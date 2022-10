Déjà-vu beim 2:2 gegen Germania Bietigheim.

Déjà-vu beim 2:2 gegen Germania Bietigheim. Erneut schenkte der VfB, nach einer überragenden ersten Halbzeit, eine Führung her und musste sich, obwohl man zweimal in Front lag, schlussendlich mit einem Unentschieden begnügen. Die Gesichter der Trainer und Spieler des VfB sprachen nach Spielschluss Bände, weil man sich nach einem sehr guten Auftritt zum wiederholten Mal nicht mit einem „Dreier“ belohnt hatte.

Die „Remser“ starteten, wie schon gewohnt, sehr gut in die Partie, hatten von Beginn an mehr Spielanteile und erarbeiteten sich dementsprechend mehrere gute Torchancen. In der 10. Spielminute war Tobias Eichhorn zur Stelle und köpfte eine Flanke von Leonis Memaj freistehend zur verdienten 1:0-Führung ein. Neckarrems spielte weiter nach vorne und hätte durch Max Stumm (15.) und Kaan Cinar (17.), nach einer schönen Einzelleistung, die Führung ausbauen können. Erneut der junge Kaan Cinar war es, der in der 24. Spielminute eine tolle Kombination über Eichhorn und Stumm nicht zum Abschluss brachte. In der 31. Minute musste Torhüter Krüger nach einem Rief-Freistoß aus 20 Metern sein ganzes Können aufbieten, um seine Mannschaft vor größerem Schaden zu bewahren. Mert Okar hatte kurz vor der Pause die große Chance das Ergebnis auf 2:0 zu stellen, vergab jedoch kläglich. Defensiv standen die Gäste gut und ließen kaum Torchancen der „Germanen“ zu. Nach Aussage von Bietigheims Trainer Holger Ludwig, hätte es zur Halbzeit „gut und gerne auch 0:3 oder 0:4 stehen können“.

Wie in der Vorwoche auch, gelang es dem VfB nicht, im 2. Spielabschnitt an die gute Leistung aus der ersten Halbzeit anzuknüpfen und man gestattete den nun deutlich aggressiver auftretenden Hausherren mehr Spielanteile, was in der 58. Minute, nach einer sehenswerten Freistoßvariante, zum 1:1-Ausgleich durch Edison Qenaj führte.