Delay-Präsi vor VFB-Spiel: „Können Spiess auch umdrehen"

Delay Präsi Elias Nerlich – Foto: Frank Arlinghaus

In der Bezirksliga Staffel 2 steigt die Spannung an: Delay Sports Berlin und SFC Veritas 96 marschieren punktgleich Richtung Landesliga, während FC Stern Marienfelde 1912 II weiter auf einen Ausrutscher der Spitzenteams hofft. Delay-Präsident Elias Nerlich sorgte derweil mit Ansagen in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit (siehe Bericht unten). Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Mannschaften dagegen weiterhin gegen den Absturz in die Kreisliga. Der 27. Spieltag verspricht Spannung im Aufstiegsrennen und Dramatik im Abstiegskampf.

Morgen, 10:45 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II Wittenauer SC Concordia Wittenau 10:45 PUSH

Ein wichtiges Duell im unteren Mittelfeld. Sparta kann sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegsplätzen entfernen, während Wittenau dringend Punkte benötigt, um nicht noch einmal in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Viel spricht für eine umkämpfte Partie.

Morgen, 11:00 Uhr VfB Berlin 1911 VfB Berlin Delay Sports Berlin Delay Sports 11:00 live PUSH

Delay reist als Tabellenführer zum schweren Auswärtsspiel nach Berlin 1911. Der VfB gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und will dem Spitzenreiter ein Bein stellen. Delay bringt jedoch die mit Abstand beste Offensive der Staffel mit und geht favorisiert ins Spitzenspiel. Auch außerhalb sorgt der Influencer-Klub für Aufsehen: In einem Social-Media-Video geht Delay-Präsident Elias Nerlich alias Eligella nicht nur auf den geplanten Grundstückskauf in Mariendorf (Mega-Sportprojekt mit mehreren Sportplätzen und Eventmöglichkeiten) ein, sondern kündigt auch einen möglichen Brustsponsor an: „Wenn das klappt – es ist noch nicht fix –, wird das Geheule groß sein.“ Plus anderen Ansagen

Für beide Teams zählt nur ein Sieg. Mariendorf steht kurz vor dem Abstieg, während der Berliner TSC noch auf das rettende Ufer hofft. Im direkten Kellerduell geht es um enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Morgen, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf SV Bosna Berlin 94 SV Bosna 12:45 PUSH

Heinersdorf steckt weiter tief im Tabellenkeller und braucht dringend Zähler. Bosna spielt dagegen eine solide Saison im oberen Mittelfeld und reist mit deutlich weniger Druck an. Die Gäste gehen leicht favorisiert in die Partie.

Morgen, 13:00 Uhr BSV GW Neukölln 1950 GW Neukölln SFC Veritas 96 SFCV 96 13:00 PUSH

Veritas steht punktgleich mit Delay auf einem Aufstiegsplatz und will den Druck auf den Tabellenführer hochhalten. Neukölln präsentiert sich zuletzt stabil und gilt zuhause als unangenehmer Gegner. Veritas braucht dennoch unbedingt drei Punkte.

Ein echtes Kellerduell mit hoher Brisanz. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg und stehen massiv unter Druck. Besonders Charlottenburg benötigt nach der schwachen Defensive der vergangenen Wochen dringend ein Erfolgserlebnis.

Morgen, 14:00 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde II SV Stern Britz 1889 Stern Britz 14:00 PUSH

Die Ausgangslage scheint klar: Stern Marienfelde bleibt im Aufstiegsrennen und trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine Überraschung. Stern Britz kämpft dagegen nur noch um Schadensbegrenzung.

Grünau will den Platz im gesicherten Mittelfeld festigen, während Lübars weiter Anschluss an die obere Tabellenhälfte hält. Beide Teams verfügen über offensive Qualitäten, weshalb ein offenes Spiel zu erwarten ist.

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