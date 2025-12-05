Deißlingen empfängt Grosselfingen, Frommern fordert Winzeln

---





Spvgg 06 Trossingen vs SV Wurmlingen 14:00



Die Spvgg 06 Trossingen steht aktuell auf Rang sechs und musste zuletzt in Dotternhausen eine 2:5-Niederlage hinnehmen. Der SV Wurmlingen verlor am vergangenen Spieltag 2:3 gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II und steckt weiter tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann Trossingen mit 3:0.

---



Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenneunten, die Rollen sind auf dem Papier klar verteilt. Deißlingen/Lauffen kommt mit dem 13:0 aus Schramberg, Grosselfingen siegte zuletzt mit 4:0 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006. Das Hinspiel gewann Deißlingen/Lauffen in Grosselfingen mit 3:1.

---



Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim steht auf Platz fünf und gewann zuletzt mit 3:2 in Hechingen. Die SG Schramberg / SV Sulgen kassierte zuletzt das 0:13 gegen Deißlingen/Lauffen und belegt derzeit Rang 16. Das Hinspiel endete 5:1 für Gruol / Erlaheim.

---

TSV Trillfingen vs FC Hechingen 14:00



Der TSV Trillfingen geht als Tabellensiebter in die Partie, während der FC Hechingen als Dreizehnter weiterhin um Stabilität ringt. Am vergangenen Spieltag unterlagen die Hechinger der SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 2:3, während Trillfingen spielfrei war. Das Hinspiel am 2. Spieltag gewann der FC Hechingen mit 4:3.

---



Die SG FC Hardt / Lauterbach belegt Rang vier und greift weiter nach den Spitzenplätzen. Der SV Kolbingen steht als Fünfzehnter unter Druck und braucht dringend Punkte. Das Hinspiel gewann der SV Kolbingen deutlich mit 5:2.

---

TSV Frommern vs SV Winzeln 14:45



Beide Mannschaften liegen eng beieinander, der TSV Frommern ist Elfter, der SV Winzeln Achter. Frommern war am 18. Spieltag nicht im Einsatz, Winzeln ebenfalls nicht. Das Hinspiel endete 0:0, was auf ein erneut enges Duell hindeuten könnte.

---



Die Gastgeber stehen auf Platz 14 und verschafften sich zuletzt mit dem 3:2 in Wurmlingen etwas Luft. Der TSV Laufen/Eyach reist als Zwölfter an und war am vergangenen Spieltag nicht im Einsatz. Das Hinspiel gewann der TSV Laufen/Eyach mit 3:1.





