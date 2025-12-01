 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Jochen Lauxmann

Deizisau mit 9:3, wildes 4:4 in Bempflingen, Croatia Geislingen top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – TSV Wendlingen 1:3
Der TSV Wendlingen nahm spät richtig Fahrt auf und holte sich dank einer starken Schlussphase den Auswärtssieg. Cosimo Attorre brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, ehe Filip Kalic in der 84. Minute auf 2:0 erhöhte. Neuhausen II antwortete prompt und verkürzte in der 86. Minute durch Maximilian Rank, doch Nemanja Stefanovic sorgte in der 90.+1 Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung.

VfB Oberesslingen/Zell – TSG Esslingen 0:4
Die TSG Esslingen zeigte sich eiskalt vor dem Tor und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Enes Coskun traf in der 33. Minute zur Führung, Burak Can Celik legte in der 40. Minute nach. In der zweiten Hälfte entscheid die TSG das Spiel endgültig: Burak Can Celik erhöhte in der 81. Minute auf 3:0, ehe Enes Coskun in der 90.+2 Minute den 4:0-Endstand besiegelte.

TV Nellingen – SC Altbach 1:0
Ein enges Spiel, das vor allem von disziplinierter Defensive auf beiden Seiten geprägt war. Die Entscheidung fiel erst nach knapp einer Stunde, als Dominik Bühler in der 58. Minute für den TV Nellingen traf und damit den hart erkämpften Heimsieg sicherstellte.

TSV Deizisau – FV Plochingen II 9:3
Ein spektakuläres Torfestival mit insgesamt zwölf Treffern! Dimitrije Pantic eröffnete in der 41. Minute die Partie, bevor Cedrik Grentz in der 49. Minute auf 2:0 stellte. Nur eine Minute später erhöhte erneut Dimitrije Pantic auf 3:0. Ein Eigentor von Cedrik Grentz brachte Plochingen II in der 53. Minute zurück ins Spiel, gefolgt vom Anschlusstor durch Markus Penzkofer (54.). Doch Deizisau reagierte sofort: Alassane Braun traf in der 57. Minute, Dimitrije Pantic in der 62. Minute und Cedrik Grentz in der 67. Minute. Zwar verkürzte Bohdan Kulyk in der 66. Minute zwischenzeitlich, doch in der Schlussphase trafen David Dorner (72.), Nail Fakili (80.) und erneut Cedrik Grentz (82.) zum deutlichen 9:3.

ASV Aichwald – SG Eintracht Sirnau 4:0
Der ASV Aichwald dominierte diese Partie von Beginn an und belohnte sich mit einem souveränen Sieg. Fabian Müller traf kurz vor dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute, gefolgt von Luca Richter in der 55. Minute. Marvin Haupt erhöhte in der 67. Minute auf 3:0, ehe Simon von Benthen in der 84. Minute den vierten Treffer des Tages markierte.

TB Ruit – VfB Reichenbach/Fils 2:2
Die Zuschauer erlebten eine turbulente Schlussphase. Jacob Lausterer erzielte in der 45. Minute das 1:0 für Ruit. In der 71. Minute erhöhte Jannik Ehrmeier auf 2:0. Doch Reichenbach kämpfte sich zurück: Moritz Gutmann verkürzte in der 75. Minute, und nur zwei Minuten später lenkte Jacob Lausterer den Ball unglücklich per Eigentor ins eigene Tor – 2:2, der Endstand einer umkämpften Partie.

TV Unterboihingen – TV Hochdorf 3:2
Eine spannende Begegnung mit frühen Toren. Leon Buser brachte Hochdorf bereits in der 15. Minute in Führung, doch Unterboihingen schlug umgehend zurück: Bastijan Borovac traf in der 16. Minute, ehe Randy-Daniel Mrozik in der 24. Minute das Spiel drehte. In der 51. Minute erzielte Haris Banu den Ausgleich für Hochdorf, doch erneut Bastijan Borovac brachte Unterboihingen in der 66. Minute zum 3:2-Sieg.

