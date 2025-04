Bad Lobenstein startete mit gehörigem Gegenwind, was viel Tempo aus den Aktionen nahm. Dennoch versuchten es die VfR Spieler erfolglos immer weiter. Diesen Umstand nutzten die Gäste vom FC Einheit Bad Berka und hatten in Halbzeit eins deutlich mehr Spielanteile, konnten aber spielerisch nicht glänzen. Die Abwehrreihe der Koseltaler machte bis dato ihre Aufgabe perfekt.

Mit Halbzeit zwei sollte der Spieß aus Sicht des VfR umgedreht werden und mit dem Nutzen des Windes schnell nach vorne gespielt werden. Doch dies gelang Bad Lobenstein nicht wirklich. Es wurden teilweise die falschen Entscheidungen getroffen, man spielte plötzlich hinten raus, statt den langen Ball zu spielen. In der 63. Minute war es dann endlich soweit: Der Ball kam im Strafraum zu Gössinger, der sich nochmal kurz hin und her drehte, um dann den Ball ins Tor zu schießen. Das war aus VfR Sicht sehr erlösend, spielten doch jetzt nur noch die Lobensteiner. Immer wieder liefen die Angriffe aufs Bad Berkaer Tor. Die Gäste waren sichtlich K.O. Von den Gästen gab es keinerlei spielerische Lösungen mehr und man lud die Lobensteiner eigentlich zum Toreschießen ein. Doch wenn sich der VfR etwas vorwerfen lassen muss, dann war es, dass man nicht frühzeitig den Deckel auf die Partie gesetzt hat. Alle Chancen verpufften. War es der durchgelaufene Junge, der niemanden im Zentrum fand, der Freistoßknaller von Gottschalk an den Pfosten, Gössinger, der sich schwindlig drehte oder der knapp vorbeigehende Schuss von Scholz - alles brachte nichts für ein zweites Tor. Und dann kam es wie in den vergangenen Spielen: Vom Kopf schon beim Ende des Spieles war man nicht mehr konsequent im Verteidigen. Es lief schon die Nachspielzeit, als man bei einem langen Ball der Gäste im Zentrum ein Foul zog. Den folgenden Freistoß nutze Bad Berka für einen hohen Ball in den Strafraum. Auch hier konnte die VfR Defensive wieder nicht klären und der Ball kam zu Scheeder. Der hatte freie Schussbahn und der Ball lag zum 1:1 im Tor. Völlig unverständlich waren es wieder die letzten Minuten, in denen Bad Lobenstein wertvolle Punkte liegen ließ. Ein großer Dank geht an die Fans, die bis zum Schluss die Mannschaft lautstark anfeuerten. Auch am Wochenende bei den Eurotrink Kickers in Gera hofft der VfR Bad Lobenstein auf zahlreiche Unterstützung!