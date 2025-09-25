Delany Arigbe schießt Raspo ins Pokal-Achtelfinale

Die Spieler von Raspo Brand lagen sich nach dem Schlusspfiff in den Armen und skandierten lautstark „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“. Der Fußball-Landesligist feierte den 5:4-Pokalerfolg nach Verlängerung gegen Mittelrheinligist Teutonia Weiden am Mittwochabend verständlicherweise ausgelassen, denn bis zur 74. Minute hatten die Brander noch fast aussichtslos mit 1:4 in Rückstand gelegen.

„Die Mannschaft hat sich wie im Rausch in diesen Pokalabend zurück gekämpft. Mit dem letzten Schlag hat sie den Gegner ausgeknockt“, betonte Brands Trainer Daniel Formberg, der Parallelen zur legendären Rocky-Filmreihe zog: „Das war wie bei Rocky Balboa gegen Ivan Drago in Teil vier.“

In der vierten Minute der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs markierte Delany Arigbe zunächst den 4:4-Ausgleich für den Außenseiter. Und in der vorletzten Minute der Verlängerung drosch Raspos Sturmtank den Ball aus rund 25 Metern unhaltbar unter die Latte – 5:4 (119.). Wenig später war Schluss und der Achtelfinaleinzug der Brander im Mittelrheinpokal aktenkundig.

Tatsächlich sahen die 120 Zuschauer vor allem in der Endphase des zweiten Durchgangs sowie in der anschließenden Verlängerung einen offenen Schlagabtausch. Arigbe hatte die Gastgeber in Hälfte eins mit 1:0 in Führung gebracht (18.). Den hochverdienten Ausgleich für die spielbestimmenden Gäste erzielte Berat Gediktas kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Die Teutonia führt mit 4:1

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Mittelrheinligist sofort wieder fokussiert. Gediktas mit seinem zweiten Treffer (47.) sowie der eingewechselte Shadrac-Don Futi (50.) stellten die Weichen schnell auf 3:1 für die Teutonia. Bekir Gediktas erhöhte in der 70. Minute sogar auf 4:1. Die Messe schien zu diesem Zeitpunkt gelesen, die ersten Zuschauer verließen vorzeitig die Sportanlage Wolferskaul. „Die Mannschaft hat dann noch einmal die zweite Luft bekommen“, sagte Formberg, der zunächst das 2:4 von Catalin-Ionel Pintea (74.) und wenig später das 3:4 durch Luca Diehr (79.) bejubeln durfte.

Es folgte der unglaubliche Schlussakt von Arigbe – zunächst in der Nachspielzeit und dann noch einmal mit einem Sonntagsschuss in der Verlängerung. „Er ist wie jedes Jahr im Fokus und unsere Lebensversicherung. Dennoch bleibt er immer bescheiden. Er feiert mit den Jungs und die Jungs feiern ihn. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet er den Ball am Ende so trifft und der sich ins Tor senkt“, lobte Formberg seinen außergewöhnlichen Stürmer.

Den Akteuren der Teutonia war hingegen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Wir machen viele Tore nicht und haben eigentlich nur Umschaltmomente gegen uns. Nach dem 4:1 haben wir komplett runtergefahren, das war die Wende im Spiel“, resümierte Weidens Trainer Sawwas Panagiotidis, der in einem Atemzug das Schiedsrichtergespann kritisierte: „Wir haben in der Verlängerung eigentlich gegen 14 Mann gespielt. Wir haben dermaßen viel auf die Socken bekommen, da muss ich meine Jungs auch mal in Schutz nehmen. Unter dem Strich war es ein typisches Pokalspiel. Dominanz hin oder her, die Brander machen das letzte Tor und entscheiden damit, dass sie eine Runde weiter sind.“

Panagiotidis ist nun erst einmal als Psychologe gefragt, denn bereits am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Weiden den Siegburger SV zum nächsten Ligaspiel. „Wir haben in den vergangenen Wochen eine sehr gute Entwicklung genommen. Und wir werden auch aus diesem Spiel unsere Schlüsse ziehen“, verdeutlichte der Trainer, der mit seinem Team den dritten Dreier in Folge anpeilt.

Wunschlos Alemannia Aachen

Die Brander träumen derweil vom nächsten großen Pokalabend für die Geschichtsbücher. Vor gut sechs Jahren lieferte der damalige Bezirksligist dem Regionalligisten Alemannia Aachen in der ersten Runde des FVM-Pokals einen bravourösen Kampf auf dem Tivoli. Am Ende stand zwar ein 0:5 aus Sicht der Brander auf der Anzeigetafel, dennoch waren hinterher alle begeistert von dem einmaligen Erlebnis in der großen Arena an der Krefelder Straße.

„Das war damals das größte Pflichtspiel der Vereinsgeschichte. Jetzt sind wir unter den letzten 16. Ich wünsche mir ein Top-Los und möglichst ein Heimspiel. Mal schauen, was der Fußballgott für uns vorgesehen hat“, sagte Formberg mit einem breiten Lächeln auf den Lippen.

Am kommenden Sonntag wartet aber erst einmal die nächste hohe Hürde in der Landesliga auf die Brander. Raspo ist beim starken Mittelrheinliga-Absteiger FC Hürth zu Gast, der bislang eine makellose Bilanz aufweist (drei Spiele, drei Siege). Anfang Oktober wird der Fußball-Verband Mittelrhein dann die nächste Pokalrunde auslosen. Spätestens dann werden die Herzen der Brander wieder höherschlagen...

Die Ergebnisse der 2. Pokalrunde:

Fort. Bonn (LL) – Alem. Aachen (3. Liga) 0:7

Scherpenseel-Grotenrath(KLA) – Fort. Köln (RL) 1:8

Raspo Brand (LL) – Teut. Weiden (MRL) 5:4 n.V.

SV Eilendorf (LL) – Schafhausen (LL) 3:0

Vichttal (MRL) – Vikt. Köln (3. Liga) 1:2

Jan Wellem (BZL) – Kurdistan Düren (LL) 3:0

Wegberg-Beeck (MRL) – Bonner SC (RL) 1:3 n.V.

Lich-Steinstraß (LL) – Pesch (MRL)1:4

Hürth (LL) – Hennef (MRL) 0:1 n.V.

Rheinsüd Köln (BLZ) – Bonn-Endenich (LL) 0:3

Frechen 20 (MRL) – Porz (MRL) 5:1

Siegburg (MRL) – Königsdorf (MRL) 2:0

Lindenthal-Hohenlind (LL) – Merten (MRL) 4:3

Elsdorf (BZL) – (BZL) Merl 2:1

Wahlscheid (BZL) – Fliesteden (LL) 3:1

Hohkeppel (MRL) – Bornheim (MRL) 6:1

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de