Deißlingen in Winzeln unter Druck, Straßberg empfängt Ebingen

Der FC Grosselfingen steht mit 41 Punkten auf Platz 10, muss nach dem 0:2 gegen den SV Winzeln im Nachhoslpiel und den wechselhaften Wochen davor aufpassen nicht in die gefährliche Zone abzurutschen. Der SV Wurmlingen steht mit 25 Punkten schon als Absteiger fest und musste zuletzt eine herbe 2:5-Niderlage gegen Schramberg hinnehmen. Grosselfingen geht zuhause mit Vorteilen in die Partie. Das Hinspiel endete 2:2. ---



Der TSV Frommern hat sich mit 39 Punkten etwas Luft verschafft, bleibt aber auf dem Relegationsplatz, auf dem ein weiterer Sieg den Blick sofort entspannen würde. Zuletzt gab es ein 2:2 in Trillfingen. Der SV Dotternhausen reist mit 51 Punkten an und will nach dem 2:3 gegen Grosselfingen wieder Stabilität in den Kampf um die oberen Plätze bringen. Frommern hat mehrfach gezeigt, dass es unangenehm zu bespielen ist. Das Hinspiel gewann der TSV Frommern mit 1:0.

---



Die SG FC Hardt / Lauterbach steht mit 49 Punkten auf Rang sechs und möchte nach dem 1:4 gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim auf eine überzeugende Antwort finden. Der TSV Trillfingen ist mit 41 Punkten Neunter und spielte zuletzt nur zwei Mal Unentschieden. Trillfingen benötigt den Dreier für den Klassenerhalt, Hardt könnte mit einem Sieg in die Top fünf vorrücken. Das Hinspiel gewann der TSV Trillfingen mit 2:1.

---



Der SV Bubsheim geht mit 47 Punkten in dieses Heimspiel und hat mit dem 2:2 gegen Trillfingen im Nachholspiel sowie dem 2:0 gegen Wurmlingen gezeigt, dass er in Form bleibt. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim steht mit 53 Punkten auf Rang vier und hat sich mit dem 4:1 gegen die SG FC Hard Lauterbach in eine aussichtsreiche Position gebracht. Es ist ein Spiel mit echtem Gewicht für das obere Tabellendrittel, weil beide Mannschaften ihre starke Saison weiter veredeln wollen. Das Hinspiel gewann die SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 4:2.

---



Der SV Winzeln hat mit dem 2:0 gegen den FC Grosselfingen im Nachholspiel und dem 2:2 gegen die Spvgg 06 Trossingen bewiesen, dass er in dieser Phase fast jedem Gegner wehtun kann. Die SGM Deißlingen/Lauffen führt die Liga mit 77 Punkten an und reist mit der Klarheit eines Tabellenführers an, der sich keine Nachlässigkeit erlauben will. Für Winzeln ist es die Chance auf einen großen Nachmittag, für Deißlingen eine Prüfung mit echtem Stolperpotenzial. Das Hinspiel gewann die SGM Deißlingen/Lauffen deutlich mit 5:0.

---



Der TSV Straßberg 1903 bleibt mit 75 Punkten der hartnäckigste Verfolger des Spitzenreiters und darf gegen das abgeschlagene Schlusslicht keinen Fehltritt zulassen. Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 steht mit einem Punkt am Ende der Tabelle und musste erst vor Kurzem beim 0:9 gegen Dotternhausen den nächsten schweren Schlag hinnehmen. Alles spricht für die Gastgeber, die im Aufstiegsrennen schlicht liefern müssen. Das Hinspiel gewann der TSV Straßberg 1903 mit 5:0.

---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Kolbingen SV Kolbingen Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen 15:00 PUSH



Der SV Kolbingen steht mit 36 Punkten aktuell drei Zähler hinter dem Relegationsplatz und musste am vergangenen Wochenende eine bittere 0:4-Niederlage gegen Bösingen/Beffendorf II hinnehmen. Die Spvgg 06 Trossingen kommt mit 57 Punkten als Dritter und hat durch das 2:2 in Winzeln erneut gespürt, wie wenig Spielraum im oberen Drittel bleibt. Für Kolbingen zählt in diesem Spie nur ein Sieg, für Trossingen ein Pflichttermin im Rennen um Rang drei. Das Hinspiel gewann die Spvgg 06 Trossingen mit 4:1.

---



Der FC Hechingen hat sich mit 41 Punkten auf Rang elf etwas Luft verschafft und will diesen Abstand nun weiter ausbauen. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II steht mit 32 Punkten weiter unter Druck, hat aber mit dem 4:0 gegen den SV Kolbingen gezeigt, dass sie sich im Abstiegskampf noch nicht aufgegeben haben. Für Hechingen ist es die Chance auf weitere Ruhe, für Bösingen ein Spiel von hoher Bedeutung um noch die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Das Hinspiel gewann die SGM Bösingen II/Beffendorf II mit 2:1.

---



Der vorzeitige Absteiger SG Schramberg/SV Sulgen hat 25 Punkten auf dem Konto und könnte bei einem Sieg auf Rang 16 vorrücken, zuletzt gelang ihnen ein 5:2-Sieg gegen Wurmlingen. Der TSV Laufen/Eyach steht mit 31 Punkten auf Rang 15 und kann sich in dieser engen Zone keine weiter Niederlage erlauben. Das Hinspiel gewann der TSV Laufen/Eyach mit 4:0.





