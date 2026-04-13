Deißlingen und Straßberg im Gleichschritt, Trossingen siegt 3:2



Die SG FC Hardt / Lauterbach erwischte den besseren Beginn und ging durch Thomas Schondelmaier in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, doch die SGM Bösingen II/Beffendorf II arbeitete sich in die Partie und kam durch Benedikt Bantle in der 51. Minute zum Ausgleich. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II steht nun bei 28 Punkten auf Rang 14. Die SG FC Hardt / Lauterbach belegt mit 43 Punkten auf Rang sechs.

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Die Spvgg 06 Trossingen und der TSV Trillfingen lieferten sich ein offenes, intensives Spiel, das mehrfach kippte. Fabian Heller brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, Vladimir Biller glich in der 45. Minute aus, Fabian Heller traf dann in der 47. Minute erneut zum 1:2, ehe Vladimir Biller in der 55. Minute wieder ausglich. Letztendlich war es John Hankins in der 65. Minute der das entscheidene 3:2 für die Gastgeber erzielte. Trossingen verteidigt mit nun 50 Punkten Rang drei, während Trillfingen mit 32 Punkten auf Rang zehn abrutscht.

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Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 stemmte sich bis zunächst gegen die nächste Niederlage, doch kurz vor der Pause traf Fabio Müller in der 41. Minute zum 0:1 und brach den Widerstand. Danny Schmid erhöhte in der 47. Minute, Fabio Müller legte in der 78. Minute das 0:3 nach, Mike-Joe Gihr setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim erledigte ihre Aufgabe damit souverän und belegt mit 48 Punkten Rang vier. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit einem Punkt Letzter.

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Der FC Hechingen zeigte einen energischen Auftritt und legte früh die Grundlage für einen wichtigen Heimsieg. Baki Alafari traf in der 4. und 35. Minute, Ekrem Hajra erhöhte in der 45. Minute auf 3:0, ehe Maxim Schulz die SG Schramberg / SV Sulgen mit Treffern in der 73. und 79. Minute noch einmal heranbrachte. In der Schlussphase sorgten erneut Ekrem Hajra (90.) und Jeronim Bilaver (90.+1) dann für klare Verhältnisse. FC Hechingen konnte sich durch diesen Sieg auf Rang zwölf verbessern, die SG Schramberg/SV Sulgen bleibt mit 19 Punkten auf Platz 17.

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Der FC Grosselfingen nutzte seine Möglichkeiten kaltschnäuzig und setzte sich gegen den SV Kolbingen durch. Marko Blazevic brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung und erhöhte in der 80. Minute auf 2:0, Micha Maximilian Fuoß traf in der 86. Minute zum 3:0, ehe Raphael Hipp in der Nachspielzeit (90.+1) noch der Anschlusstreffer gelang. Grosselfingen rückt mit 35 Punkten auf Rang acht vor. Der SV Kolbingen bleibt mit 27 Punkten auf Platz 15.

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Der TSV Straßberg 1903 hielt dem Druck des Verfolgerduells stand und entschied die Partie gegen Dotternhausen für sich. Lennart Kelm traf in der 43. Minute zum 1:0, Marius Plankenhorn erhöhte in der 77. Minute auf 2:0, ehe Marius Oberle in der 88. Minute noch den Anschluss für den SV Dotternhausen erzielte. Straßberg bleibt mit 59 Punkten erster Verfolger von Deißlingen/Lauffen. Der SV Dotternhausen steht mit 45 Punkten weiter auf Rang fünf.

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Der SV Wurmlingen stand dicht vor einem weiteren wichtigen Heimerfolg, ehe ihm die Partie in der Schlussphase entglitt. Tom Schmid brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung und erhöhte in der 68. Minute auf 2:0, doch Andreas Aigeldinger verkürzte in der 75. Minute und Simon Gaus rettete dem SV Winzeln in der 88. Minute noch das 2:2. Für Wurmlingen dürfte sich dieser Punkt eher wie eine Niederlage anfühlen. Der SV Wurmlingen steht mit 22 Punkten in der Abstiegszone auf Rang 16. Der SV Winzeln belegt mit 38 Punkten Rang sieben.

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Der TSV Laufen/Eyach legte vor, konnte den Vorsprung aber nicht mit in die Pause nehmen. Lars Kiefer traf in der 22. Minute zum 1:0, ehe Denis Ruks in der 45. Minute für den SV Bubsheim ausglich. Danach blieb es bei einem Ergebnis, das keiner Mannschaft wirklich weiterhilft. Der TSV Laufen/Eyach belegt mit 31 Punkten Rang elf. Der SV Bubsheim kommt auf 33 Punkte und rutscht auf Platz neun ab.







Die SGM Deißlingen/Lauffen ließ keinen Zweifel daran, warum sie diese Liga anführt. Robin Schumpp eröffnete in der 38. Minute den Torreigen, traf nach der Pause in der 47. und 53. Minute erneut und schnürte damit einen Dreierpack, ehe Rouven Irion in der 75. Minute zum 4:0-Endstand vollendete. Deißlingen/Lauffen seinen Vorsprung an der Spitze auf 65 Punkte aus, der TSV Frommern steht mit 28 Punkten auf Rang 13.---