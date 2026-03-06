Deißlingen empfängt Wurmlingen, Straßberg trifft auf Frommern

S Die SGM Deißlingen/Lauffen führt die Liga mit 47 Punkten an, ließ aber beim 2:2 in Dotternhausen zuletzt etwas liegen. Der SV Wurmlingen ist mit 15 Punkten Siebzehnter, kommt aber vom 4:0 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und schöpft Hoffnung im Tabellenkeller. Hinspiel: Die SGM Deißlingen / Lauffen gewann beim SV Wurmlingen mit 7:1. ---



Gruol/Erlaheim ist Sechster (33 Punkte) und musste zuletzt die 0:2-Niederlage in Grosselfingen verdauen. Dotternhausen steht mit 35 Punkten auf Rang drei und hat nach dem 2:2 gegen den Spitzenreiter Deißlingen/Lauffen gezeigt, dass es in dieser Saison auch gegen die ganz Großen reicht. Hinspiel: Der SV Dotternhausen und die SGM SV Gruol / SV Erlaheim trennten sich 1:1.

---



Trillfingen ist Achter (26 Punkte) und kommt mit dem Makel des 1:5 aus Schramberg/Sulgen, Grosselfingen steht mit 26 Punkten als Zehnter direkt in Reichweite. Für beide ist es ein Spiel, das den Kurs für das obere Mittelfeld schärfen kann – oder den Anschluss kosten könnte. Hinspiel: Der FC Grosselfingen und der TSV Trillfingen trennten sich 2:2.

---

[MATCH-14093732

Hardt/Lauterbach ist Fünfter (34 Punkte) und setzte mit dem 6:0 in Hechingen ein deutliches Zeichen. Schramberg/Sulgen steht mit 16 Punkten auf Rang 16, kommt aber ebenfalls mit Rückenwind – nach dem 5:1 gegen Trillfingen ist das Selbstvertrauen zurück, auch wenn die Lage weiterhin kritisch ist. Hinspiel: Die SG FC Hardt / Lauterbach gewann bei der SG Schramberg / SV Sulgen mit 3:1.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim FC Hechingen Hechingen 15:00 PUSH



Der SV Bubsheim ist Neunter (26 Punkte) und musste zuletzt eine 2:3-Niederlage in Kolbingen hinnehmen. Der FC Hechingen steht mit 23 Punkten auf Platz 13, kam zuletzt allerdings beim 0:6 gegen die SG FC Hardt/Lauterbach unter die Räder und braucht wieder Stabilität. Hinspiel: Der SV Bubsheim gewann beim FC Hechingen mit 5:1.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Winzeln SV Winzeln SV Kolbingen SV Kolbingen 15:00 PUSH

S

Winzeln ist Siebter (28 Punkte) und zeigte beim 3:3 in Straßberg Moral, auch wenn der ganz große Sprung ausblieb. Kolbingen (15., 18 Punkte) verlor 2:3 gegen Bubshei und hat im Tabellenkeller weiterhin jede Partie als Pflichtaufgabe im Überlebenskampf. Hinspiel: Der SV Winzeln gewann beim SV Kolbingen mit 2:1.

---

Spieltext Frommern - TSV Straßbe.

Frommern ist Elfter (25 Punkte) und kam zuletzt beim 1:1 gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II nicht über ein Remis hinaus. Straßberg steht als Zweiter mit 37 Punkten deutlich höher, ließ aber beim 3:3 gegen Winzeln ebenfalls Punkte liegen. Hinspiel: Der TSV Straßberg 1903 gewann gegen den TSV Frommern mit 3:0.

---



Die Spvgg 06 Trossingen ist Vierter (35 Punkte) und gewann zuletzt 2:1 in Laufen/Eyach – ein Erfolg, der im engen Verfolgerfeld zählt. Bösingen II/Beffendorf II steht mit 21 Punkten auf Rang 14 und holte beim 1:1 in Frommern immerhin einen Punkt, bleibt aber unter Druck. Hinspiel: Die Spvgg 06 Trossingen gewann bei der SGM Bösingen II/Beffendorf II mit 3:1.

---



Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit einem Punkt Schlusslicht und ging zuletzt beim 0:4 in Wurmlingen erneut leer aus. Der TSV Laufen/Eyach ist Zwölfter (24 Punkte) und will nach dem 1:2 gegen die Spvgg 06 Trossingen wieder in die Spur kommen. Hinspiel: Der TSV Laufen/Eyach gewann gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 mit 1:0.





