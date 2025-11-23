Déjà-vu! Spitzenreiter FC Este stolpert über Kellerkind Buchholz

Das Unheil nahm für die Gäste seinen Lauf, als ihnen ein Fehlpass im Spielaufbau unterlief. Der BFC schaltete schnell um und Timon Luc Schrader beförderte das Kellerkind in Führung (10.). Anschließend tat sich der Favorit weiter schwer, sodass die Hausherren ihre Führung mühelos verteidigten. Schließlich legte Schrader nach (70.), als FCE-Leistungsträger Jannes Heins auch noch die Ampelkarte sah (77.), war die Partie bereits entschieden. Dass Timo Klimov noch den dritten Treffer nachlegte, machte den Deckel auf einen verkorksten Este-Nachmittag drauf (81.).

Weil in der Kreisliga Harburg alle weiteren Begegnungen den Witterungsbedingungen zum Opfer fielen, bleiben die Moisburger an der Tabellenspitze der Kreisliga Harburg. Der MTV Luhdorf-Roydorf als auch der VfL Maschen können den FCE jedoch aus eigener Kraft von seinem Thron stoßen.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir haben nichts aus der Hinspielniederlage gelernt. Uns hat die Spannung und der Willen gefehlt, um überhaupt ein Spiel gewinnen zu können. Sicherlich waren die vier Wochen Spielpause nicht optimal, es wäre mir aber zu leicht, die Niederlage nur daran fest zu machen. Ich bin ein bisschen fassungslos, weil wir auch in der Höhe verdient verloren haben. Wir müssen das schnell abhaken und wieder eine neue Serie starten – zum Abschluss gegen Winsen müssen wir ein anderes Gesicht zeigen.“