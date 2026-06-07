Deißlingen/Lauffen feiert die Meisterschaft, Trillfingen rettet sich

Zwischen dem TSV Laufen/Eyach und dem SV Wurmlingen fielen keine Tore. Beide Mannschaften kamen im Verlauf der Partie nicht über ein torloses Remis hinaus. Für den TSV Laufen/Eyach bleibt es bei 35 Punkten auf Rang 15, der SV Wurmlingen beendet die Saison mit 26 Punkten auf Platz 16. ----



Der SV Dotternhausen erledigte seine Aufgabe nüchtern und nahm durch das frühe 0:1 von Fabio Wager in der 18. Minute alle drei Punkte mit. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II fand gegen die kompakte Gästeordnung keinen Weg zurück. Dotternhausen beendet die Saison damit mit 60 Punkten auf Rang vier, Bösingen bleibt bei 36 Punkten.

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Die Spvgg 06 Trossingen schien nach dem Treffer von Bilal Rüzgar in der 62. Minute auf Kurs, doch der FC Grosselfingen drehte die Partie spät und eindrucksvoll. Vincenzo Laurato glich in der 73. Minute aus, Florian Buck traf in der 88. Minute zum 1:2 und ließ die Gastgeber konsterniert zurück. Trossingen bleibt trotz der Niederlage Dritter, Grosselfingen springt mit 51 Punkten auf Rang sieben.

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Der Tabellenletzte schenkte sich zum Abschluss noch einen wilden, unerwarteten Jubelabend. Marco Zimmermann brachte Ebingen in der 38. Minute in Führung, Kajetan Kohlmann glich in der 45.+1 Minute aus, Youssef Rabah (47.) und Marcel Kosic (59.) stellten auf 3:1, ehe Oktaj Amedov mit Foulelfmetern in der 61. und 89. Minute zum 3:3 ausglich. Mawia Issa traf schließlich in der 90.+3 Minute zum 4:3-Sieg. Für Ebingen ist es erst der erste Saisonsieg, für Schramberg/Sulgen eine bittere Niederlage am letzten Spieltag.

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Die SGM Deißlingen/Lauffen hatte einen kurzen Anlauf nötig und feierte danach in der Manier eines Meisters. Rodrigo Vieira Silva traf in der 46. Minute zum 1:0, Florian Ehnis erhöhte in der 54. Minute, Robin Schumpp traf in der 70., 81. und 88. Minute, dazwischen legte Rouven Irion in der 73. Minute nach; Olcay Akkaya gelang in der 83. Minute das zwischenzeitliche 5:1. Deißlingen/Lauffen ist damit nun auch offiziell Meister und beendet den Spieltag mit sechs Punkten Vorsprung auf Straßberg. Für den FC Hechingen wurde es ein bitterer Nachmittag, weil die Mannschaft noch auf die Abstiegsrelegation abrutschte.

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Es war ein guter Abschluss einer starken Saison der Gastgeber. Fabio Müller erzielte in der 67. Minute das einzige Tor des Spiels und sicherte der SGM SV Gruol/SV Erlaheim den Heimsieg. Gruol/Erlaheim schließt die Spielzeit mit 60 Punkten auf Rang fünf ab, während für den SV Kolbingen auf Rang 13 mit 40 Punkten der Abstieg bereits feststand.

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Der TSV Trillfingen stemmte sich mit aller Kraft gegen den Favoriten und wurde früh belohnt. Fabian Singer traf bereits in der 6. Minute zum 1:0, und dieses Tor trug die Gastgeber bis zum Schlusspfiff. Trillfingen durfte damit den Klassenerhalt feiern, während Straßberg trotz der Niederlage in die Aufstiegsrelegation einzieht. Es war ein Sieg, der für die Gastgeber emotional weit größer war als nur drei Punkte.

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Die SG FC Hardt / Lauterbach schlug früh den Ton an und kontrollierte die Partie über weite Strecken. Thomas Schondelmaier traf in der 14. Minute zum 1:0 und in der 66. Minute zum 3:0, dazwischen erhöhte Josua Reuter in der 51. Minute; Niklas Sohmer verkürzte in der 83. Minute auf 3:1. Hardt/Lauterbach beendet die Saison damit mit 56 Punkten auf Rang sechs, Winzeln bleibt bei 50 Punkten auf Platz neun.

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Der SV Bubsheim legte in Frommern entschlossen los und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg. Denis Ruks traf in der 15. Minute zum 0:1, Marvin Moser erhöhte in der 25. Minute, bevor Finn Trickel in der 67. Minute verkürzte. Daniel Geisel stellte dann in der 77. Minute auf 1:3, während Mike Nichelmann Frommern in der 79. Minute noch einmal heran brachte. Am Ende blieb es beim 2:3, das Bubsheim auf 50 Punkte und Rang acht bringt, während Frommern mit 48 Punkten auf Platz 11 abschließt.



