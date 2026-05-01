Deißlingen muss nach Hardt, Straßberg vor Pflichtaufgabe

[MATCH-14093801 Der FC Hechingen musste zuletzt eine 4:0-Niederlage beim SV Dotternhausen hinnehmen und steht bei 35 Punkten auf Rang elf. Der SV Wurmlingen verlor zuletzt 0:2 beim SV Bubsheim im Nachholspiel und bleibt mit 25 Punkten auf Rang 16 unter erheblichem Druck. Für Hechingen bietet sich die Chance, sich weiter zu stabilisieren. Das Hinspiel gewann der FC Hechingen mit 6:2. ---



Die SG Schramberg/SV Sulgen geht nach dem 2:9 in Grosselfingen mit schwerem Gepäck in dieses Heimspiel und braucht bei 19 Punkten dringend ein Zeichen. Der SV Dotternhausen steht mit 48 Punkten auf Rang sechs und könnte mit einem Sieg bis auf Rang vier vorrücken. Die Ausgangslage spricht klar für die Gäste, doch gerade solche Spiele können im Saisonendspurt unangenehm werden. Das Hinspiel gewann der SV Dotternhausen mit 1:0.

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Der TSV Frommern geht mit 32 Punkten auf Rang 13 in dieses Heimspiel und hat nach dem torlosen 0:0 bei der SGM SV Gruol/SV Erlaheim wieder die Chance, im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Der FC Grosselfingen steht mit 38 Punkten auf Platz zehn, kommt aber mit dem Dämpfer des 1:4 gegen die Spvgg 06 Trossingen nach Frommern. Das Hinspiel gewann der FC Grosselfingen mit 3:0.

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Der TSV Trillfingen geht mit dem 3:1-Sieg im Nachholspiel gegen Laufen/Eyach in die Partie, verlor aber davor mit 0:7 gegen Deißlingen/Lauffen. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim ist mit 49 Punkten Vierter und muss nach dem 0:0 gegen Frommern aufpassen, nicht Platz vier zu verlieren. Das Hinspiel endete 0:0.

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Die SG FC Hardt / Lauterbach hat sich mit dem 1:0 in Ebingen und insgesamt 49 Punkten in eine Position gebracht, aus der nach oben zumindest noch etwas möglich bleibt. Die SGM Deißlingen/Lauffen führt die Tabelle mit 71 Punkten an und reist nach dem 7:0 gegen den TSV Trillfingen mit der ganzen Wucht einer Spitzenmannschaft an. Der Tabellenführer hat die Aufgabe in diesem Topspiel bei einem formstarken Gegner zu bestehen. Das Hinspiel gewann die SGM Deißlingen/Lauffen mit 2:0.

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Der SV Bubsheim geht mit 39 Punkten als Favorit in diese Begegnung und will nach dem 2:0 gegen den SV Wurmlingen im Nachholspiel und dem 3:2 gegen Kolbingen den nächsten Schritt im gesicherten Mittelfeld machen. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit nur einem Punkt abgeschlagen Letzter und hat zuletzt kanpp mit 1:0 gegen die SG FC Hardt/Lauterbach verloren. Das Hinspiel gewann der SV Bubsheim mit 6:2.

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Der TSV Straßberg 1903 steht mit 68 Punkten weiter in unmittelbarer Reichweite des Tabellenführers und darf sich gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II keinen Patzer erlauben. Die Gäste sind mit 29 Punkten wieter in der gefährdeten Zone auf Platz 15 und nahmen zuletzt beim 1:1 gegen den SV Winzeln immerhin einen Punkt mit. Straßberg bringt die klar bessere Ausgangslage mit, doch für Bösingen zählt jeder Punkt im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann der TSV Straßberg 1903 mit 4:2.

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Der SV Kolbingen hat sich mit dem 1:0 gegen die SGM SV Gruol / SV Erlaheim und nun 33 Punkten etwas Luft verschafft, bleibt aber in einer Zone, die keine Nachlässigkeit erlaubt. Der TSV Laufen/Eyach steht mit 31 Punkten nur knapp dahinter und kommt nach dem 1:3 gegen den TSV Trillfingen mit sichtbarem Druck nach Kolbingen. Das Hinspiel gewann der SV Kolbingen mit 3:1.

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