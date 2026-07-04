Dejan Bozic verstärkt den Angriff der Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben Dejan Bozic verpflichtet. Der 33-jährige Mittelstürmer wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrags beim Chemnitzer FC nach Degerloch.

Dejan Bozic erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 29 Einsätzen 19 Tore, bereitete sieben weitere Treffer vor und lief in 14 Spielen als Kapitän auf. Insgesamt absolvierte der 1,94 Meter große Angreifer 143 Pflichtspiele für den Chemnitzer FC und kam dabei auf 69 Tore sowie 23 Vorlagen. Nach einer ersten Zeit beim CFC zwischen 2018 und 2020 kehrte der Offensivspieler 2023 nach Chemnitz zurück. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn zählen unter anderem Kickers Offenbach und der SV Meppen. In seiner Jugend spielte Dejan Bozic unter anderem für die TSG Hoffenheim.