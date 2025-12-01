Deißlingen zerlegt Schramberg, Dotternhausen stößt ins Spitzenfeld vor

---







Das Spiel wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen TSV Trillfingen Trillfingen 14:30



Früh traf Kevin Bosch zum 0:1 (7.), doch Ekrem Hajra sorgte rasch für den Ausgleich (13.). Fabio Müller brachte die Gäste erneut in Führung (16.), ehe Herrmann Gaksteder zum 2:2 ausglich (36.). Nach der Roten Karte für Vlado Jelic (32./FC Hechingen) kämpften die Gastgeber weiter tapfer, mussten aber in der Schlussphase das 2:3 durch Fabio Müller (79.) hinnehmen. Hechingen belegt nun Platz 13, während Gruol nun auf Rang fünf steht.

Schon früh fiel das 0:1 durch Daniel Matt (7.), bevor Robin Schumpp (14.) und erneut Daniel Matt (17.) nachlegten. Tom Ritzel erhöhte per Foulelfmeter auf 0:4 (21.), ehe Matt mit seinem vierten Treffer (39.) und einem weiteren Foulelfmeter (41.) das halbe Dutzend vollmachte. Nach der Pause folgten durch Robin Schumpp (50.), Philipp Weiß (59.), Sedric Colin Podnar (61.) und erneut Schumpp (64.) die Treffer zum 0:10. Den Schlusspunkt setzten Marvin Hirt (74., 75.) und Rodrigo Vieira Silva (80.). Der Tabellenführer demonstrierte eiskalte Konsequenz gegen einen überforderten Gegner.

Grosselfingen übernahm kurz vor dem Pausenpfiff durch Andreas Liss die Führung (39.). Nach der Pause erhöhten Mario Pflumm per Foulelfmeter (57.) und Marko Blazevic (58., 72.) die Führung mit einem Doppelschlag. Ebingen blieb chancenlos und verharrt weiterhin ohne Sieg am Tabellenende, während Grosselfingen sich auf Platz neun schiebt.

Anes Kljajic eröffnete mit dem 1:0 (14.) und legte kurz darauf das 2:0 nach (20.). Niklas King erhöhte auf 3:0 (26.), ehe Marc Wissmann zum 4:0 traf (50.). Connor Hertrich machte das 5:0 perfekt (67.), bevor die Gäste durch Anatol Walter (70.) und Marco Mazzeo (90.) noch Ergebniskorrektur betrieben. Isa Sabuncuo (42./Spvgg 06 Trossingen) sah noch die Rote Karte. Dotternhausen rückt mit diesem Sieg auf Rang drei vor, Trossingen belegt Platz sieben.

Wurmlingen legte früh vor: Noah Viani traf zum 1:0 (6.). Dann drehte Max Lemperle das Spiel mit seinen Toren zum 1:1 (28.) und 1:2 (36.). Tim Schaudt egalisierte zum 2:2 (38.), ehe Jonathan Lehmann in der 85. Minute den späten Siegtreffer markierte. Bösingen II/Beffendorf II verschafft sich damit wichtige Luft im Tabellenkeller, Wurmlingen steht auf Rang 16.

Mi., 01.04.2026, 18:00 Uhr SV Winzeln SV Winzeln SV Bubsheim SV Bubsheim 18:00



