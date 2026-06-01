Deißlingen/Lauffen ist praktisch Meister, Kolbingen steigt ab

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Die SGM Deißlingen/Lauffen rettete in Kolbingen spät ein 2:2 und ist damit drei Punkten und 28 Toren vor dem TSV Straßberg, während für den SV Kolbingen trotz des Punktgewinns der Abstieg besiegelt ist. Dahinter festigte die Spvgg 06 Trossingen mit dem 6:0 in Schramberg Rang drei, der TSV Straßberg 1903 hielt mit dem 2:0 gegen die SGM SV Gruol/ SV Erlaheim Schritt, und der TSV Frommern setzte mit dem 6:2 in Wurmlingen ein deutliches Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller geht es nun noch um den Relegationsplatz, den nach dem 2:1-Sieg der TSV Trillfingen belegt.

Der SV Dotternhausen gewann deutlich mit 4:0. Connor Hertrich traf bereits in der 4. Minute, Anes Kljajic erhöhte in der 21. Minute und traf in der 84. Minute erneut, dazwischen markierte Julian Oberle in der 34. Minute das 3:0. Dotternhausen steht nun bei 57 Punkten auf Rang vier und unterstreicht seine starke Saison. Laufen/Eyach bleibt mit 34 Punkten auf Rang 15.

Lange sah es so aus, als würde der FC Grosselfingen durch Marko Blazevic in der 82. Minute noch den Heimsieg erzwingen. Doch Benedikt Jochem antwortete nur zwei Minuten später und rettete der SGM Bösingen II/Beffendorf II das 1:1. Für Grosselfingen ist jedoch auch dieser Punktgewinn für den fast sicheren Klassenerhalt sehr wichtig. Bösingen nimmt dagegen einen Punkt für die Moral mit. ---

Die Spvgg 06 Trossingen ließ in Schramberg keinen Zweifel an der eigenen Überlegenheit und entschied die Partie früh. John Hankins (10.), Mark Stegmann (18., 39.) und Isa Sabuncuo (44.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse, Kai Hartelt (67.) und Oleksandr Balazh (82.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Trossingen sichert sich mit 63 Punkten vorzeitg Rang drei in der Liga. Schramberg/Sulgen bleibt bei 25 Punkten und musste die nächste schwere Niederlage hinnehmen. ---

Der FC Hechingen nutzte seine Überlegenheit konsequent und gewann deutlich mit 5:1 gegen das abgeschlagene Schlusslicht. Fabrice-André Golz traf in der 11. Minute zum 1:0, Gabriel Dos Santos glich in der 12. Minute kurz aus, danach sorgten Fatih Ezgin (22., 47.), Kokou Anani Molevi (86.) und Benjamin Loulendo (88.) für den klaren Heimsieg. Hechingen verbessert sich damit auf 47 Punkte und steht nun auf Rang elf knapp vor der Abstiegszone. Ebingen bleibt mit nur einem Punkt Letzter und hat inzwischen 145 Gegentore kassiert. ---

Der SV Kolbingen war dicht an einer großen Überraschung, doch in der Nachspielzeit entglitt ihm der Sieg. Maurice Roth brachte die Gastgeber in der 5. Minute mit einem Eigentor in Führung, Robin Schumpp glich in der 29. Minute aus, Daniel Stehle traf in der 88. Minute zum 2:1, ehe Philipp Weiß in der 90.+7 Minute noch das 2:2 für den Tabellenführer rettete. Deißlingen/Lauffen ist damit bei drei Punkten und 28 Toren Vorsprung auf Straßberg praktisch vorzeitig Meister. Für den SV Kolbingen ist der Abstieg trotz dieses Punktgewinns besiegelt. ---

Der TSV Straßberg 1903 hielt dem Druck im Titelrennen stand und gewann sein Heimspiel mit 2:0. Jan Ferdinand brach den Widerstand der Gäste in der 64. Minute, Elias Göz setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt. Straßberg bleibt damit bei 81 Punkten und drei Zähler hinter der SGM Deißlingen/Lauffen. Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim bleibt trotz der Niederlage mit 57 Punkten Fünfter. ---

Der SV Winzeln schien nach dem Treffer von Liam Maier in der 77. Minute auf dem Weg zu einem Heimsieg. Doch der TSV Trillfingen schlug spät zurück: Thomas Stehle glich in der 80. Minute aus, David Kleinfeld drehte das Spiel in der 82. Minute zum 2:1. Für Trillfingen ist das ein starker Auswärtssieg, der die Mannschaft auf 45 Punkte hebt und den direkten Abstieg verhindert. Winzeln bleibt mit 50 Punkten Siebter und verpasste es, sich weiter nach oben zu orientieren. ---

Lange deutete alles auf ein torloses Remis hin, ehe Thomas Schondelmaier in der 90.+1 Minute die Partie noch zugunsten der SG FC Hardt/Lauterbach entschied. Der späte Treffer war für Bubsheim besonders bitter, da die Mannschaft immer noch um den Klassenerhalt bangen muss. Die Gäste festigen mit nun 53 Punkten Rang sechs, während der SV Bubsheim bei 47 Punkten auf Platz zehn zurückfällt. ---