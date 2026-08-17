Del Cueto trotz 1:6-Pleite gegen TuSEM: "Waren die bessere Mannschaft"

Del Cueto, hier noch in Diensten für seinen Ex-Verein Kosova Düsseldorf. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

TuSEM Essen ist mit einem eindrucksvollen Ausrufezeichen in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen Rot-Weiß Wülfrath setzte sich die Mannschaft von Lucas Bründermann am ersten Spieltag mit 6:1 (1:0) durch. Dabei war die Partie lange deutlich ausgeglichener, als es das Endergebnis vermuten lässt. Spätestens nach der Pause spielte TuSEM seine größere körperliche und spielerische Frische jedoch konsequent aus.

Auch danach blieb Wülfrath im Spiel. TuSEM hatte zwar weitere gute Gelegenheiten, musste sich aber ebenso gegen gefährliche Konter der Gäste behaupten. "Die erste Halbzeit war schon auch ausgeglichen“, befand Bründermann. Seine Mannschaft habe die hohen Pressinglinien des Gegners allerdings zunehmend besser überspielt.

Die Gäste aus Wülfrath kamen gut in die Partie und erspielten sich zunächst auch vielversprechende Möglichkeiten: "Wir hatten in der ersten Halbzeit vier klare Torchancen, da müssen wir ein oder zwei Tore machen“, sagte Wülfraths Trainer Alfonso del Cueto. Stattdessen schlug TuSEM zu: Leo Derksen vollendete einen sauber heraussgespielten Angriff zur Führung der Hausherren (24.).

Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung dann komplett. Gerade einmal eine Minute war gespielt, als Daniel Zurmühlen auf 2:0 erhöhte. Der 22-Jährige legte kurz darauf nach und machte mit zwei weiteren Treffern innerhalb von fünf Minuten (52., 57.) seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Wülfrath bekam kaum noch Zugriff, die Essener nutzten die entstehenden Räume gnadenlos aus.

"Wir haben in der Halbzeit darauf hingewiesen, dass Wülfrath bei dieser Intensität irgendwann nicht mehr wird durchhalten können“, erklärte Bründermann. Genau so kam es. TuSEM spielte sich immer mehr in einen Flow und und zog auch ergebnistechnisch davon.

Zwar verkürzte Lutonda Ntiti in der noch auf 1:4 (65.), doch eine echte Wende war nicht mehr in Sicht. Derksen mit seinem zweiten Treffer (86.) und Modou Jaiteh (89.) in der Schlussphase machten den Kantersieg perfekt.

"In der zweiten Halbzeit haben wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und die Chancen gut genutzt“, freute sich Bründermann. Einen einzelnen Spieler wollte der TuSEM-Coach trotz des Dreierpacks von Zurmühlen nicht herausheben. Neben Derksen, der zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte, erwischte für ihn auch Larsssen Kram mit drei Vorlagen und einem heruasgholten Elfmeter einen Sahnetag. "Für mich sind alle elf Spieler Spieler des Tages geworden“, sagte Bründermann.

Del Cueto wechselt mangels Optionen kein einziges Mal

Auf der anderen Seite fiel das Fazit naturgemäß deutlich ernüchternder aus. Del Cueto führte die deutliche Niederlage vor allem auf die schwierige Vorbereitung zurück. Wülfrath habe in den vergangenen Wochen häufig nur mit acht oder neun Spielern trainieren können, zudem fehlten mehrere Akteure verletzt oder urlaubsbedingt. Mit dem Präsidenten Hakan Aslantas und Burak Temel begrenzten sich die Wechseloptionen auf Personen, die eher im Hintergrund arbeiten und eben nur notgedrungen als Spieler aushelfen konnten. So beendete del Cueto die Partie auch mit seiner Startelf.

Besonders bitter sei für den Übungsleiter deshalb gewesen, wie schnell seine Mannschaft nach dem zweiten Gegentreffer auseinanderfiel. "Nach einer Minute bekommen wir das 2:0, dann direkt das 3:0. Das ist natürlich tödlich.“ Zwar betonte del Cueto, dass das Ergebnis nicht den gesamten Spielverlauf widerspiegele: "Wir waren die bessere Mannschaft“, sagte er mit Blick auf die erste Halbzeit. Gleichzeitig räumte er ein, dass sich seine Schützlinge nach dem 1:4 zu sehr ergeben habe. "Man kann 3:1 verlieren, kein Problem. Aber das 6:1 ist sehr, sehr hoch.“

Während TuSEM damit reichlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tankte, wartet auf Wülfrath noch Arbeit. Mit den eigenen Ambitionen geht del Cuetoi noch entsprechend vorsichtig um: "Das Ziel ist nicht abzusteigen.“ Trotz des Fehlstarts wolle er die Mannschaft nicht abschreiben. Vielmehr hofft der Trainer darauf, dass verletzte und verhinderte Spieler zurückkehren und der Kader noch ergänzt werden kann. "Ich mache mir nach dem ersten Spieltag keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass ich die Spieler nicht habe.“

TuSEM Essen 1926 – SV Rot-Weiß Wülfrath 6:1

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Rico Zölzer, Minwook Oh, Marvin Prellwitz, Eren Ates, Jan Guthoff, Rico Frederik Hoffmann (73. Frederick Gipper), Larssen Kram, Zaker Safi (79. Fabian Riesener), Daniel Zurmühlen (83. Modou Jaiteh), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann - Co-Trainer: Fabian Horn

SV Rot-Weiß Wülfrath: Arianit Behrami, Altin Kastrati, Nusret Yagmur, Gloire Sunda, Eliot Cakolli, Schad Hassan, Ercan Kalkavan, Fabion Baljiu, Tristan Maresch, Lutonda Ntiti, Onyiyenchukwu Iwuanyanwu - Co-Trainer: Yalcin Erciyes - Trainer: Alfonso del Cueto

Schiedsrichter: Efe Ali Karan - Zuschauer: 107

Tore: 1:0 Leo Derksen (24.), 2:0 Daniel Zurmühlen (46.), 3:0 Daniel Zurmühlen (52.), 4:0 Daniel Zurmühlen (57.), 4:1 Lutonda Ntiti (65.), 5:1 Leo Derksen (86.), 6:1 Modou Jaiteh (89.)

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