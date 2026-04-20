Deißlingen/Lauffen behauptet die Spitze, Trillfingen trifft siebenmal

Der TSV Straßberg 1903 erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Wurmlingen mit einem knappen 2:1. Leon Mathauer erzielte in der 37. Minute das 1:0, Tom Schmid antwortete in der 41. Minute für Wurmlingen, ehe Armin Hotz in der 64. Minute den Siegtreffer markierte. Straßberg bleibt damit mit 65 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen, während Wurmlingen mit 22 Punkten auf Rang 16 verharrt. ---



Der SV Kolbingen landete gegen den SV Dotternhausen einen bemerkenswerten Heimsieg und setzte damit ein deutliches Signal im Abstiegskampf. Julian Oberle brachte Dotternhausen in der 19. Minute in Führung, Yannick Frühwirt glich in der 28. Minute aus und Lukas Hipp entschied die Begegnung in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:1 in der 90.+1 Minute. Kolbingen verbessert sich mit 33 Punkten auf Rang elf, während Dotternhausen bei 45 Punkten bleibt und im Rennen um die oberen Plätze weiter an Boden verliert.

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Der FC Hechingen gewann ein wichtiges Heimspiel gegen den FC Grosselfingen mit 2:1 und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Micha Maximilian Fuoß brachte Grosselfingen in der 28. Minute in Führung, Rovinson Beka glich in der 67. Minute aus und Ekrem Hajra traf in der 80. Minute zum Sieg. Hechingen hat nun 32 Punkte und rückt auf Rang zwölf vor, während Grosselfingen mit 35 Punkten Platz 10 belegt.

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Der TSV Frommern zeigte Moral und drehte nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand noch ein 0:2 in einen 3:2-Heimsieg gegen die SG Schramberg/SV Sulgen. Amar Isljam traf in der 7. Minute zum 0:1, Maxim Schulz erhöhte in der 23. Minute auf 0:2, Maximilian Plätke verkürzte in der 44. Minute, Marvin Wiedmann glich in der 51. Minute aus und Arthur Albert machte in der 66. Minute den Heimsieg perfekt. Frommern steht damit bei 31 Punkten auf Rang 14 und verschafft sich im Abstiegskampf Luft, während Schramberg/Sulgen mit 19 Punkten Vorletzter bleibt.

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Die SGM Deißlingen/Lauffen blieb auch in einem anspruchsvollen Auswärtsspiel stabil und drehte die Partie bei der SGM SV Gruol/SV Erlaheim nach der Pause entschlossen. Fabio Müller brachte Gruol/Erlaheim in der 24. Minute per Handelfmeter in Führung, Robin Schumpp glich in der 48. Minute aus und Daniel Matt traf in der 49. und 52. Minute zum 3:1. Damit baut Deißlingen/Lauffen seine Spitzenposition auf 68 Punkte aus, während Gruol/Erlaheim mit 48 Punkten auf Rang vier bleibt.

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Der TSV Trillfingen feierte gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 einen klaren 7:1-Erfolg und schob sich damit überzeugend auf Rang neun. Fabian Singer eröffnete in der 35. Minute per Foulelfmeter, Manuel Hauke legte in der 37. Minute nach, Fabian Heller traf in der 42. Minute zum 3:0, Mamadou Bah verkürzte in der 48. Minute auf 3:1, Fabian Singer erhöhte in der 52. und 64. Minute auf 5:1, Christoph Pfeffer traf in der 81. Minute und David Kleinfeld setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt. Trillfingen steht nun bei 35 Punkten, während Ebingen bei nur einem Punkt bleibt.

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Es war ein intensives Verfolgerduell, in dem die Spvgg 06 Trossingen den längeren Atem bewies und sich mit einem 3:2-Auswärtssieg bei der SG FC Hardt/Lauterbach behauptete. Marco King brachte Hardt / Lauterbach in der 17. Minute in Führung, Vladimir Biller glich in der 20. Minute aus, Felix Ganter traf in der 36. Minute zum 2:1, John Hankins stellte in der 55. Minute auf 2:2 und ein Eigentor von Emilio Haas in der 69. Minute entschied die Partie. Trossingen festigte damit Rang drei mit nun 53 Punkten, während Hardt/Lauterbach bei 43 Punkten bleibt und als Sechster etwas Boden auf die Spitzengruppe verliert.

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Der SV Bubsheim erzwang bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II in letzter Minute einen enorm wichtigen Auswärtssieg. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Marvin Moser in der 90.+4 Minute. Bubsheim verbessert sich damit auf 36 Punkte und klettert auf Rang acht, während Bösingen II/Beffendorf II mit 28 Punkten auf Rang 15 bleibt und im Abstiegskampf unter Druck steht.

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Der SV Winzeln setzte sich mit einem deutlichen 5:2 gegen den TSV Laufen/Eyach durch. Simon Gaus traf in der 36. und 41. Minute zum 2:0, Adrian Heim erhöhte in der 57. Minute auf 3:0, Lukas Hess stellte in der 71. Minute auf 4:0, Daniel Schneider verkürzte in der 73. Minute, Simon Gaus machte in der 75. Minute das 5:1 und Luca Mai traf in der 85. Minute zum Endstand. Winzeln steht nun bei 41 Punkten auf Rang sieben, Laufen/Eyach rutscht mit 31 Punkten auf Platz 13 ab.





