Deißlingen ist in Laufen zu Gast, Straßberg in Kolbingen gefordert

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 22. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SGM Deißlingen/Lauffen reist als Tabellenführer nach Laufen/Eyach, während Verfolger TSV Straßberg 1903 beim SV Kolbingen antreten muss. Dahinter wollen SV Dotternhausen, SG FC Hardt / Lauterbach und Spvgg 06 Trossingen ihre Positionen festigen. Im unteren Drittel steht unter anderem das Kellerduell zwischen der SGM Bösingen II/Beffendorf II und dem FV Rot-Weiß Ebingen 2006 an.

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:00

Die Spvgg 06 Trossingen hat sich mit dem 3:0 gegen Bösingen II/Beffendorf II wieder in der Verfolgergruppe festgesetzt und empfängt nun den TSV Frommern, der zuletzt 1:3 gegen Straßberg verlor. Trossingen steht mit 38 Punkten auf Rang fünf, Frommern mit 26 Punkten auf Platz elf. Das Hinspiel gewann Trossingen mit 2:0.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
15:00

Der FC Grosselfingen musste zuletzt beim 0:2 in Trillfingen einen Rückschlag hinnehmen und steht mit 26 Punkten auf Platz 12. Die SG FC Hardt / Lauterbach setzte sich mit 3:2 gegen Schramberg/Sulgen durch und gehört mit 38 Punkten weiter zur Spitzengruppe. Das Hinspiel gewann Hardt / Lauterbach mit 4:0.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
15:00

Der SV Dotternhausen behauptete sich zuletzt mit 3:2 bei Gruol/Erlaheim und belegt Rang drei. Der TSV Trillfingen gewann gegen Grosselfingen mit 2:0 und ist Achter. Im Hinspiel setzte sich Dotternhausen in einem torreichen Spiel mit 4:3 durch.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
15:00live

Der SV Wurmlingen verlor beim Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen mit 0:3 und bleibt auf Rang 17 unter großem Druck. Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim musste sich Dotternhausen mit 2:3 geschlagen geben, hält sich aber mit 33 Punkten auf Platz sechs. Das Hinspiel gewann Wurmlingen mit 2:1.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
15:00

Der TSV Laufen/Eyach kommt mit dem klaren 4:0 in Ebingen in diese Partie und steht mit 28 Punkten auf Rang zehn. Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen setzte sich zuletzt mit 3:0 gegen Wurmlingen durch und bleibt mit 50 Punkten das Maß aller Dinge. Das Hinspiel endete 2:2.
---

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
13:00

Die SGM Bösingen II/Beffendorf II geht mit 21 Punkten als Vierzehnter in dieses Heimspiel und weiß, dass gegen das Schlusslicht ein Sieg her muss. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 steht weiter bei einem Punkt und wartet noch immer auf den ersten Sieg der Saison. Das Hinspiel gewann Bösingen II/Beffendorf II mit 5:3.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Der SV Kolbingen verlor zuletzt 1:3 in Winzeln und bleibt mit 18 Punkten auf Rang 15. Der TSV Straßberg 1903 gewann in Frommern mit 3:1 und bleibt erster Verfolger der Spitze. Das Hinspiel war mit 7:0 eine klare Angelegenheit für Straßberg.
---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
15:00

Der FC Hechingen unterlag zuletzt 1:2 in Bubsheim und braucht als Dreizehnter weiter Punkte, um sich von unten fernzuhalten. Der SV Winzeln gewann gegen Kolbingen mit 3:1 und reist mit 31 Punkten als Siebter an. Das Hinspiel gewann Winzeln deutlich mit 5:2.
---

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
15:30

Die SG Schramberg / SV Sulgen verlor trotz ordentlicher Gegenwehr in Hardt / Lauterbach mit 2:3 und bleibt auf Rang 16. Der SV Bubsheim sammelte mit dem 2:1 gegen Hechingen wichtige Punkte und steht mit 29 Zählern auf Platz neun. Das Hinspiel gewann Bubsheim mit 4:1.