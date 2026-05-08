Deißlingen empfängt Bubsheim, Trossingen gegen Straßberg

Der TSV Trillfingen hat sich mit dem 3:1 in Laufen/Eyach und insgesamt 39 Punkten im gesicherten Mittelfeld eingerichtet, sucht aber weiter nach Konstanz. Der TSV Frommern kommt mit Rückenwind, nachdem erst der FC Grosselfingen mit 3:1 geschlagen und dann der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 im Nachholspiel mit 2:0 bezwungen wurde. Für beide Mannschaften ist das eine Partie, in der ein Sieg noch einmal Bewegung nach oben bringen könnte. Das Hinspiel endete 3:3. ---



Die SGM SV Gruol SV Erlaheim steht mit 50 Punkten auf Rang vier, ließ zuletzt aber beim 2:2 in Trillfingen und zuvor beim 1:4 gegen Deißlingen Punkte liegen. Die SG FC Hardt / Lauterbach reist mit 49 Punkten als direkter Nachbar an und weiß nach dem 1:4 gegen Deißlingen, dass sie sich im Verfolgerduell keinen weiteren Rückschlag leisten sollte. Es ist eines der klaren Schlüsselspiele dieses Spieltags, weil beide Seiten noch an Platz drei andocken wollen. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt / Lauterbach mit 2:0.

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Der SV Dotternhausen steht mit 48 Punkten auf Rang sechs und muss nach dem bitteren 3:4 in Schramberg/Sulgen und dem 1:2 in Kolbingen wieder zurück in die Spur finden. Der FC Grosselfingen reist mit 38 Punkten an und kommt aus einem 1:3 in Frommern. Dotternhausen ist tabellarisch favorisiert, doch Grosselfingen wird versuchen dagegen zu halten. Das Hinspiel endete 3:3.

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Der SV Wurmlingen steht mit 25 Punkten auf Rang 16 und hat nur noch eine geringe Chance, sich aus der direkten Abstiegszone zu befreien. Die SG Schramberg / SV Sulgen kommt mit 22 Punkten als Vorletzter, hat aber mit dem 4:3 gegen den SV Dotternhausen Moral bewiesen. Das Hinspiel gewann die SG Schramberg / SV Sulgen mit 3:2.

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Der TSV Laufen/Eyach steckt mit 31 Punkten auf Rang 14 und benötigt dringend einen Dreier um näher an die Nichtsabstiegplätze heranzurücken. Der FC Hechingen hat sich mit einem Sieg und insgesamt 38 Punkten etwas Luft verschafft und könnte mit einem weiteren Erfolg Richtung Mittelfeld abbiegen. Das Hinspiel gewann der TSV Laufen/Eyach mit 1:0.

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Die SGM Bösingen II/Beffendorf II geht mit 29 Punkten als Tabellenfünfzehnter in diese Partie und braucht im engen unteren Drittel dringend einen Befreiungsschlag. Der SV Kolbingen hat sich mit dem Siege gegen Laufen auf 36 Punkte verbessert und könnte mit einem weiteren Erfolg die gefährliche Zone verlassen. Das Hinspiel endete 3:3.

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Die Spvgg 06 Trossingen steht mit 57 Punkten auf Rang drei und hat nach dem 2:2 in Winzeln zwar einen kleinen Dämpfer kassiert, bleibt aber ein ernsthafter Faktor im oberen Tabellendrittel. Der TSV Straßberg 1903 reist mit 72 Punkten an und weiß nach dem 1:1 in Bubsheim, dass im Titelkampf kaum noch Spielraum für weitere Punktverluste bleibt. Dieses direkte Duell ist das herausragende Spiel des Wochenendes, weil hier die Verfolgerdynamik unmittelbar auf die Spitze wirkt. Das Hinspiel endete 2:2.

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Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter und hat nach dem 0:2 gegen Frommern sowie dem 3:7 in Bubsheim die nächste schwere Aufgabe vor sich. Der SV Winzeln holte zuletzt ein 2:2 gegen die Spvgg 06 Trossingen und steht mit 43 Punkten stabil in der oberen Tabellenhälfte. Die Rollen sind klar verteilt, auch wenn Ebingen im Saisonendspurt wenigstens noch einmal ein Zeichen setzen will. Das Hinspiel gewann der SV Winzeln mit 3:0.

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Die SGM Deißlingen/Lauffen geht mit 74 Punkten als Tabellenführer in dieses Heimspiel und hat mit dem 4:1 bei der SG FC Hardt/Lauterbach ihre Stellung eindrucksvoll verteidigt. Der SV Bubsheim hat zuletzt mit dem 1:1 gegen den TSV Straßberg 1903 und dem 7:3 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 gezeigt, dass er in dieser Phase unangenehm zu bespielen ist. Für Deißlingen ist es ein Pflichtspiel im Aufstiegskampf, für Bubsheim die Chance, seine starke Rückrunde weiter zu veredeln. Das Hinspiel gewann die SGM Deißlingen/Lauffen mit 4:3.







