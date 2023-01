Déjà-vu Wieder kein Fußball im Steigerwaldstadion.

Wie schon am Freitag der Vorwoche wird das geplante Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt abgesagt.

Auch an diesem Wochenende bleiben die Tore des Steigerwaldstadions verschlossen, wie der FC Rot-Weiß Erfurt über seine Kanäle vermeldete: "Leider muss das kommende Heimspiel gegen den FSV 63 Luckenwalde abgesagt werden. Grund dafür ist die frostbedingte Platzsperrung und die damit verbundene Unbespielbarkeit des Rasens", so der Verein via Social Media.

Eigentlich sollte das Duell gegen Luckenwalde bereits das dritte Punktspiel in diesem Kalenderjahr für den FC Rot-Weiß Erfurt sein. Unter dem Strich bleibt allerdings nur eins übrig. Schon am vergangenen Freitag fiel das Heimspiel gegen Altgliencke der Witterung zum Opfer. Nun das Déjà-vu eine Woche später. Zumindest konnte in der Zwischenzeit (Mittwochabend) das Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig stattfinden. Dort konnten die Thüringer einen Zähler mitnehmen.