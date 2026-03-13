Deißlingen ist in Laufen zu Gast, Straßberg in Kolbingen gefordert

Die Spvgg 06 Trossingen hat sich mit dem 3:0 gegen Bösingen II/Beffendorf II wieder in der Verfolgergruppe festgesetzt und empfängt nun den TSV Frommern, der zuletzt 1:3 gegen Straßberg verlor. Trossingen steht mit 38 Punkten auf Rang fünf, Frommern mit 26 Punkten auf Platz elf. Das Hinspiel gewann Trossingen mit 2:0. ---



Der FC Grosselfingen musste zuletzt beim 0:2 in Trillfingen einen Rückschlag hinnehmen und steht mit 26 Punkten auf Platz 12. Die SG FC Hardt / Lauterbach setzte sich mit 3:2 gegen Schramberg/Sulgen durch und gehört mit 38 Punkten weiter zur Spitzengruppe. Das Hinspiel gewann Hardt / Lauterbach mit 4:0.

---



Der SV Dotternhausen behauptete sich zuletzt mit 3:2 bei Gruol/Erlaheim und belegt Rang drei. Der TSV Trillfingen gewann gegen Grosselfingen mit 2:0 und ist Achter. Im Hinspiel setzte sich Dotternhausen in einem torreichen Spiel mit 4:3 durch.

---



Der SV Wurmlingen verlor beim Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen mit 0:3 und bleibt auf Rang 17 unter großem Druck. Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim musste sich Dotternhausen mit 2:3 geschlagen geben, hält sich aber mit 33 Punkten auf Platz sechs. Das Hinspiel gewann Wurmlingen mit 2:1.

---



Der TSV Laufen/Eyach kommt mit dem klaren 4:0 in Ebingen in diese Partie und steht mit 28 Punkten auf Rang zehn. Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen setzte sich zuletzt mit 3:0 gegen Wurmlingen durch und bleibt mit 50 Punkten das Maß aller Dinge. Das Hinspiel endete 2:2.

---



Die SGM Bösingen II/Beffendorf II geht mit 21 Punkten als Vierzehnter in dieses Heimspiel und weiß, dass gegen das Schlusslicht ein Sieg her muss. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 steht weiter bei einem Punkt und wartet noch immer auf den ersten Sieg der Saison. Das Hinspiel gewann Bösingen II/Beffendorf II mit 5:3.

---



Der SV Kolbingen verlor zuletzt 1:3 in Winzeln und bleibt mit 18 Punkten auf Rang 15. Der TSV Straßberg 1903 gewann in Frommern mit 3:1 und bleibt erster Verfolger der Spitze. Das Hinspiel war mit 7:0 eine klare Angelegenheit für Straßberg.

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FC Hechingen Hechingen SV Winzeln SV Winzeln 15:00



Der FC Hechingen unterlag zuletzt 1:2 in Bubsheim und braucht als Dreizehnter weiter Punkte, um sich von unten fernzuhalten. Der SV Winzeln gewann gegen Kolbingen mit 3:1 und reist mit 31 Punkten als Siebter an. Das Hinspiel gewann Winzeln deutlich mit 5:2.

---



Die SG Schramberg / SV Sulgen verlor trotz ordentlicher Gegenwehr in Hardt / Lauterbach mit 2:3 und bleibt auf Rang 16. Der SV Bubsheim sammelte mit dem 2:1 gegen Hechingen wichtige Punkte und steht mit 29 Zählern auf Platz neun. Das Hinspiel gewann Bubsheim mit 4:1.