TSV Notzingen – TSV Wernau 3:1
Der TSV Notzingen zeigte eine starke zweite Hälfte und setzte sich verdient durch. Patrick Sipp traf in der 54. Minute zum 1:0, Marian Ropertz erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Maurice Bastasic verkürzte in der 66. Minute für Wernau, doch Marian Ropertz sorgte in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung und den 3:1-Endstand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

AC Catania Kirchheim – TSV Grafenberg 4:1
Vor 50 Zuschauern zeigte AC Catania Kirchheim eine entschlossene Leistung. Bereits in der 13. Minute brachte Mathieu Baudouin sein Team in Führung. Levin Sattler glich in der 34. Minute für den TSV Grafenberg aus, doch in der zweiten Hälfte übernahmen die Gastgeber wieder klar das Kommando: Giuseppe Rendina traf in der 60. Minute zum 2:1, Santiago Potenza legte in der 64. Minute nach, und erneut Giuseppe Rendina setzte in der 90.+1 Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Erfolg.

FC Kirchheim/Teck – SGM Owen Unterlenningen 2:2
Ein intensiv geführtes Duell endete unentschieden. Daniel Deuschle brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, doch Izudin Coric antwortete nur vier Minuten später mit dem Ausgleich. Max Kammerer stellte in der 40. Minute erneut die Führung für Owen Unterlenningen her, doch Kirchheim blieb dran und belohnte sich in der 70. Minute durch Llumnica Perparim mit dem 2:2-Endstand.

TV Bempflingen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 4:4
Acht Tore und jede Menge Spannung – dieses Spiel hatte alles. Tom Schlatter traf in der 26. Minute für die Gäste, doch Dominik Fuchs glich in der 33. Minute aus. Nur zwei Minuten später stellte Nick Meier auf 2:1 für Erkenbrechtsweiler-Hochwang, ehe Tom Brodbeck in der 42. Minute wieder ausglich. In der zweiten Hälfte drehte Bempflingen die Partie: Patrick Kegel (60.) und erneut Dominik Fuchs (74.) trafen zum 4:2. Doch Erkenbrechtsweiler-Hochwang gab nicht auf – Fabian Weber verkürzte in der 80. Minute und Nick Meier rettete seinem Team in der 90.+3 Minute mit seinem zweiten Treffer das 4:4.

SGM Höllbach – TSV Altdorf 2:3
Eine umkämpfte Partie, in der der TSV Altdorf früh die Weichen stellte. Marlon Kaiser traf per Foulelfmeter in der 15. Minute und legte zwölf Minuten später nach. Jannik Lubich brachte Höllbach per Handelfmeter in der 38. Minute heran. Nach der Pause erhöhte Pascal Sprenger in der 57. Minute auf 3:1, ehe Ebrima Ceesay Höllbach in der 79. Minute wieder ins Spiel brachte. In einer hitzigen Schlussphase sahen Marlon Kaiser (89.) und Matthias Guy (90.) beide Gelb-Rot – der Auswärtssieg der Altdorfer blieb dennoch bestehen.

TSV Linsenhofen – TSV Harthausen 2:2
Die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch. Sercan Kayikci eröffnete in der 20. Minute für Linsenhofen, doch Marco Haas glich in der 55. Minute für Harthausen aus. In der 90. Minute brachte Adrian Lutz den TSV Linsenhofen vermeintlich auf die Siegerstraße, doch postwendend traf erneut Marco Haas in derselben Minute und sicherte seinem Team das 2:2-Unentschieden.

TV Neidlingen – TSV Neckartailfingen 1:1
Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Fatmir Sylaj in der 48. Minute das Führungstor für Neckartailfingen. Nur vier Minuten später verwandelte Nils Faustmann einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der 56. Minute schwächte sich der TSV Neckartailfingen selbst, als Lars Zink Gelb-Rot sah, doch Neidlingen konnte die Überzahl nicht mehr nutzen.

