir dieses Standing über die Jahre zusammen mit meinen Kumpels erarbeitet. Außerdem habe ich durch Job und andere Tätigkeiten nicht die Kapazität, drei- bis viermal die Woche zu trainieren. Und sonntags bin ich vorher im Gottesdienst – da sind die Anstoßzeiten auch ein Thema.“ Welcher Verein ausser Marienfelde, Union und Hertha in Berlin? Wohl fühlt sich Schmidt in Marienfelde allemal, doch wenn er sich einen anderen Verein aussuchen müsste, wäre es der SC Charlottenburg: „Die spielen Freitagabend im Mommsenstadion unter Flutlicht – Ich durfte dort letztes Jahr gegen die 2. Herren vom SCC spielen und empfand das Feeling in diesem Stadion als sehr positiv. Das Feeling dort hat mir sehr gefallen.“ Wunschspieler für Marienfelde II? Wunschspieler gäbe es auch: „Lucien Grabowski vom Grünauer BC würde uns im Mittelfeld verstärken. Er ist torgefährlich und spielstark – und da einer unserer Sechser beruflich für ein halbes Jahr nach Köln zieht, würde er perfekt passen.“ „Wir sind eine Familie geworden“ Über die eigene Mannschaft schwärmt Schmidt regelrecht: „Wir sind längst keine zusammengewürfelte Truppe mehr. Seit vier Jahren spielen wir im Kern zusammen und sind eine Familie geworden. Wir kommen nicht über einzelne Stars, sondern über das Kollektiv. Letzte Saison haben wir den Aufstieg in die Landesliga nur knapp verpasst und den Pokal der 2. Herren gewonnen – ein unvergessener Moment für uns, die Zuschauer und den ganzen Verein.“

Schmidt kur vor seinem Tor – Foto: Frank Arlinghaus