Deißlingen marschiert weiter, Straßberg gewinnt 3:1

Rouven Irion traf in der 13. Minute zum 1:0, Daniel Matt erhöhte in der 63. Minute, Florian Ehnis machte in der 83. Minute alles klar. Der Tabellenführer erledigte seine Pflichtaufgabe nüchtern und konsequent. Wurmlingen blieb über die gesamte Spielzeit ohne zählbaren Ertrag und steckt weiter tief im Keller. Die SGM Deißlingen/Lauffen führt die Liga mit 50 Punkten und 79:25 Toren an. Der SV Wurmlingen bleibt mit 15 Punkten auf Rang 17.



Der SV Dotternhausen erwischte mit dem 0:1 durch Niklas King in der 13. Minute und dem 0:2 durch Julian Oberle in der 17. Minute den besseren Beginn, ehe Heiko Belser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2 verkürzte (45.+3). Yannick Capol stellte in der 52. Minute auf 1:3, Pascal Eith brachte Gruol/Erlaheim in der 68. Minute noch einmal heran. Am Ende blieb Dotternhausen stabil genug, um drei wichtige Punkte im Rennen um die Spitze mitzunehmen. Dotternhausen steht nun mit 38 Punkten auf Rang drei. Gruol/Erlaheim bleibt mit 33 Punkten Sechster.

David Kleinfeld brachte den TSV Trillfingen in der 10. Minute in Führung, Manuel Hauke erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Der Heimsieg war für Trillfingen wichtig, weil sich die Mannschaft mit nun 29 Punkten auf Rang acht verbesserte und den Abstand nach unten vergrößerte. Grosselfingen bleibt mit 26 Punkten Elfter und verpasste es, im dichten Mittelfeld Boden gutzumachen.

Hardt/Lauterbach ist Fünfter (34 Punkte) und setzte mit dem 6:0 in Hechingen ein deutliches Zeichen. Schramberg/Sulgen steht mit 16 Punkten auf Rang 16, kommt aber ebenfalls mit Rückenwind – nach dem 5:1 gegen Trillfingen ist das Selbstvertrauen zurück, auch wenn die Lage weiterhin kritisch ist. Hinspiel: Die SG FC Hardt / Lauterbach gewann bei der SG Schramberg / SV Sulgen mit 3:1.

Dimitri Stroh brachte den SV Bubsheim bereits in der 4. Minute in Führung, Denis Ruks legte in der 27. Minute das 2:0 nach. Fatih Ezgin verkürzte in der 89. Minute noch auf 2:1, mehr gelang dem FC Hechingen aber nicht mehr. Bubsheim sammelte damit drei wertvolle Zähler und ist mit 29 Punkten Neunter. Der FC Hechingen bleibt mit 23 Punkten Dreizehnter.

Simon Gaus brachte den SV Winzeln in der 9. Minute nach vorne, Lukas Hipp glich in der 56. Minute für Kolbingen aus. Adrian Heim antwortete mit dem 2:1 in der 60. Minute und setzte in der 88. Minute auch den Schlusspunkt zum 3:1. Winzeln festigte damit seine Position und belegt nun Platz sieben, während Kolbingen (15. Platz) weiter im unteren Drittel bleibt.

Leon Mathauer brachte den TSV Straßberg 1903 in der 15. Minute in Führung und erhöhte in der 32. Minute auf 0:2. Tim Staiger verkürzte in der 39. Minute auf 1:2, doch Jonas Jehle stellte in der 78. Minute den 1:3-Endstand her. Straßberg blieb damit mit 40 Punkten erster Verfolger von Deißlingen, Frommern verpasste einen Schritt ins gesicherte Mittelfeld und belegt mit 25 Punkten Rang 12.

John Hankins erzielte in der 38. Minute das 1:0 und legte in der 70. Minute das 2:0 nach, ehe Emanuel Alexi in der Nachspielzeit auf 3:0 erhöhte (90.+1). Trossingen kontrollierte damit die Begegnung klar und ließ im Kampf um die oberen Plätze keinen Punktverlust zu. Die Spvgg 06 Trossingen ist mit 38 Punkten Vierter, Bösingen II/Beffendorf II bleibt weiter in einer gefährlicher Tabellenregion auf Platz 14.

Thomas Schondelmaier brachte die SG FC Hardt / Lauterbach bereits in der 3. Minute per Foulelfmeter in Führung, ehe Amar Isljam in der 16. Minute zum 1:1 ausglich und die Gäste in der 24. Minute mit 2:1 in Führung gingen. Marc Haberstroh glich in der 51. Minute zum 2:2 aus, Felix Ganter entschied die Partie in der 86. Minute mit dem 3:2. Hardt/Lauterbach behauptete damit Rang fünf, Schramberg blieb trotz guter Gegenwehr im Tabellenkeller auf Platz 16 stecken.





