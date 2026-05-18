Deißlingen und Straßberg im Gleichschritt, SGM Bösingen II steigt ab

Der SV Wurmlingen ging durch Benedikt Hellmann in der 28. Minute mit 1:0 in Führung, doch Andreas Liss antwortete nur eine Minute später mit dem 1:1, bevor Micha Maximilian Fuoß in der 39. Minute auf 2:1 stellte. Noah Bacher glich in der 56. Minute zum 2:2 aus, ehe Marko Blazevic in der 75. Minute sowie Florian Buck in der 83. und 90.+1 Minute den Heimsieg des FC Grosselfingen endgültig sicherten. Der FC Grosselfingen damit auf 44 Punkte und Rang neun, während der SV Wurmlingen mit 25 Punkten auf Platz 16 bleibt. . ---



Der TSV Frommern lieferte einen bemerkenswert reifen und entschlossenen Auftritt ab und bezwang den favorisierten SV Dotternhausen klar mit 4:0. Nico Zirn traf in der 45. Minute zum 1:0, Daniel Zobel erhöhte in der 64. Minute, Arthur Albert legte in der 73. Minute nach und Tim Staiger setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Frommern belegt mit nun 42 Punkten Rang zwölf und holt wichtige Punkte für den Klassenerhalt, während Dotternhausen bei 51 Punkten bleibt und auf Platz fünf bleibt.

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Lange sprach vieles für einen Auswärtssieg des TSV Trillfingen, weil Fabian Heller die Gäste in der 79. Minute mit 1:0 in Führung brachte. In der Nachspielzeit schlug die SG FC Hardt/Lauterbach aber noch zurück, als Marco King in der 90.+2 Minute zum 1:1 traf. Hardt/Lauterbach bleibt mit 50 Punkten auf Rang sechs, während Trillfingen mit 42 Punkten Elfter ist und knapp vor der Abstiegszone bleibt.

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Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim spielte in Bubsheim eine erste halbe Stunde mit Wucht und führte nach Treffern von Fabio Müller (13., 24.), Jens Ruf (21.) und Noah Krampulz (29.) bereits mit 4:0. Paul Ratke verkürzte in der 52. Minute auf 1:4, Otto Waal traf in der 58. Minute zum 2:4, doch Kevin Bosch erzielte in der 60. Minute noch das 5:2. Gruol/Erlaheim festig mit nun 56 Punkten Rang vier, während der SV Bubsheim mit 47 Punkten Achter bleibt.

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Die SGM Deißlingen/Lauffen bestand auch diese unangenehme Auswärtsaufgabe mit der Nüchternheit eines Spitzenreiters. Robin Schumpp brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung, Rodrigo Vieira Silva erhöhte in der 62. Minute, Daniel Matt traf in der 76. Minute zum 3:0, ehe Simon Gaus in der 90. Minute noch verkürzte. Deißlingen/Lauffen bau die Tabellenführung auf 80 Punkte und bleibt klar die stabilste Mannschaft der Liga. Der SV Winzeln bleibt mit 49 Punkten auf Platz sieben.

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Der TSV Straßberg 1903 erledigte seine Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht klar. Marco Henes traf in der 6. Minute zum 1:0, Mert Akil erhöhte in der 23. und 31. Minute auf 3:0, bevor ein Eigentor von Gabriel Dos Santos in der 67. Minute den Endstand herstellte. Straßberg bleibt mit 78 Punkten Zweiter und hält den Druck auf die SGM Deißlingen/Lauffen aufrecht. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 steht weiter bei nur einem Punkt.

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Der SV Kolbingen begann mutig und ging durch Yannick Frühwirt in der 10. Minute sogar in Führung. Danach übernahm die Spvgg 06 Trossingen die Kontrolle: Aykut Tütüneken traf in der 32. und 34. Minute, Vladimir Biller erhöhte in der 58. und 68. Minute auf 4:1. Trossingen festigt mit 57 Punkten Rang drei und wahrt den knappen Abstand auf die Verfolger. Der SV Kolbingen bleibt mit 36 Punkten Dreizehnter und steht kurz vor dem Abstieg.

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Der FC Hechingen setzte seinen Lauf fort und gewann gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II mit 2:1. Rovinson Beka traf in der 30. Minute zum 1:0, Fatih Ezgin erhöhte in der 54. Minute auf 2:0, Jonathan Lehmann verkürzte in der 62. Minute noch auf 2:1. Hechingen verbessert sich auf 44 Punkte und zieht mit dem FC Grosselfingen gleich, während Bösingen mit 32 Punkten auf Rang 14 bleibt und als weiterer Absteiger feststeht.

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Dieses Spiel war ein wildes Torfestival. Janne Fuss (20.) und Nico Heckendorf (23.) brachten den TSV Laufen/Eyach 2:0 in Führung, Oktaj Amedov (32.) und Ahmed Mohamed (43.) glichen aus, Albijan Spahija drehte die Partie in der 55. Minute auf 3:2, doch Tobias Schatz (68.), Marco Schneider (75.), Fabian Jäck (78.), Lukas George (80.) und Lars Kiefer (90.) schlugen für Laufen/Eyach zurück, ehe Oktaj Amedov in der 90.+3 Minute noch auf 4:7 stellte. Laufen/Eyach mit 34 Punkten auf Rang 15 und hält die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch etwas am Leben, während Schramberg/Sulgen mit 25 Punkten Vorletzter bleibt.



