Deißlingen vor Meisterfeier, Trillfingen unter größtem Druck

Der TSV Laufen/Eyach ist trotz des spektakulären 7:4 bei der SG Schramberg / SV Sulgen bereits abgestiegen und kann sportlich nur noch einen versöhnlichen Abschluss suchen. Der SV Wurmlingen steht nach dem 2:6 gegen den TSV Frommern ebenfalls schon als Absteiger fest und reist mit einer weiteren schweren Enttäuschung im Gepäck an. Damit geht es in dieser Partie nur noch um Haltung, Abschluss und die Frage, wer sich im Tabellenkeller wenigstens mit einem Erfolgserlebnis verabschieden kann. Das Hinspiel gewann der TSV Laufen/Eyach mit 1:0. ----



Die SGM Bösingen II/Beffendorf II ist als Tabellenvierzehnter bereits abgestiegen, zuletzt zeigte das Team mit dem 1:1 in Grosselfingen noch einmal Widerstand. Der SV Dotternhausen reist nach dem klaren 4:0 gegen den TSV Laufen/Eyach an und will seinen starken vierten Platz sichern. Für die Gastgeber geht es nur noch um einen ordentlichen Heimabschluss, für Dotternhausen um eine Saison, die sauber zu Ende geführt werden soll. Das Hinspiel gewann der SV Dotternhausen mit 4:0.

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Die Spvgg 06 Trossingen hat mit dem 6:0 in Schramberg / Sulgen ihren dritten Platz gefestigt und will nun nachlegen. Der FC Grosselfingen kommt nach dem 1:1 gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II als Tabellenachter – und gehört damit noch zu jener Gruppe, die theoretisch auf den Relegationsrang abrutschen kann. Genau das verleiht dieser Partie für die Gäste eine zusätzliche Spannung, obwohl die Ausgangslage auf dem Papier komfortabel wirkt. Das Hinspiel gewann die Spvgg 06 Trossingen mit 4:1.

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Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 ist längst abgestiegen und musste zuletzt beim 1:5 in Hechingen den nächsten Rückschläge hinnehmen. Die SG Schramberg/SV Sulgen ist ebenfalls bereits abgestiegen, zuletzt gab es eine klar 0:6-Niederlage gegen Trossingen. Damit ist es ein Spiel zweier Mannschaften, für die es tabellarisch um nichts mehr, emotional aber noch um einen ordentlichen Schlussakkord geht. Das Hinspiel gewann die SG Schramberg / SV Sulgen mit 9:1.

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Die SGM Deißlingen/Lauffen geht nach dem 2:2 in Kolbingen mit 84 Punkten in dieses Heimspiel und kann nun auch offiziell die Meisterschaft feiern. Der FC Hechingen steht nach dem 5:1 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und insgesamt 47 Punkten auf Rang elf und benötigt dringen einen Sieg um den Klassenerhalt endgültig klar zu machen. Für Deißlingen ist es das Spiel zur formalen Vollendung einer ohnehin herausragenden Saison, für Hechingen eine Partie mit Restdruck trotz stabiler Wochen. Das Hinspiel gewann überraschend der FC Hechingen mit 2:1.

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Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim hat mit dem 5:2 in Bubsheim eindrucksvoll gezeigt, dass Rang vier kein Zufall ist. Der SV Kolbingen hat trotz des 2:2 gegen Deißlingen Abstieg bereits nicht mehr verhindern können. Für Gruol/Erlaheim geht es darum, eine sehr starke Saison bestätigt zu Ende zu spielen, für Kolbingen nur noch um ein sauberes letztes Kapitel. Das Hinspiel gewann der SV Kolbingen mit 1:0.

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Der TSV Trillfingen belegt derzeit den Platz zur Abstiegsrelegation und steht damit unter dem größten Druck dieses Spieltags. Das 2:2 gegen den SV Bubsheim und der späte 2:1-Sieg in Winzeln haben gezeigt, dass die Mannschaft lebt, doch nun kommt mit dem TSV Straßberg 1903 ein Gegner, der nach dem 2:0 gegen Gruol/ Erlaheim, auch das letzte Spiel erfolgreich gestalten will. Für Trillfingen ist es ein Spiel unter maximaler Spannung, weil nur ein Sieg zählt. Das Hinspiel gewann der TSV Straßberg 1903 mit 2:0.

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Die SG FC Hardt/Lauterbach steht mit 53 Punkten auf Rang sechs, der SV Winzeln mit 50 Punkten auf Rang sieben. Beide können befreit aufspielen, Hardt gewann zuletzt 1:0 gegen Bubsheim und Winzeln verlor 1:2 gegen Trillfingen. Die Gäste benötigen noch einen Sieg um Platz sieben abzusichern. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt / Lauterbach mit 3:0.

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Morgen, 17:15 Uhr TSV Frommern Frommern SV Bubsheim SV Bubsheim 17:15 PUSH



Der TSV Frommern hat sich mit dem 6:2 in Wurmlingen stark zurückgemeldet und steht nun bei 48 Punkten auf Rang neun. Der SV Bubsheim kommt nach dem 0:1 gegen Hardt mit 47 Punkten als Zehnter. Beide Mannschaften können noch auf den Relegationsplatz abrutschen, deshalb geht es in diesem Spiel noch um einiges. Das Hinspiel endete 1:1.



