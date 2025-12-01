 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Deißlingen zerlegt Schramberg, Dotternhausen stößt ins Spitzenfeld vor

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 18. Spieltags 

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Während die SGM Deißlingen/Lauffen beim 13:0 in Schramberg eine Torlawine losließ und ihre Ausnahmestellung untermauerte, setzte der SV Dotternhausen mit einem 5:2 gegen die Spvgg 06 Trossingen ein deutliches Zeichen Richtung Aufstiegsplätze. Der FC Hechinge musste sich im Spiel gegen die SG Gruol/Erlaheim geschlagen geben. Wurmlingen verlor gegen Bösingen II/Beffendorf II erst in der Schlussphase. Die restlichen Spiele wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

---

Do., 12.03.2026, 19:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
19:00

Das Spiel wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Do., 12.03.2026, 19:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
19:00

Das Spiel wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
14:30

Das Spiel wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
----

Gestern, 14:30 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
2
3
Abpfiff

Früh traf Kevin Bosch zum 0:1 (7.), doch Ekrem Hajra sorgte rasch für den Ausgleich (13.). Fabio Müller brachte die Gäste erneut in Führung (16.), ehe Herrmann Gaksteder zum 2:2 ausglich (36.). Nach der Roten Karte für Vlado Jelic (32./FC Hechingen) kämpften die Gastgeber weiter tapfer, mussten aber in der Schlussphase das 2:3 durch Fabio Müller (79.) hinnehmen. Hechingen belegt nun Platz 13, während Gruol nun auf Rang fünf steht.
---

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
0
13
Abpfiff

Schon früh fiel das 0:1 durch Daniel Matt (7.), bevor Robin Schumpp (14.) und erneut Daniel Matt (17.) nachlegten. Tom Ritzel erhöhte per Foulelfmeter auf 0:4 (21.), ehe Matt mit seinem vierten Treffer (39.) und einem weiteren Foulelfmeter (41.) das halbe Dutzend vollmachte. Nach der Pause folgten durch Robin Schumpp (50.), Philipp Weiß (59.), Sedric Colin Podnar (61.) und erneut Schumpp (64.) die Treffer zum 0:10. Den Schlusspunkt setzten Marvin Hirt (74., 75.) und Rodrigo Vieira Silva (80.). Der Tabellenführer demonstrierte eiskalte Konsequenz gegen einen überforderten Gegner.
---

Gestern, 14:30 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
4
0
Abpfiff

Grosselfingen übernahm kurz vor dem Pausenpfiff durch Andreas Liss die Führung (39.). Nach der Pause erhöhten Mario Pflumm per Foulelfmeter (57.) und Marko Blazevic (58., 72.) die Führung mit einem Doppelschlag. Ebingen blieb chancenlos und verharrt weiterhin ohne Sieg am Tabellenende, während Grosselfingen sich auf Platz neun schiebt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
5
2
Abpfiff

Anes Kljajic eröffnete mit dem 1:0 (14.) und legte kurz darauf das 2:0 nach (20.). Niklas King erhöhte auf 3:0 (26.), ehe Marc Wissmann zum 4:0 traf (50.). Connor Hertrich machte das 5:0 perfekt (67.), bevor die Gäste durch Anatol Walter (70.) und Marco Mazzeo (90.) noch Ergebniskorrektur betrieben. Isa Sabuncuo (42./Spvgg 06 Trossingen) sah noch die Rote Karte. Dotternhausen rückt mit diesem Sieg auf Rang drei vor, Trossingen belegt Platz sieben.
----

Gestern, 14:30 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
2
3
Abpfiff

Wurmlingen legte früh vor: Noah Viani traf zum 1:0 (6.). Dann drehte Max Lemperle das Spiel mit seinen Toren zum 1:1 (28.) und 1:2 (36.). Tim Schaudt egalisierte zum 2:2 (38.), ehe Jonathan Lehmann in der 85. Minute den späten Siegtreffer markierte. Bösingen II/Beffendorf II verschafft sich damit wichtige Luft im Tabellenkeller, Wurmlingen steht auf Rang 16.
---

Mi., 01.04.2026, 18:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
18:00

Das Spiel wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.





Aufrufe: 01.12.2025, 16:00 Uhr
Matthias KloosAutor