Deißlingen/Lauffen überrollt Schramberg – Hechingen gewinnt in Gruol

---







Der Landesligaabsteiger TSV Frommern mühte sich gegen den Aufsteiger TSV Laufen/Eyach vergeblich. So stand am Ende ein 0:0, das Frommern etwas hinter den eigenen Ansprüchen zurücklässt, während der Zähler für Laufen/Eyach ein erster Achtungserfolg sein dürfte.

---



Die SGM Hardt/Lauterbach stand gegen den Absteiger TSV Straßberg kurz vor einem Punktgewinn, ehe Lennart Kelm in der 90.+2 Minute den Gästen den späten 1:0-Sieg bescherte. Damit startet Straßberg mit drei Punkten, während Hardt/Lauterbach am Schluss mit leeren Händen da steht.

---



Der TSV Trillfingen stellte die Weichen früh auf Sieg durch ein Tor von Fabian Singer in der 7. Minute, ehe David Kleinfeld in der 73. Minute und Reto Kolb in der 82. Minute den klaren 3:0-Erfolg gegen Aufsteiger SV Kolbingen sicherstellten.

---



Eine spektakuläre Partie lieferte der FC Hechingen, der bei der SGM Gruol/Erlaheim mit 3:2 gewann. Ilja Nebrigic brachte die Gäste früh in der 11. Minute in Führung, Fabio Müller glich in der 23. Minute aus, nur eine Minute später traf Kaan Akkaya wieder für Hechingen. Kevin Bosch stellte in der 36. Minute auf 2:2, ehe Joso Zupan in der 74. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Hechingen feiert damit einen Auftakt nach Maß, während Gruol/Erlaheim leer ausgeht.

---



Ein Offensivfeuerwerk bot die SGM Deißlingen/Lauffen, der beim 8:1 gegen die SG Schramberg/SV Sulgen keine Fragen offenließ. Rouven Irion (18., 65.), Sedric Colin Podnar (20.), Robin Schumpp (26., 33.), Tom Ritzel (72., 75.) und ein Eigentor von Nils Bippus (47.) sorgten für klare Verhältnisse, während Justin Profft in der 43. Minute für den zwischenzeitlichen 4:1-Anschluss der Gäste sorgte.

---



Die Spvgg 06 Trossingen musste zunächst den Rückstand durch Anes Kljajic in der 52. Minute hinnehmen, antwortete aber prompt durch Dean Savic in der 57. Minute. In einer intensiven Schlussphase erzielte Mark Stegmann in der 90.+2 Minute das 2:1, das für den Auftaktsieg der Gastgeber sorgte und Dotternhausen ohne Punkte zurücklässt.

---



In Bösingen brachte Maurizio Colucci den SV Wurmlingen bereits in der achten Minute in Führung, doch Thomas Eger traf in der 82. Minute zum 1:1-Endstand. Beide Mannschaften starten damit mit einem Punkt in die Saison.













