Delay-Pleite in Heinersdorf – Neukölln glänzt, Lübars siegt

Von wegen „Wir werden das Spiel souverän gewinnen“: Heinersdorf setzt dem Influencer-Klub mit seinem sehr optimistischen Trainer Kevin Pannewitz – der diese Aussage vor dem Spiel tätigt – ein Ausrufezeichen. Brendler bringt die Gastgeber kurz vor der Pause gegen den Topfavoriten der Liga in Führung. Delay rennt danach lange an – und kassiert in der Schlussphase durch Brendler den entscheidenden zweiten Gegentreffer.

Delay bleibt bei 14 Punkten hängen und kann erneut nicht in der Liga gewinnen – nach dem unglücklichen Last-Minute-4:4 gegen Marienfelde II. Heinersdorf klettert mit dem Sieg ins sichere Mittelfeld.