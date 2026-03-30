 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Deißlingen gewinnt 3:0 in Trossingen, neun Tore in Wurmlingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 23. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Die SGM Deißlingen/Lauffen gewann das Topspiel bei der Spvgg 06 Trossingen souverän, während der TSV Straßberg 1903 mit einem 3:0 in Schramberg die Verfolgung aufrechterhielt. Für das stärkste Ausrufezeichen im unteren Tabellenbereich sorgte der SV Wurmlingen, der die SG FC Hardt / Lauterbach in einem torreichen Spiel mit 6:3 bezwang. Auch der SV Dotternhausen und die SGM SV Gruol / SV Erlaheim überzeugten mit klaren Erfolgen.

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Gestern, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
6
3
Abpfiff

Marco King erzielte in der 39. Minute die Führung für die SG FC Hardt/Lauterbach, doch Benedikt Hellmann glich nur eine Minute später zum 1:1 aus. Nach der Pause drehte der SV Wurmlingen die Partie durch Tom Schmid (68., 75.), Maximilian Mayer (72.), Noah Viani (78.) und Maurizio Colucci (84.) klar in seine Richtung, Yannick Broghammer konnte mit Treffern in der 81. und 86. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreuiben. Für den SV Wurmlingen ist dieser Sieg im Abstiegskampf enorm wertvoll, während die SG FC Hardt/Lauterbach eine große Chance im Rennen um die Spitzengruppe liegen ließ.
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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
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Gestern, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
6
1
Abpfiff

Jannik Sauter eröffnete den Torreigen in der 13. Minute, Fabio Müller erhöhte in der 36. und 40. Minute noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Fabio Müller per Foulelfmeter in der 70. Minute erneut, Simon Jauch verkürzte in der 77. Minute auf 4:1, ehe Kevin Bosch (85.) und Tim Gihr (87.) den Endstand herstellten. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim festigte damit ihren Platz im oberen Tabellendrittel, während Bösingen II/Beffendorf II in der Abstiegszone bleibt.
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Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SGM Deißlingen/Lauffen
SGM Deißlingen/LauffenSGM Deißlingen/Lauffen
0
3
Abpfiff

Tom Ritzel sorgte bereits in der 10. Minute für die Führung der Gäste. Robin Schumpp erhöhte in der 38. Minute auf 2:0, bevor Maximilian Bögelspacher in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte. Die SGM Deißlingen/Lauffen untermauerte damit ihre Tabellenführung, während die Spvgg 06 Trossingen im Rennen um die Spitzenplätze einen Rückschlag hinnehmen musste.
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Gestern, 15:30 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
1
3
Abpfiff

Lukas Hipp brachte den SV Kolbingen in der 19. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte ein Eigentor von Fabrice-André Golz auf 0:2, ehe Raphael Hipp in der 77. Minute das 0:3 nachlegte. Ekrem Hajra gelang in der 83. Minute nur noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Für den SV Kolbingen ist dieser Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt von großer Bedeutung, während der FC Hechingen einen Rückschlag hinnehmen musste.
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Gestern, 15:30 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
0
3
Abpfiff

In der 28. Minute ging der TSV Straßberg per Foulelfmete durch Leon Mathauer in Führung. Simon Henes erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, Gavin Kraus machte dann in der 59. Minute alles klar. Straßberg hält damit den Druck auf Spitzenreiter Deißlingen/Lauffen hoch, während Schramberg/Sulgen weiter tief im Tabellenkeller steckt.
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Gestern, 15:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
6
1
Abpfiff

Der SV Bubsheim ging in der 28. Minute durch Daniel Geisel in Führung, doch ein Eigentor von Emre Karadag in der 32. Minute leitete die Wende ein. In der zweiten Hälfte sorgten Connor Hertrich (61.), Yannick Capol (67.), Marc Wissmann (73.) sowie Anes Kljajic mit einem Doppelpack (74., 79.) für einen deutlichen Heimsieg. Der SV Dotternhausen untermauerte damit seine starke Position in der Spitzengruppe, während der SV Bubsheim im unteren Tabellenmittelfeld stecken bleibt.