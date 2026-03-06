 2026-03-05T07:49:35.839Z

Deißlingen empfängt Wurmlingen, Straßberg trifft auf Frommern

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 21. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verspricht Spannung im gesamten Tabellenbild. Tabellenführer SGM Deißlingen / Lauffen empfängt den abstiegsbedrohten SV Wurmlingen, während Verfolger TSV Straßberg 1903 beim TSV Frommern gefordert ist. Dahinter kämpfen mehrere Teams wie die Spvgg 06 Trossingen, der SV Dotternhausen und die SG FC Hardt / Lauterbach um den Anschluss an die Spitze. Im Tabellenkeller stehen besonders der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und der SV Kolbingen unter Druck, dringend Punkte zu sammeln.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
15:00
S
Die SGM Deißlingen/Lauffen führt die Liga mit 47 Punkten an, ließ aber beim 2:2 in Dotternhausen zuletzt etwas liegen. Der SV Wurmlingen ist mit 15 Punkten Siebzehnter, kommt aber vom 4:0 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und schöpft Hoffnung im Tabellenkeller. Hinspiel: Die SGM Deißlingen / Lauffen gewann beim SV Wurmlingen mit 7:1.
---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
15:00live

Gruol/Erlaheim ist Sechster (33 Punkte) und musste zuletzt die 0:2-Niederlage in Grosselfingen verdauen. Dotternhausen steht mit 35 Punkten auf Rang drei und hat nach dem 2:2 gegen den Spitzenreiter Deißlingen/Lauffen gezeigt, dass es in dieser Saison auch gegen die ganz Großen reicht. Hinspiel: Der SV Dotternhausen und die SGM SV Gruol / SV Erlaheim trennten sich 1:1.
---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
15:00

Trillfingen ist Achter (26 Punkte) und kommt mit dem Makel des 1:5 aus Schramberg/Sulgen, Grosselfingen steht mit 26 Punkten als Zehnter direkt in Reichweite. Für beide ist es ein Spiel, das den Kurs für das obere Mittelfeld schärfen kann – oder den Anschluss kosten könnte. Hinspiel: Der FC Grosselfingen und der TSV Trillfingen trennten sich 2:2.
---

Hardt/Lauterbach ist Fünfter (34 Punkte) und setzte mit dem 6:0 in Hechingen ein deutliches Zeichen. Schramberg/Sulgen steht mit 16 Punkten auf Rang 16, kommt aber ebenfalls mit Rückenwind – nach dem 5:1 gegen Trillfingen ist das Selbstvertrauen zurück, auch wenn die Lage weiterhin kritisch ist. Hinspiel: Die SG FC Hardt / Lauterbach gewann bei der SG Schramberg / SV Sulgen mit 3:1.
---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
15:00

Der SV Bubsheim ist Neunter (26 Punkte) und musste zuletzt eine 2:3-Niederlage in Kolbingen hinnehmen. Der FC Hechingen steht mit 23 Punkten auf Platz 13, kam zuletzt allerdings beim 0:6 gegen die SG FC Hardt/Lauterbach unter die Räder und braucht wieder Stabilität. Hinspiel: Der SV Bubsheim gewann beim FC Hechingen mit 5:1.
---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00
S
Winzeln ist Siebter (28 Punkte) und zeigte beim 3:3 in Straßberg Moral, auch wenn der ganz große Sprung ausblieb. Kolbingen (15., 18 Punkte) verlor 2:3 gegen Bubshei und hat im Tabellenkeller weiterhin jede Partie als Pflichtaufgabe im Überlebenskampf. Hinspiel: Der SV Winzeln gewann beim SV Kolbingen mit 2:1.
---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00
Frommern ist Elfter (25 Punkte) und kam zuletzt beim 1:1 gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II nicht über ein Remis hinaus. Straßberg steht als Zweiter mit 37 Punkten deutlich höher, ließ aber beim 3:3 gegen Winzeln ebenfalls Punkte liegen. Hinspiel: Der TSV Straßberg 1903 gewann gegen den TSV Frommern mit 3:0.
---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00

Die Spvgg 06 Trossingen ist Vierter (35 Punkte) und gewann zuletzt 2:1 in Laufen/Eyach – ein Erfolg, der im engen Verfolgerfeld zählt. Bösingen II/Beffendorf II steht mit 21 Punkten auf Rang 14 und holte beim 1:1 in Frommern immerhin einen Punkt, bleibt aber unter Druck. Hinspiel: Die Spvgg 06 Trossingen gewann bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II mit 3:1.
---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
15:00

Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit einem Punkt Schlusslicht und ging zuletzt beim 0:4 in Wurmlingen erneut leer aus. Der TSV Laufen/Eyach ist Zwölfter (24 Punkte) und will nach dem 1:2 gegen die Spvgg 06 Trossingen wieder in die Spur kommen. Hinspiel: Der TSV Laufen/Eyach gewann gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 mit 1:0.