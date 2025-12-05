 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Deißlingen empfängt Grosselfingen, Frommern fordert Winzeln

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 19. Spieltags 

Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen geht nach dem 13:0 in Schramberg mit maximalem Rückenwind ins Duell mit dem FC Grosselfingen. Im Tabellenkeller kämpfen SV Wurmlingen und die SGM Bösingen II/Beffendorf II um dringend benötigte Punkte. Auch im oberen Mittelfeld treffen mit TSV Frommern und SV Winzeln direkte Konkurrenten aufeinander.

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
14:00

Die Spvgg 06 Trossingen steht aktuell auf Rang sechs und musste zuletzt in Dotternhausen eine 2:5-Niederlage hinnehmen. Der SV Wurmlingen verlor am vergangenen Spieltag 2:3 gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II und steckt weiter tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann Trossingen mit 3:0.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
14:00

Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenneunten, die Rollen sind auf dem Papier klar verteilt. Deißlingen/Lauffen kommt mit dem 13:0 aus Schramberg, Grosselfingen siegte zuletzt mit 4:0 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006. Das Hinspiel gewann Deißlingen/Lauffen in Grosselfingen mit 3:1.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
14:00live

Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim steht auf Platz fünf und gewann zuletzt mit 3:2 in Hechingen. Die SG Schramberg / SV Sulgen kassierte zuletzt das 0:13 gegen Deißlingen/Lauffen und belegt derzeit Rang 16. Das Hinspiel endete 5:1 für Gruol / Erlaheim.
---

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
14:00

Der TSV Trillfingen geht als Tabellensiebter in die Partie, während der FC Hechingen als Dreizehnter weiterhin um Stabilität ringt. Am vergangenen Spieltag unterlagen die Hechinger der SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 2:3, während Trillfingen spielfrei war. Das Hinspiel am 2. Spieltag gewann der FC Hechingen mit 4:3.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
14:00

Die SG FC Hardt / Lauterbach belegt Rang vier und greift weiter nach den Spitzenplätzen. Der SV Kolbingen steht als Fünfzehnter unter Druck und braucht dringend Punkte. Das Hinspiel gewann der SV Kolbingen deutlich mit 5:2.
---

Morgen, 14:45 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
14:45

Beide Mannschaften liegen eng beieinander, der TSV Frommern ist Elfter, der SV Winzeln Achter. Frommern war am 18. Spieltag nicht im Einsatz, Winzeln ebenfalls nicht. Das Hinspiel endete 0:0, was auf ein erneut enges Duell hindeuten könnte.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
14:00

Die Gastgeber stehen auf Platz 14 und verschafften sich zuletzt mit dem 3:2 in Wurmlingen etwas Luft. Der TSV Laufen/Eyach reist als Zwölfter an und war am vergangenen Spieltag nicht im Einsatz. Das Hinspiel gewann der TSV Laufen/Eyach mit 3:1.


