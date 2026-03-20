 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Deißlingen empfängt SGM Bösingen II, Straßburg trifft auf Hechingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 23. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Der TSV Trillfingen empfängt den SV Wurmlingen, während der SV Bubsheim auf den FC Grosselfingen trifft. Der SV Winzeln spielt gegen die SG Schramberg / SV Sulgen und der TSV Straßberg 1903 misst sich mit dem FC Hechingen. Zudem stehen sich der TSV Frommern und der SV Kolbingen gegenüber sowie der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und die Spvgg 06 Trossingen. Abgerundet wird der 23. Spieltag durch die Duelle SGM SV Gruol / SV Erlaheim gegen TSV Laufen/Eyach, SG FC Hardt / Lauterbach gegen SV Dotternhausen und SGM Deißlingen / Lauffen gegen SGM Bösingen II/Beffendorf II.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
15:00

Der TSV Trillfingen geht nach der 1:3-Niederlage in Dotternhausen und dem 0:2 im Nachholspiel bei Straßberg mit Druck in dieses Heimspiel. Der SV Wurmlingen verlor zuletzt 1:2 gegen die SGM SV Gruol / SV Erlaheim und bleibt auf Rang 17 tief im Tabellenkeller. Trillfingen will sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren, Wurmlingen braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Zählbares. Der TSV Trillfingen gewann das Hinspiel beim SV Wurmlingen mit 7:2.
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So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
15:30

Die SG FC Hardt / Lauterbach verpasste zuletzt beim 1:2 in Grosselfingen einen möglichen Sprung nach vorn. Der SV Dotternhausen setzte sich mit 3:1 gegen Trillfingen durch und geht als Tabellendritter mit guter Ausgangslage in dieses direkte Verfolgerduell. Beide Mannschaften gehören zur erweiterten Spitzengruppe, entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Partie. Der SV Dotternhausen und die SG FC Hardt / Lauterbach trennten sich im Hinspiel 2:2.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
15:00

Der SV Bubsheim musste zuletzt beim 1:3 in Schramberg/Sulgen einen Rückschlag hinnehmen und steht punktgleich mit Grosselfingen in der unteren Tabellenhälfte. Der FC Grosselfingen kommt dagegen mit Rückenwind aus dem 2:1 gegen die SG FC Hardt / Lauterbach. Der FC Grosselfingen gewann das Hinspiel gegen den SV Bubsheim mit 3:1.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
15:00

Der SV Winzeln unterlag zuletzt 2:4 in Hechingen und hat den Sprung nach oben verpasst. Die SG Schramberg / SV Sulgen gewann mit dem 3:1 gegen Bubsheim ein wichtiges Spiel im unteren Tabellenbereich und reist mit neuem Selbstvertrauen an. Winzeln ist favorisiert, darf sich gegen den Tabellenvorletzten aber keinen Nachlässigkeiten erlauben. Die SG Schramberg / SV Sulgen gewann das Hinspiel gegen den SV Winzeln mit 2:1.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
15:00

Der TSV Straßberg 1903 hat mit dem 3:1 in Kolbingen und dem 2:0 im Nachholspiel gegen Trillfingen seine Position als erster Verfolger von Deißlingen gefestigt. Der FC Hechingen gewann zuletzt 4:2 gegen Winzeln und reist nicht ohne Selbstvertrauen an. Straßberg braucht die Punkte im Titelrennen, Hechingen im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Straßberg 1903 gewann das Hinspiel beim FC Hechingen mit 3:0.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00

Der TSV Frommern verlor zuletzt 0:4 in Trossingen und muss im Heimspiel eine Reaktion zeigen. Der SV Kolbingen unterlag 1:3 gegen Straßberg und steckt weiter in der gefährdeten Zone fest. Für beide Mannschaften geht es um Stabilität, für Kolbingen zusätzlich um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Der SV Kolbingen und der TSV Frommern trennten sich im Hinspiel 1:1.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
15:00

Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit nur einem Punkt abgeschlagen Tabellenletzter und kam zuletzt in Bösingen mit 1:5 unter die Räder. Die Spvgg 06 Trossingen besiegte zuletzt Frommern klar mit 4:0 und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Die Rollen sind klar verteilt, alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Die Spvgg 06 Trossingen gewann gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 das Hinspiel mit 5:0.

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:30

Die SGM Deißlingen / Lauffen führt die Tabelle nach dem 3:1 in Laufen/Eyach mit sechs Punkten Vorsprung an. Die SGM Bösingen II/Beffendorf II gewann zuletzt 5:1 gegen Ebingen und holte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt, doch Bösingen will auch auswärts punkten. Die SGM Deißlingen / Lauffen gewann das Hinspiel in Bösingen mit 3:1.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
15:00live

Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim gewann zuletzt 2:1 in Wurmlingen und behauptet sich auf Rang sechs. Der TSV Laufen/Eyach verlor gegen Spitzenreiter Deißlingen / Lauffen mit 1:3, steht aber weiterhin im gesicherten Mittelfeld. Gruol / Erlaheim hat die Chance, den Abstand nach oben klein zu halten, Laufen/Eyach will sich nach unten absichern. Der TSV Laufen/Eyach gewann gegen die SGM SV Gruol / SV Erlaheim das Hinspiel mit 3:1.