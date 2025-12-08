Deißlingen marschiert weiter, Kolbingen gewinnt in Lauterbach

---







Wurmlingen erwischte den besseren Start und ging durch Tom Schmid in der 6. Minute in Führung. Dean Savic glich in der 35. Minute aus, ehe Kevin Haxha kurz nach der Pause (49.) und Karim Akarpinar in der 61. Minute das Spiel drehten, bevor Maurice Stähler in der 89. Minute nur noch verkürzen konnte. Trossingen bleibt mit 32 Punkten Vierter, Wurmlingen steht bei zwölf Punkten auf Rang 17.

---



Nach torloser erster Hälfte brachte Florian Ehnis den Spitzenreiter in der 53. Minute in Führung. Marcel Herzog erhöhte in der 65. Minute, ehe Sedric Colin Podnar in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Deißlingen führt die Tabelle nun mit 46 Punkten souverän an, Grosselfingen bleibt mit 23 Punkten Zehnter.

---



Fabio Müller traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung, Kevin Bosch erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. In der Schlussphase traf Müller erneut per Foulelfmeter in der 90. Minute, ehe Abdul Samed Yilmaz in der Nachspielzeit (90.+3) den Endstand herstellte. Gruol / Erlaheim steht mit 33 Punkten auf Rang drei, Schramberg ist mit 13 Punkten Vorletzter.

---



Der FC Hechingen ging bereits in der 5. Minute durch Ilja Nebrigic in Führung, doch David Kleinfeld glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. Nebrigic brachte Hechingen in der 18. Minute erneut nach vorne, ehe Ekrem Hajra auf 3:1 stellte (28.), bevor er in der 49. Minute unglücklich ins eigene Netz traf. Trillfingen bleibt mit 26 Punkten Achter, Hechingen klettert mit nun 23 Zählern auf Rang elf.

---



Thomas Schondelmaier brachte Hardt in der 15. Minute in Führung, die Yannick Frühwirt direkt nach der Pause in der 46. Minute ausglich. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Schondelmaier per Foulelfmeter in der 82. Minute kippte das Spiel komplett, als Valentin Hipp (83.) und Lukas Hipp (85.) die Partie innerhalb von zwei Minuten drehten. Hardt belegt mit 31 Punkten Rang sechs, Kolbingen verbessert sich mit 18 Punkten auf Rang 15.

---



Colin Michelfelder brachte Winzeln in der 23. Minute in Führung, Mateo Herceg glich fünf Minuten später aus. Nach dem erneuten Winzelner Führungstreffer durch Michelfelder in der 48. Minute schlug Frommern doppelt durch Herceg (54.) und Marvin Wiedmann (78.) zurück, ehe Tobias Bea in der 80. Minute noch das 3:3 für die Gastgeber erzielte. Frommern steht mit 23 Punkten auf Rang neun, Winzeln folgt mit 27 Zählern auf Platz sieben.

---



Thomas Eger brachte Bösingen in der 17. Minute in Führung, Daniel Schneider glich in der 26. Minute aus. Nach der Pause erhöhten Silas Lehmann (49.) und Marius Haaga (52.) auf 3:1, ehe Tobias Mei per Foulelfmeter in der 75. Minute nachlegte, bevor Felix Steinmetz in der 79. Minute nur noch verkürzen konnte. Bösingen steht nun mit 20 Punkten auf Rang 14, Laufen/Eyach belegt mit 21 Zählern Platz 13.





