Deißlingen gewinnt 3:0 in Trossingen, neun Tore in Wurmlingen



Marco King erzielte in der 39. Minute die Führung für die SG FC Hardt/Lauterbach, doch Benedikt Hellmann glich nur eine Minute später zum 1:1 aus. Nach der Pause drehte der SV Wurmlingen die Partie durch Tom Schmid (68., 75.), Maximilian Mayer (72.), Noah Viani (78.) und Maurizio Colucci (84.) klar in seine Richtung, Yannick Broghammer konnte mit Treffern in der 81. und 86. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreuiben. Für den SV Wurmlingen ist dieser Sieg im Abstiegskampf enorm wertvoll, während die SG FC Hardt/Lauterbach eine große Chance im Rennen um die Spitzengruppe liegen ließ.

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Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

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Jannik Sauter eröffnete den Torreigen in der 13. Minute, Fabio Müller erhöhte in der 36. und 40. Minute noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Fabio Müller per Foulelfmeter in der 70. Minute erneut, Simon Jauch verkürzte in der 77. Minute auf 4:1, ehe Kevin Bosch (85.) und Tim Gihr (87.) den Endstand herstellten. Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim festigte damit ihren Platz im oberen Tabellendrittel, während Bösingen II/Beffendorf II in der Abstiegszone bleibt.

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Tom Ritzel sorgte bereits in der 10. Minute für die Führung der Gäste. Robin Schumpp erhöhte in der 38. Minute auf 2:0, bevor Maximilian Bögelspacher in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte. Die SGM Deißlingen/Lauffen untermauerte damit ihre Tabellenführung, während die Spvgg 06 Trossingen im Rennen um die Spitzenplätze einen Rückschlag hinnehmen musste.

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Lukas Hipp brachte den SV Kolbingen in der 19. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte ein Eigentor von Fabrice-André Golz auf 0:2, ehe Raphael Hipp in der 77. Minute das 0:3 nachlegte. Ekrem Hajra gelang in der 83. Minute nur noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Für den SV Kolbingen ist dieser Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt von großer Bedeutung, während der FC Hechingen einen Rückschlag hinnehmen musste.

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In der 28. Minute ging der TSV Straßberg per Foulelfmete durch Leon Mathauer in Führung. Simon Henes erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, Gavin Kraus machte dann in der 59. Minute alles klar. Straßberg hält damit den Druck auf Spitzenreiter Deißlingen/Lauffen hoch, während Schramberg/Sulgen weiter tief im Tabellenkeller steckt.

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Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

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Der SV Bubsheim ging in der 28. Minute durch Daniel Geisel in Führung, doch ein Eigentor von Emre Karadag in der 32. Minute leitete die Wende ein. In der zweiten Hälfte sorgten Connor Hertrich (61.), Yannick Capol (67.), Marc Wissmann (73.) sowie Anes Kljajic mit einem Doppelpack (74., 79.) für einen deutlichen Heimsieg. Der SV Dotternhausen untermauerte damit seine starke Position in der Spitzengruppe, während der SV Bubsheim im unteren Tabellenmittelfeld stecken bleibt.





