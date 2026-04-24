Deißlingen trifft auf Trillfingen, Trossingen empfängt Bubsheim

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

An der Spitze der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern läuft das Fernduell zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und dem TSV Straßberg 1903 unerbittlich weiter, Straßberg hat bereits am Donnerstag vorgelegt. Dahinter richtet sich der Blick besonders auf die Spvgg 06 Trossingen, die gegen den SV Bubsheim den dritten Platz festigen will, während die SGM SV Gruol/ SV Erlaheim und die SG FC Hardt/Lauterbach ihre starke Ausgangslage im oberen Drittel absichern möchten. Im Tabellenkeller stehen vor allem die Partien der SGM Bösingen II/Beffendorf II gegen den SV Winzeln, SV Wurmlingen gegen den SV Kolbingen und FV Rot-Weiß Ebingen 2006 gegen die SG Schramberg/SV Sulgen im Fokus.



Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim gehört mit 48 Punkten weiter zum engsten Kreis hinter der Spitzengruppe, auch wenn das 1:3 gegen die SGM Deißlingen/Lauffen zuletzt Grenzen aufgezeigt hat. Der TSV Frommern reist mit 31 Punkten an, hat aber durch das 2:0 beim FC Hechingen Selbstvertrauen gesammelt und sich etwas näher an die Nichtabstiegsplätze herangeschoben. Für Gruol/Erlaheim ist das Heimspiel wichtig, um den Druck auf die Teams davor hochzuhalten. Das Hinspiel gewann die SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 3:2.

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Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 geht als Tabellenletzter mit nur einem Punkt in dieses Heimspiel und steht nach dem 0:3 gegen den FC Hechingen erneut vor einer äußerst schweren Aufgabe. Die SG FC Hardt/Lauterbach reist dagegen mit Rückenwind an, gewann zuletzt 3:0 beim SV Winzeln und hat sich mit 46 Punkten auf Rang fünf verbessert. Für die Gäste ist die Partie die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt / Lauterbach mit 4:1.

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Die SGM Deißlingen/Lauffen geht punktgleich mit dem TSV Straßberg 1903, aber mit dem etwas besseren Torverhältnis, als Tabellenführer in diesen Spieltag und könnte im Titelrennen vorlegen. Der souveräne 4:0-Erfolg gegen den TSV Frommern hat die starke Form der Gastgeber unterstrichen, während der TSV Trillfingen nach dem 7:1 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und dem 3:2 in Kolbingen mit neuem Selbstvertrauen anreist. Für Deißlingen/Lauffen ist es ein Pflichtspiel im Aufstiegskampf, Trillfingen kann dagegen weiter Boden gutzumachen. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4.

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Der FC Grosselfingen hat nach dem 1:2 beim FC Hechingen 35 Punkte auf dem Konto und will wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die SG Schramberg/SV Sulgen reist als Vorletzter an und steht mit 19 Punkten weiter massiv unter Druck, nachdem sie zuletzt in Frommern 2:3 unterlag. Für Grosselfingen bietet sich die Gelegenheit, den Abstand nach unten weiter zu vergrößern, während die Gäste dringend ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf brauchen. Das Hinspiel entschied der FC Grosselfingen mit 5:2 für sich.

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Der SV Dotternhausen hat beim 1:2 in Kolbingen einen Rückschlag im Rennen um die Spitzengruppe hinnehmen müssen und geht nun als Tabellensechster mit 45 Punkten in dieses Heimspiel. Der FC Hechingen hat nach zwei Siegen binnen weniger Tage – 2:1 gegen den FC Grosselfingen und 3:0 in Ebingen – sein Konto auf 35 Punkte ausgebaut und steht aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz. Für Dotternhausen ist die Partie wichtig, um oben dabei zu bleiben, während Hechingen einen weiteren Schritt aus der Gefahrenzone machen kann. Das Hinspiel gewann der SV Dotternhausen deutlich mit 5:0.

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So., 26.04.2026, 15:30 Uhr SV Wurmlingen Wurmlingen SV Kolbingen SV Kolbingen 15:30 PUSH



Der SV Wurmlingen hat mit dem 6:3 gegen die SG FC Hardt / Lauterbach ein deutliches Lebenszeichen gesendet, ließ beim 1:2 in Straßberg aber den nächsten Punktgewinn liegen und steht mit 22 Punkten weiter auf Rang 16. Der SV Kolbingen hat sich mit dem 2:1 gegen den SV Dotternhausen und dem 1:0 gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim zuletzt spürbar aufgerichtet und ist mit 33 Punkten inzwischen auf Rang 12 angekommen. Für Wurmlingen ist die Partie fast schon eine Pflichtaufgabe im Kampf um den Klassenverbleib, während Kolbingen mit einem weiteren Erfolg die Abstiegszone verlassen könnte. Das Hinspiel endete 3:3.

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Die SGM Bösingen II/Beffendorf II steht mit 28 Punkten auf Rang 15 und muss nach dem späten 0:1 gegen den SV Bubsheim wieder punkten, um die Lage im Tabellenkeller nicht weiter zu verschärfen. Der SV Winzeln reist als Siebter mit 41 Punkten an, hat aber zuletzt zwei sehr unterschiedliche Auftritte gezeigt: dem 5:2 gegen den TSV Laufen/Eyach folgte ein klares 0:3 im Nachholspiel gegen die SG FC Hardt / Lauterbach. Die Gastgeber brauchen jeden Punkt im Tabellenkeller, während Winzeln seine Position im oberen Mittelfeld festigen will. Das Hinspiel gewann der SV Winzeln knapp mit 1:0.

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So., 26.04.2026, 15:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen SV Bubsheim SV Bubsheim 15:30 PUSH



Die Spvgg 06 Trossingen reist mit viel Schwung in dieses Heimspiel, nachdem sie erst bei der SG FC Hardt/Lauterbach mit 3:2 und dann beim FC Grosselfingen mit 4:1 gewonnen hat. Mit 53 Punkten ist Trossingen klar Tabellendritter und hat die Chance, den Druck auf die beiden Spitzenteams zumindest etwas aufrechtzuerhalten. Der SV Bubsheim steht nach dem späten 1:0 bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II bei 36 Punkten und will sich im gesicherten Mittelfeld behaupten, braucht dafür aber eine sehr stabile Leistung. Das Hinspiel gewann die Spvgg 06 Trossingen mit 3:0.

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