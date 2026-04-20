 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Deißlingen/Lauffen behauptet die Spitze, Trillfingen trifft siebenmal

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 27. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Die SGM Deißlingen/Lauffen gewann bei der SGM SV Gruol/SV Erlaheim nach Rückstand 3:1, der TSV Straßberg 1903 hielt mit einem 2:1 gegen den SV Wurmlingen Schritt und die Spvgg 06 Trossingen setzte sich bei der SG FC Hardt/Lauterbach mit 3:2 durch. Im der untern Tabellenhälfte sorgten der SV Kolbingen mit dem 2:1 gegen den SV Dotternhausen, der TSV Frommern mit dem 3:2 gegen die SG Schramberg/SV Sulgen und der FC Hechingen mit dem 2:1 gegen den FC Grosselfingen für wichtige Siege. Der TSV Trillfingen landete mit dem 7:1 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 den höchsten Erfolg des Tages, während auch der SV Winzeln beim 5:2 gegen den TSV Laufen/Eyach offensiv überzeugte. Im Kellerduell sicherte sich der SV Bubsheim mit dem späten 1:0 bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II drei Punkte.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
2
1
Abpfiff

Der TSV Straßberg 1903 erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Wurmlingen mit einem knappen 2:1. Leon Mathauer erzielte in der 37. Minute das 1:0, Tom Schmid antwortete in der 41. Minute für Wurmlingen, ehe Armin Hotz in der 64. Minute den Siegtreffer markierte. Straßberg bleibt damit mit 65 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen, während Wurmlingen mit 22 Punkten auf Rang 16 verharrt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
2
1
Abpfiff

Der SV Kolbingen landete gegen den SV Dotternhausen einen bemerkenswerten Heimsieg und setzte damit ein deutliches Signal im Abstiegskampf. Julian Oberle brachte Dotternhausen in der 19. Minute in Führung, Yannick Frühwirt glich in der 28. Minute aus und Lukas Hipp entschied die Begegnung in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:1 in der 90.+1 Minute. Kolbingen verbessert sich mit 33 Punkten auf Rang elf, während Dotternhausen bei 45 Punkten bleibt und im Rennen um die oberen Plätze weiter an Boden verliert.
----

Gestern, 15:30 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
2
1
Abpfiff

Der FC Hechingen gewann ein wichtiges Heimspiel gegen den FC Grosselfingen mit 2:1 und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Micha Maximilian Fuoß brachte Grosselfingen in der 28. Minute in Führung, Rovinson Beka glich in der 67. Minute aus und Ekrem Hajra traf in der 80. Minute zum Sieg. Hechingen hat nun 32 Punkte und rückt auf Rang zwölf vor, während Grosselfingen mit 35 Punkten Platz 10 belegt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
3
2
Abpfiff

Der TSV Frommern zeigte Moral und drehte nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand noch ein 0:2 in einen 3:2-Heimsieg gegen die SG Schramberg/SV Sulgen. Amar Isljam traf in der 7. Minute zum 0:1, Maxim Schulz erhöhte in der 23. Minute auf 0:2, Maximilian Plätke verkürzte in der 44. Minute, Marvin Wiedmann glich in der 51. Minute aus und Arthur Albert machte in der 66. Minute den Heimsieg perfekt. Frommern steht damit bei 31 Punkten auf Rang 14 und verschafft sich im Abstiegskampf Luft, während Schramberg/Sulgen mit 19 Punkten Vorletzter bleibt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM Deißlingen/Lauffen
SGM Deißlingen/LauffenSGM Deißlingen/Lauffen
1
3
Abpfiff

Die SGM Deißlingen/Lauffen blieb auch in einem anspruchsvollen Auswärtsspiel stabil und drehte die Partie bei der SGM SV Gruol/SV Erlaheim nach der Pause entschlossen. Fabio Müller brachte Gruol/Erlaheim in der 24. Minute per Handelfmeter in Führung, Robin Schumpp glich in der 48. Minute aus und Daniel Matt traf in der 49. und 52. Minute zum 3:1. Damit baut Deißlingen/Lauffen seine Spitzenposition auf 68 Punkte aus, während Gruol/Erlaheim mit 48 Punkten auf Rang vier bleibt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
7
1
Abpfiff

Der TSV Trillfingen feierte gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 einen klaren 7:1-Erfolg und schob sich damit überzeugend auf Rang neun. Fabian Singer eröffnete in der 35. Minute per Foulelfmeter, Manuel Hauke legte in der 37. Minute nach, Fabian Heller traf in der 42. Minute zum 3:0, Mamadou Bah verkürzte in der 48. Minute auf 3:1, Fabian Singer erhöhte in der 52. und 64. Minute auf 5:1, Christoph Pfeffer traf in der 81. Minute und David Kleinfeld setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt. Trillfingen steht nun bei 35 Punkten, während Ebingen bei nur einem Punkt bleibt.
---

Sa., 18.04.2026, 17:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
2
3
Abpfiff

Es war ein intensives Verfolgerduell, in dem die Spvgg 06 Trossingen den längeren Atem bewies und sich mit einem 3:2-Auswärtssieg bei der SG FC Hardt/Lauterbach behauptete. Marco King brachte Hardt / Lauterbach in der 17. Minute in Führung, Vladimir Biller glich in der 20. Minute aus, Felix Ganter traf in der 36. Minute zum 2:1, John Hankins stellte in der 55. Minute auf 2:2 und ein Eigentor von Emilio Haas in der 69. Minute entschied die Partie. Trossingen festigte damit Rang drei mit nun 53 Punkten, während Hardt/Lauterbach bei 43 Punkten bleibt und als Sechster etwas Boden auf die Spitzengruppe verliert.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
0
1
Abpfiff

Der SV Bubsheim erzwang bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II in letzter Minute einen enorm wichtigen Auswärtssieg. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Marvin Moser in der 90.+4 Minute. Bubsheim verbessert sich damit auf 36 Punkte und klettert auf Rang acht, während Bösingen II/Beffendorf II mit 28 Punkten auf Rang 15 bleibt und im Abstiegskampf unter Druck steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
5
2
Abpfiff

Der SV Winzeln setzte sich mit einem deutlichen 5:2 gegen den TSV Laufen/Eyach durch. Simon Gaus traf in der 36. und 41. Minute zum 2:0, Adrian Heim erhöhte in der 57. Minute auf 3:0, Lukas Hess stellte in der 71. Minute auf 4:0, Daniel Schneider verkürzte in der 73. Minute, Simon Gaus machte in der 75. Minute das 5:1 und Luca Mai traf in der 85. Minute zum Endstand. Winzeln steht nun bei 41 Punkten auf Rang sieben, Laufen/Eyach rutscht mit 31 Punkten auf Platz 13 ab.