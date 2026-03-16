Deißlingen marschiert weiter, Straßberg und Dotternhausen bleiben dran

Vladimir Biller sorgte mit seinen Treffern in der 12. und 17. Minute früh für klare Verhältnisse. Aykut Tütüneken erhöhte in der 40. Minute auf 3:0, John Hankins stellte kurz nach der Pause in der 47. Minute den Endstand her. Trossingen bleibt damit oben dran, während Frommern weiter im unteren Mittelfeld festhängt. ---



Nach torloser erster Hälfte brachte Marko Blazevic den FC Grosselfingen in der 61. Minute in Führung. Robin Bösinger glich in der 77. Minute für Hardt / Lauterbach aus, doch Florian Buck erzielte in der 87. Minute den Siegtreffer. Grosselfingen steht mit nun 29 Punkten auf Platz 11, Hardt / Lauterbach verpasste einen wichtigen Schritt nach oben.

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David Kleinfeld brachte den TSV Trillfingen in der 34. Minute in Führung. Nach der Pause drehte der SV Dotternhausen die Begegnung durch Niklas King (48.), Marc Wissmann (54.) und Yannick Capol (70.). Dotternhausen festigt damit Rang drei, Trillfingen bleibt im Mittelfeld stecken.

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Daniel Matt brachte den Spitzenreiter in der 17. Minute in Führung, Daniel Schneider glich in der 33. Minute per Foulelfmeter aus. Felix Schaplewski erzielte in der 38. Minute das 1:2, Daniel Matt traf in der 49. Minute erneut zum 1:3. Lukas George sah in der 24. Minute die Rote Karte für Laufen/Eyach, Marco Schneider folgte in der 44. Minute ebenfalls mit Rot. Deißlingen bleibt damit unangefochten vorn, Laufen/Eyach steht nun auf Rang acht.

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Der TSV Laufen/Eyach kommt mit dem klaren 4:0 in Ebingen in diese Partie und steht mit 28 Punkten auf Rang zehn. Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen setzte sich zuletzt mit 3:0 gegen Wurmlingen durch und bleibt mit 50 Punkten das Maß aller Dinge. Das Hinspiel endete 2:2.

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Marvin Schlosser brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung, ehe Mawia Issa in der 41. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich. Noch vor der Pause traf Marvin Schlosser erneut zum 2:1 (45.), danach erhöhten Benedikt Bantle in der 49. und 56. Minute sowie Thomas Eger in der 64. Minute auf 5:1. Bösingen II/Beffendorf II verschafft sich mit nun 24 Punkten etwas Luft, während Ebingen weiter punktlos am Tabellenende bleibt.

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Leon Mathauer brachte den TSV Straßberg 1903 in der 10. Minute in Führung, Jan Ferdinand erhöhte in der 35. Minute auf 0:2. Mert Akil machte in der 59. Minute das 0:3, ehe Lukas Hipp in der 67. Minute für Kolbingen verkürzte. Straßberg bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters, Kolbingen steckt weiter im Tabellenkeller.

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Fatih Ezgin brachte den FC Hechingen in der 20. Minute in Führung, Rovinson Beka legte in der 31. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Ezgin in der 37. Minute auf 3:0, ehe Simon Gaus per Foulelfmeter in der 41. Minute auf 3:1 verkürzte. Gaus traf in der 62. Minute erneut zum 3:2, doch Fatih Ezgin machte in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer alles klar. Hechingen sammelt damit wichtige Punkte, Winzeln verpasst den Sprung nach vorne.

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Dimitri Stroh brachte den SV Bubsheim in der 42. Minute in Führung. In der Schlussphase drehte Schramberg / Sulgen das Spiel durch Oktaj Amedov (77., 90.+6) und Amet Amedov (78.). Damit feiert Schramberg einen wichtigen Heimsieg, während Bubsheim in der Tabelle auf Rang 10 steht.