FV 09 Nürtingen – SF Dettingen/Teck 2:2
Ein abwechslungsreiches Spiel endete mit einem Last-Minute-Ausgleich. Alexandru Pirlog brachte Nürtingen früh in der 7. Minute in Führung. Redon Gashi erzielte in der 12. Minute den Ausgleich und drehte die Partie in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer. Doch Nürtingen blieb dran und wurde in der 90. Minute belohnt, als Vincenzo Parrinello den 2:2-Endstand markierte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – SSV Göppingen 1:0
In einer umkämpften Begegnung war es lange ein Geduldsspiel für beide Seiten. Erst in der 57. Minute fiel das entscheidende Tor, als Tilo Stolle einen der wenigen klaren Angriffe konsequent verwertete. Der Treffer reichte der SG Jebenhausen/Bezgenriet 09, um einen knappen Heimsieg einzufahren.

TSGV Albershausen – VfR Süßen 1:4
Der VfR Süßen erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 4. Minute brachte Nils Biegert die Gäste in Führung. Danach dominierte Viktor Kqiraj die Partie – erst traf er in der 35. Minute zum 0:2, dann direkt nach der Pause in der 47. Minute zum 0:3. Zwar verkürzte Jonas Roffeis in der 60. Minute für Albershausen, doch Kqiraj setzte mit seinem dritten Treffer in der 71. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen Auswärtssieg.

TV Altenstadt – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:2
Vor 70 Zuschauern starteten die Gäste furios: Patrick Teuber erzielte in der 6. Minute das 0:1, ehe Philipp Keller in der 31. Minute auf 0:2 erhöhte. Mazlum Dogan brachte Altenstadt in der 40. Minute zurück ins Spiel. Trotz Überzahl ab der 83. Minute – Mohamad Dhainy sah Gelb-Rot – konnte der TV Altenstadt den Rückstand nicht mehr drehen.

SC Uhingen – TSV Wäschenbeuren 2:1
Die Gastgeber zeigten eine konzentrierte Vorstellung und gingen in der 25. Minute durch Miray Öcal in Führung. Patrick Mayer legte in der 58. Minute das 2:0 nach, was für Uhingen am Ende entscheidend war. Zwar traf Sven Lechleitner in der 85. Minute für Wäschenbeuren, doch der SC brachte den Sieg über die Zeit.

TV Deggingen – SV Ebersbach/Fils II 3:2
Ein abwechslungsreiches Duell bot den Zuschauern Spannung pur. Robin Steinborn traf in der 22. Minute zur Gästeführung. Deggingen kämpfte sich zurück: Lukas Rehm glich in der 55. Minute aus, doch Felix Kobelt stellte in der 65. Minute den alten Abstand wieder her. Die Schlussphase gehörte dann den Hausherren – Kevin Oesterling (76.) und Julian Maurer (86.) drehten die Partie zum 3:2-Heimsieg.

TSV Ottenbach – SV Croatia 2012 Geislingen 3:5
Eine torreiche Partie, in der die Gäste früh die Weichen stellten. Mateo Zelic eröffnete in der 11. Minute, Luka Blaz erhöhte in der 33. Minute, ehe Fabrizio Di Liberto nur zwei Minuten später für Ottenbach traf. Doch Croatia legte erneut zu: Adrijan Karanfilovski (58.) und Mihael Kepic (60.) trafen zum 1:4. Nach dem 2:5 durch Luka Blaz in der 84. Minute gestalteten Marius Raindl (74.) und Tim Nitschke (83.) das Ergebnis aus Heimsicht erträglicher, doch unterm Strich stand ein Auswärtssieg.

KSG Eislingen – FTSV Kuchen 4:1
Eislingen dominierte die Anfangsphase komplett. Samil Gün war mit Treffern in der 2. und 22. Minute der frühe Matchwinner. Till Scheurer erhöhte in der 30. Minute auf 3:0. Zwar verkürzte Timo Wudy per Foulelfmeter in der 43. Minute, doch Efkan Kirdar besiegelte in der 77. Minute den souveränen 4:1-Heimsieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 01.12.2025, 16:30 Uhr
redAutor