Delay mit Rumpel-Dreier - Ohne Reimann läufts bei Grünau

Archiv – Foto: Frank Arlinghaus

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 bringt keine Veränderungen an der Tabellenspitze. Tabellenführer FC Stern Marienfelde II, Verfolger Spandauer FC Veritas und der drittplatzierte Favorit Delay Sports Berlin holen jeweils drei Punkte. Während Marienfelde und Veritas ihre Aufgaben souverän lösen, müht sich Delay Sports mit zahlreichen Winter-Neuzugängen zu einem Arbeitssieg gegen Lübars. Grünauer BC holt derweil den ersten Dreier seit dem Abschied von Trainer Christof Reimann

Der VfB von Coach Maik Mann steht mit 31 Punkten auf Rang fünf und will im engen Aufstiegsrennen dranbleiben. Offensiv ruhen viele Hoffnungen auf John Klaucke (10 Tore) und Gino Gillmeister (8 Tore). Gegen die anfällige Sparta-Defensive ist der VfB klarer Favorit.

Der Tabellenzwölfte SV Sparta Lichtenberg II (15 Punkte) empfängt den aufstiegsambitionierten VfB Berlin. Das Team von Trainer Kilian Kitta kämpft gegen den Absturz Richtung Abstiegsplätze und muss defensiv stabiler werden – 50 Gegentore sind einer der schwächsten Werte der Liga.

Der Tabellenvierte SV Bosna (32 Punkte) will gegen den abstiegsbedrohten SC Charlottenburg II (13 Punkte, Platz 13) seine Aufstiegsambitionen unterstreichen. Trainer Edin Jukic setzt dabei vor allem auf seine Torjäger Omer Hamzić (11 Tore) und Esmir Salihović (9). Charlottenburg, trainiert von Philip Preikschat, hat bereits 62 Gegentore kassiert und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Dennoch geht Bosna als klarer Favorit in die Partie.

Wenn Delay Sports spielt, ist Aufmerksamkeit garantiert. Der Klub von Influencer Eligella (Elias Nerlich) steht mit 36 Punkten auf Rang drei und bleibt ein heißer Aufstiegskandidat. Hat sieben Transfers getätigt. Trainer Kevin Pannewitz hatte vor der Saison sogar angekündigt, möglichst jedes Spiel zweistellig gewinnen zu wollen. Mit 95 Toren stellt Delay die mit Abstand beste Offensive der Liga. Pascal Brossmann (20 Tore) und Sidney Friede (19) führen die Torjägerliste an, dazu kommt Zulu Ernst mit 14 Treffern. Der Tabellen­siebte 1. FC Lübars (29 Punkte) reist jedoch mit Selbstvertrauen an. Trainer Detlef Fitzek hat mit Vincent Schareina (12 Tore) einen brandgefährlichen Stürmer. Lübars gilt als unangenehmer Gegner – Delay bleibt dennoch klarer Favorit. Das Hinspiel geht 5:0 für Delay aus. Detlef Fitzek gegnüber FuPa Berlin: „Wir haben für das Spiel unheimlich hart trainiert und wollen Revanche!“

Der BSV Heinersdorf (11., 15 Punkte) will sich im unteren Tabellenmittelfeld stabilisieren. Trainer Paul Koste kann dabei auf Torjäger Peer-Phillip Brendler bauen, der in nur acht Spielen bereits acht Tore erzielt hat. Der Traber FC Mariendorf steckt dagegen tief im Abstiegskampf. Das Team von Jonathan Lorenzi steht mit zehn Punkten auf Rang 14 und braucht dringend Punkte. Für beide Mannschaften ist das Spiel richtungsweisend.

Der Tabellenfünfzehnte Concordia Wilhelmsruh (8 Punkte) steht massiv unter Druck. Trainer Henry Krüger muss vor allem die Defensive stabilisieren – bereits 66 Gegentore sind der schlechteste Wert der Liga. Der Berliner TSC (9., 17 Punkte) reist mit deutlich weniger Sorgen an. Trainer Konrad Wanka setzt offensiv vor allem auf Leon Heydorn, der bereits zwölf Tore erzielt hat. Der TSC geht als Favorit ins Spiel.

Spitzenreiter Stern Marienfelde II (42 Punkte) ist weiterhin ungeschlagen und geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Wittenauer SC Concordia (8., 23 Punkte). Trainer Martin Lorenz hat eine der stärksten Mannschaften der Liga geformt. Vor allem Marc-Jerome Schmidt (14 Tore) sorgt regelmäßig für Treffer. Wittenau, trainiert von Thomas Heyman, steht defensiv zwar stabil, doch gegen den Tabellenführer wird es eine schwere Aufgabe.

Der Grünauer BC (10., 16 Punkte) geht gestärkt nach dem 4:2 bei Concordia Wilhelmsruh in das Spiel gegen GW Neukölln. Neucoach Mittermüller holt im Spiel eins nach Christof Reimann (wechselt zum Ludwigsfelder FC) sofort einen Dreier. Und hofft nun auf den nächsten Punktgewinn. Mit Lucian Grabowski (8 Tore, 5 Assists) verfügt Grünau über einen gefährlichen Offensivspieler. Doch der Gegner aus Neukölln ist stark: GW Neukölln steht mit 31 Punkten auf Rang sechs und mischt weiter im Aufstiegsrennen mit. Trainer Volkan Ergin setzt auf Torjäger N. Schyschka, der bereits zwölf Treffer erzielt hat.