Dejan Bozic verstärkt den Angriff der Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben Dejan Bozic verpflichtet. Der 33-jährige Mittelstürmer wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrags beim Chemnitzer FC nach Degerloch.
Dejan Bozic erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 29 Einsätzen 19 Tore, bereitete sieben weitere Treffer vor und lief in 14 Spielen als Kapitän auf. Insgesamt absolvierte der 1,94 Meter große Angreifer 143 Pflichtspiele für den Chemnitzer FC und kam dabei auf 69 Tore sowie 23 Vorlagen. Nach einer ersten Zeit beim CFC zwischen 2018 und 2020 kehrte der Offensivspieler 2023 nach Chemnitz zurück. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn zählen unter anderem Kickers Offenbach und der SV Meppen. In seiner Jugend spielte Dejan Bozic unter anderem für die TSG Hoffenheim.
Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Dejan hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten als Torjäger und Führungsspieler regelmäßig unter Beweis gestellt. Er bringt Erfahrung, Präsenz und Abschlussstärke mit. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spielen und seiner langjährigen Erfahrung wichtige Impulse geben wird.“
Dejan Bozic sagt: „Ich freue mich bei einem so großartigen Traditionsverein spielen zu dürfen und wieder näher an meiner Heimat zu sein. Jetzt geht es für mich darum, die Mannschaft schnell kennenzulernen, gemeinsam hart zu arbeiten und möglichst erfolgreich zu sein.“