 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Deißlingen muss nach Hardt, Straßberg vor Pflichtaufgabe

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 29. Spieltags 

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Der 29. Spieltag ist bereits mit dem 2:2 zwischen dem SV Winzeln und der Spvgg 06 Trossingen eröffnet worden Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen steht nun bei der SG FC Hardt/Lauterbach vor einer ernsthaften Prüfung, während Verfolger TSV Straßberg 1903 gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II die nächste Pflichtaufgabe lösen muss. Dahinter wollen die SGM SV Gruol / SV Erlaheim gegen den TSV Trillfingen und der FC Hechingen gegen den SV Wurmlingen ihren jeweiligen Kurs festigen. Im unteren Tabellenbereich stehen unter anderem die Partien zwischen dem SV Kolbingen und dem TSV Laufen/Eyach sowie zwischen dem TSV Frommern und dem FC Grosselfingen an.

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Der FC Hechingen musste zuletzt eine 4:0-Niederlage beim SV Dotternhausen hinnehmen und steht bei 35 Punkten auf Rang elf. Der SV Wurmlingen verlor zuletzt 0:2 beim SV Bubsheim im Nachholspiel und bleibt mit 25 Punkten auf Rang 16 unter erheblichem Druck. Für Hechingen bietet sich die Chance, sich weiter zu stabilisieren. Das Hinspiel gewann der FC Hechingen mit 6:2.
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So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
15:30

Die SG Schramberg/SV Sulgen geht nach dem 2:9 in Grosselfingen mit schwerem Gepäck in dieses Heimspiel und braucht bei 19 Punkten dringend ein Zeichen. Der SV Dotternhausen steht mit 48 Punkten auf Rang sechs und könnte mit einem Sieg bis auf Rang vier vorrücken. Die Ausgangslage spricht klar für die Gäste, doch gerade solche Spiele können im Saisonendspurt unangenehm werden. Das Hinspiel gewann der SV Dotternhausen mit 1:0.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
15:00

Der TSV Frommern geht mit 32 Punkten auf Rang 13 in dieses Heimspiel und hat nach dem torlosen 0:0 bei der SGM SV Gruol/SV Erlaheim wieder die Chance, im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Der FC Grosselfingen steht mit 38 Punkten auf Platz zehn, kommt aber mit dem Dämpfer des 1:4 gegen die Spvgg 06 Trossingen nach Frommern. Das Hinspiel gewann der FC Grosselfingen mit 3:0.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
15:00

Der TSV Trillfingen geht mit dem 3:1-Sieg im Nachholspiel gegen Laufen/Eyach in die Partie, verlor aber davor mit 0:7 gegen Deißlingen/Lauffen. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim ist mit 49 Punkten Vierter und muss nach dem 0:0 gegen Frommern aufpassen, nicht Platz vier zu verlieren. Das Hinspiel endete 0:0.
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So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SGM Deißlingen/Lauffen
SGM Deißlingen/LauffenSGM Deißlingen/Lauffen
15:30

Die SG FC Hardt / Lauterbach hat sich mit dem 1:0 in Ebingen und insgesamt 49 Punkten in eine Position gebracht, aus der nach oben zumindest noch etwas möglich bleibt. Die SGM Deißlingen/Lauffen führt die Tabelle mit 71 Punkten an und reist nach dem 7:0 gegen den TSV Trillfingen mit der ganzen Wucht einer Spitzenmannschaft an. Der Tabellenführer hat die Aufgabe in diesem Topspiel bei einem formstarken Gegner zu bestehen. Das Hinspiel gewann die SGM Deißlingen/Lauffen mit 2:0.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
15:00

Der SV Bubsheim geht mit 39 Punkten als Favorit in diese Begegnung und will nach dem 2:0 gegen den SV Wurmlingen im Nachholspiel und dem 3:2 gegen Kolbingen den nächsten Schritt im gesicherten Mittelfeld machen. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit nur einem Punkt abgeschlagen Letzter und hat zuletzt kanpp mit 1:0 gegen die SG FC Hardt/Lauterbach verloren. Das Hinspiel gewann der SV Bubsheim mit 6:2.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00

Der TSV Straßberg 1903 steht mit 68 Punkten weiter in unmittelbarer Reichweite des Tabellenführers und darf sich gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II keinen Patzer erlauben. Die Gäste sind mit 29 Punkten wieter in der gefährdeten Zone auf Platz 15 und nahmen zuletzt beim 1:1 gegen den SV Winzeln immerhin einen Punkt mit. Straßberg bringt die klar bessere Ausgangslage mit, doch für Bösingen zählt jeder Punkt im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann der TSV Straßberg 1903 mit 4:2.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
15:00

Der SV Kolbingen hat sich mit dem 1:0 gegen die SGM SV Gruol / SV Erlaheim und nun 33 Punkten etwas Luft verschafft, bleibt aber in einer Zone, die keine Nachlässigkeit erlaubt. Der TSV Laufen/Eyach steht mit 31 Punkten nur knapp dahinter und kommt nach dem 1:3 gegen den TSV Trillfingen mit sichtbarem Druck nach Kolbingen. Das Hinspiel gewann der SV Kolbingen mit 3:1.
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Gestern, 18:30 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
2
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