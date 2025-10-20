Delay-Pleite in Heinersdorf – Neukölln glänzt, Lübars siegt

Delay Sports stolpert erneut: Nach dem 4:4 gegen Stern II setzt es beim BSV Heinersdorf ein 0:2. Oben bleibt GW Neukölln mit 19 Punkten vorn, Stern Marienfelde II (17) und Veritas (16) sitzen im Nacken. Lübars gewinnt zweites Spiel unter Detlef Fitzek. Alle Spiele im Überblick – mit Torfolge und allen Torschützen
Ein Hin und Her – mit dem besseren Ende für Sparta. Früh sorgt Del Prado für das 1:0, Karaj gleicht noch vor der Pause aus. Direkt nach dem Wechsel dreht Aslan die Partie für Traber, doch Lescano antwortet kurz darauf erst mit dem Ausgleich und später mit dem 3:2. Kasbaum macht in der Schlussphase alles klar.
Geduldspiel für die Gäste – bis Laqaj kurz nach der Pause das 0:1 erzielt. Danach schnürt Schareina einen Doppelpack und entscheidet die Partie. Der späte Treffer von Westphal ändert nichts mehr. Lübars springt auf zehn Punkte, der VfB bleibt mit 15 Zählern oben, verpasst aber den Anschluss an die Spitze. Lübars Neucoach Detlef Fitzek bringt den Erfolg
Von wegen „Wir werden das Spiel souverän gewinnen“: Heinersdorf setzt dem Influencer-Klub mit seinem sehr optimistischen Trainer Kevin Pannewitz – der diese Aussage vor dem Spiel tätigt – ein Ausrufezeichen. Brendler bringt die Gastgeber kurz vor der Pause gegen den Topfavoriten der Liga in Führung. Delay rennt danach lange an – und kassiert in der Schlussphase durch Brendler den entscheidenden zweiten Gegentreffer.
Delay bleibt bei 14 Punkten hängen und kann erneut nicht in der Liga gewinnen – nach dem unglücklichen Last-Minute-4:4 gegen Marienfelde II. Heinersdorf klettert mit dem Sieg ins sichere Mittelfeld.
Der Spitzenreiter lässt nichts anbrennen. Nach einer halben Stunde eröffnet Mouhamad das Schützenfest. Nach dem Wechsel zieht GW binnen gut zehn Minuten davon: Schyschka, Sander und erneut Schyschka erhöhen. Spät setzen Ergin und Perleß die Schlusspunkte. GW bleibt Tabellenführer.
Veritas startet furios: Früh trifft Ghasemi-Nobakht, kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhen Aydin und Uslucan auf 0:3. Weber bringt Concordia noch einmal ins Spiel, doch Dzeladin stellt den alten Abstand her. Ulm betreibt kurz vor Schluss Ergebniskosmetik. Veritas bleibt als Dritter oben dran.
Der Verfolger bleibt dran – und zwar überzeugend. Zunächst stellen Graupner und Balci auf 2:0, noch vor der Pause verkürzt Hamzic. Nach dem Seitenwechsel legt Stern nach: Graupner erhöht, Kühn stellt auf 4:1, Gerighausen besorgt spät den fünften. Stern Marienfelde II festigt Rang zwei.
Stern Britz legt vor: Hirlik trifft Mitte der ersten Hälfte. Der TSC dreht die Partie noch – Heydorn egalisiert vor der Pause und trifft nach einer Stunde erneut. Grabka sorgt wenig später für die Entscheidung. Der TSC verschafft sich Luft im Tabellenkeller, Stern Britz wartet weiter auf den ersten Punkt.
Der SCC erwischt Grünau früh: Süßkow stellt die Führung her. Direkt vor der Pause gleicht Grabowski aus. Nach dem Seitenwechsel bringen Wilm und später Ly die Gäste wieder auf Kurs – ein abgeklärter Auswärtsdreier für Charlottenburgs Zweite.
