 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Deißlingen marschiert weiter, Straßberg und Dotternhausen bleiben dran

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 22. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Die SGM Bösingen II/Beffendorf II feierte gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 einen klaren Heimsieg und sammelte wichtige Punkte im Tabellenkeller. Die Spvgg 06 Trossingen ließ dem TSV Frommern keine Chance, während der SV Dotternhausen mit einem 3:1 gegen den TSV Trillfingen seine Position in der Spitzengruppe festigte. Tabellenführer SGM Deißlingen / Lauffen setzte sich beim TSV Laufen/Eyach durch, und auch der TSV Straßberg 1903 hielt mit einem 3:1 in Kolbingen Kurs. Im unteren Bereich sorgte die SG Schramberg/SV Sulgen mit dem 3:1 gegen den SV Bubsheim für ein wichtiges Lebenszeichen.

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Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
4
0
Abpfiff

Vladimir Biller sorgte mit seinen Treffern in der 12. und 17. Minute früh für klare Verhältnisse. Aykut Tütüneken erhöhte in der 40. Minute auf 3:0, John Hankins stellte kurz nach der Pause in der 47. Minute den Endstand her. Trossingen bleibt damit oben dran, während Frommern weiter im unteren Mittelfeld festhängt.
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Gestern, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
2
1
Abpfiff

Nach torloser erster Hälfte brachte Marko Blazevic den FC Grosselfingen in der 61. Minute in Führung. Robin Bösinger glich in der 77. Minute für Hardt / Lauterbach aus, doch Florian Buck erzielte in der 87. Minute den Siegtreffer. Grosselfingen steht mit nun 29 Punkten auf Platz 11, Hardt / Lauterbach verpasste einen wichtigen Schritt nach oben.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
3
1
Abpfiff

David Kleinfeld brachte den TSV Trillfingen in der 34. Minute in Führung. Nach der Pause drehte der SV Dotternhausen die Begegnung durch Niklas King (48.), Marc Wissmann (54.) und Yannick Capol (70.). Dotternhausen festigt damit Rang drei, Trillfingen bleibt im Mittelfeld stecken.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
1
2
Abpfiff

Daniel Matt brachte den Spitzenreiter in der 17. Minute in Führung, Daniel Schneider glich in der 33. Minute per Foulelfmeter aus. Felix Schaplewski erzielte in der 38. Minute das 1:2, Daniel Matt traf in der 49. Minute erneut zum 1:3. Lukas George sah in der 24. Minute die Rote Karte für Laufen/Eyach, Marco Schneider folgte in der 44. Minute ebenfalls mit Rot. Deißlingen bleibt damit unangefochten vorn, Laufen/Eyach steht nun auf Rang acht.
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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
1
3
Abpfiff

Der TSV Laufen/Eyach kommt mit dem klaren 4:0 in Ebingen in diese Partie und steht mit 28 Punkten auf Rang zehn. Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen setzte sich zuletzt mit 3:0 gegen Wurmlingen durch und bleibt mit 50 Punkten das Maß aller Dinge. Das Hinspiel endete 2:2.
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Gestern, 13:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
5
1
Abpfiff

Marvin Schlosser brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung, ehe Mawia Issa in der 41. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich. Noch vor der Pause traf Marvin Schlosser erneut zum 2:1 (45.), danach erhöhten Benedikt Bantle in der 49. und 56. Minute sowie Thomas Eger in der 64. Minute auf 5:1. Bösingen II/Beffendorf II verschafft sich mit nun 24 Punkten etwas Luft, während Ebingen weiter punktlos am Tabellenende bleibt.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
1
3
Abpfiff

Leon Mathauer brachte den TSV Straßberg 1903 in der 10. Minute in Führung, Jan Ferdinand erhöhte in der 35. Minute auf 0:2. Mert Akil machte in der 59. Minute das 0:3, ehe Lukas Hipp in der 67. Minute für Kolbingen verkürzte. Straßberg bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters, Kolbingen steckt weiter im Tabellenkeller.
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Gestern, 15:00 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
4
2
Abpfiff

Fatih Ezgin brachte den FC Hechingen in der 20. Minute in Führung, Rovinson Beka legte in der 31. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Ezgin in der 37. Minute auf 3:0, ehe Simon Gaus per Foulelfmeter in der 41. Minute auf 3:1 verkürzte. Gaus traf in der 62. Minute erneut zum 3:2, doch Fatih Ezgin machte in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer alles klar. Hechingen sammelt damit wichtige Punkte, Winzeln verpasst den Sprung nach vorne.
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Gestern, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
3
1
Abpfiff

Dimitri Stroh brachte den SV Bubsheim in der 42. Minute in Führung. In der Schlussphase drehte Schramberg / Sulgen das Spiel durch Oktaj Amedov (77., 90.+6) und Amet Amedov (78.). Damit feiert Schramberg einen wichtigen Heimsieg, während Bubsheim in der Tabelle auf Rang 10 steht.