Allgemeines
Deißlingen/Lauffen überrollt Schramberg – Hechingen gewinnt in Gruol

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 1. Spieltags 

Die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern startete mit einem furiosen ersten Spieltag. Während die SGM Deißlingen/Lauffen mit einem 8:1 gegen die SG Schramberg/SV Sulgen ein klares Signal setzte, feierte Aufsteiger FC Hechingen mit einem 3:2 in Gruol einen Traumstart. Trillfingen und Trossingen überzeugten ebenfalls mit Siegen, Frommern enttäuschte etwas mit einem 0:0 gegen Laufen/Eyach. Bösingen und Wurmlingen trennten sich 1:1, Hardt/Lauterbach unterlag Straßberg spät mit 0:1.

---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
0
0
Abpfiff

Der Landesligaabsteiger TSV Frommern mühte sich gegen den Aufsteiger TSV Laufen/Eyach vergeblich. So stand am Ende ein 0:0, das Frommern etwas hinter den eigenen Ansprüchen zurücklässt, während der Zähler für Laufen/Eyach ein erster Achtungserfolg sein dürfte.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
0
1
Abpfiff

Die SGM Hardt/Lauterbach stand gegen den Absteiger TSV Straßberg kurz vor einem Punktgewinn, ehe Lennart Kelm in der 90.+2 Minute den Gästen den späten 1:0-Sieg bescherte. Damit startet Straßberg mit drei Punkten, während Hardt/Lauterbach am Schluss mit leeren Händen da steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
3
0
Abpfiff

Der TSV Trillfingen stellte die Weichen früh auf Sieg durch ein Tor von Fabian Singer in der 7. Minute, ehe David Kleinfeld in der 73. Minute und Reto Kolb in der 82. Minute den klaren 3:0-Erfolg gegen Aufsteiger SV Kolbingen sicherstellten.
---

Gestern, 16:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
2
3

Eine spektakuläre Partie lieferte der FC Hechingen, der bei der SGM Gruol/Erlaheim mit 3:2 gewann. Ilja Nebrigic brachte die Gäste früh in der 11. Minute in Führung, Fabio Müller glich in der 23. Minute aus, nur eine Minute später traf Kaan Akkaya wieder für Hechingen. Kevin Bosch stellte in der 36. Minute auf 2:2, ehe Joso Zupan in der 74. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Hechingen feiert damit einen Auftakt nach Maß, während Gruol/Erlaheim leer ausgeht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
8
1
Abpfiff

Ein Offensivfeuerwerk bot die SGM Deißlingen/Lauffen, der beim 8:1 gegen die SG Schramberg/SV Sulgen keine Fragen offenließ. Rouven Irion (18., 65.), Sedric Colin Podnar (20.), Robin Schumpp (26., 33.), Tom Ritzel (72., 75.) und ein Eigentor von Nils Bippus (47.) sorgten für klare Verhältnisse, während Justin Profft in der 43. Minute für den zwischenzeitlichen 4:1-Anschluss der Gäste sorgte.
---

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
2
1
Abpfiff

Die Spvgg 06 Trossingen musste zunächst den Rückstand durch Anes Kljajic in der 52. Minute hinnehmen, antwortete aber prompt durch Dean Savic in der 57. Minute. In einer intensiven Schlussphase erzielte Mark Stegmann in der 90.+2 Minute das 2:1, das für den Auftaktsieg der Gastgeber sorgte und Dotternhausen ohne Punkte zurücklässt.
---

Gestern, 13:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
1
1
Abpfiff

In Bösingen brachte Maurizio Colucci den SV Wurmlingen bereits in der achten Minute in Führung, doch Thomas Eger traf in der 82. Minute zum 1:1-Endstand. Beide Mannschaften starten damit mit einem Punkt in die Saison.





