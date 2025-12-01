Deizisau mit 9:3, wildes 4:4 in Bempflingen, Croatia Geislingen top

FV Spfr Neuhausen II – TSV Wendlingen 1:3

Der TSV Wendlingen nahm spät richtig Fahrt auf und holte sich dank einer starken Schlussphase den Auswärtssieg. Cosimo Attorre brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, ehe Filip Kalic in der 84. Minute auf 2:0 erhöhte. Neuhausen II antwortete prompt und verkürzte in der 86. Minute durch Maximilian Rank, doch Nemanja Stefanovic sorgte in der 90.+1 Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung.

VfB Oberesslingen/Zell – TSG Esslingen 0:4

Die TSG Esslingen zeigte sich eiskalt vor dem Tor und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Enes Coskun traf in der 33. Minute zur Führung, Burak Can Celik legte in der 40. Minute nach. In der zweiten Hälfte entscheid die TSG das Spiel endgültig: Burak Can Celik erhöhte in der 81. Minute auf 3:0, ehe Enes Coskun in der 90.+2 Minute den 4:0-Endstand besiegelte.

TV Nellingen – SC Altbach 1:0

Ein enges Spiel, das vor allem von disziplinierter Defensive auf beiden Seiten geprägt war. Die Entscheidung fiel erst nach knapp einer Stunde, als Dominik Bühler in der 58. Minute für den TV Nellingen traf und damit den hart erkämpften Heimsieg sicherstellte.

TSV Deizisau – FV Plochingen II 9:3

Ein spektakuläres Torfestival mit insgesamt zwölf Treffern! Dimitrije Pantic eröffnete in der 41. Minute die Partie, bevor Cedrik Grentz in der 49. Minute auf 2:0 stellte. Nur eine Minute später erhöhte erneut Dimitrije Pantic auf 3:0. Ein Eigentor von Cedrik Grentz brachte Plochingen II in der 53. Minute zurück ins Spiel, gefolgt vom Anschlusstor durch Markus Penzkofer (54.). Doch Deizisau reagierte sofort: Alassane Braun traf in der 57. Minute, Dimitrije Pantic in der 62. Minute und Cedrik Grentz in der 67. Minute. Zwar verkürzte Bohdan Kulyk in der 66. Minute zwischenzeitlich, doch in der Schlussphase trafen David Dorner (72.), Nail Fakili (80.) und erneut Cedrik Grentz (82.) zum deutlichen 9:3.

ASV Aichwald – SG Eintracht Sirnau 4:0

Der ASV Aichwald dominierte diese Partie von Beginn an und belohnte sich mit einem souveränen Sieg. Fabian Müller traf kurz vor dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute, gefolgt von Luca Richter in der 55. Minute. Marvin Haupt erhöhte in der 67. Minute auf 3:0, ehe Simon von Benthen in der 84. Minute den vierten Treffer des Tages markierte.

TB Ruit – VfB Reichenbach/Fils 2:2

Die Zuschauer erlebten eine turbulente Schlussphase. Jacob Lausterer erzielte in der 45. Minute das 1:0 für Ruit. In der 71. Minute erhöhte Jannik Ehrmeier auf 2:0. Doch Reichenbach kämpfte sich zurück: Moritz Gutmann verkürzte in der 75. Minute, und nur zwei Minuten später lenkte Jacob Lausterer den Ball unglücklich per Eigentor ins eigene Tor – 2:2, der Endstand einer umkämpften Partie.

TV Unterboihingen – TV Hochdorf 3:2

Eine spannende Begegnung mit frühen Toren. Leon Buser brachte Hochdorf bereits in der 15. Minute in Führung, doch Unterboihingen schlug umgehend zurück: Bastijan Borovac traf in der 16. Minute, ehe Randy-Daniel Mrozik in der 24. Minute das Spiel drehte. In der 51. Minute erzielte Haris Banu den Ausgleich für Hochdorf, doch erneut Bastijan Borovac brachte Unterboihingen in der 66. Minute zum 3:2-Sieg.

TSV Notzingen – TSV Wernau 3:1

Der TSV Notzingen zeigte eine starke zweite Hälfte und setzte sich verdient durch. Patrick Sipp traf in der 54. Minute zum 1:0, Marian Ropertz erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Maurice Bastasic verkürzte in der 66. Minute für Wernau, doch Marian Ropertz sorgte in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung und den 3:1-Endstand.