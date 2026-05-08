 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Deißlingen empfängt Bubsheim, Trossingen gegen Straßberg

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 30. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen empfängt den formstarken SV Bubsheim, während der TSV Straßberg 1903 im direkten Verfolgerduell bei der Spvgg 06 Trossingen antreten muss. Dahinter treffen mit der SGM SV Gruol/SV Erlaheim und der SG FC Hardt/Lauterbach zwei Mannschaften aufeinander, die sich im Rennen um die vorderen Plätze keinen weiteren Rückschlag erlauben wollen. Im Tabellenkeller stehen vor allem die Spiele zwischen dem SV Wurmlingen und der SG Schramberg/SV Sulgen sowie zwischen der SGM Bösingen II/Beffendorf II und dem SV Kolbingen unter erheblichem Druck.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:00

Der TSV Trillfingen hat sich mit dem 3:1 in Laufen/Eyach und insgesamt 39 Punkten im gesicherten Mittelfeld eingerichtet, sucht aber weiter nach Konstanz. Der TSV Frommern kommt mit Rückenwind, nachdem erst der FC Grosselfingen mit 3:1 geschlagen und dann der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 im Nachholspiel mit 2:0 bezwungen wurde. Für beide Mannschaften ist das eine Partie, in der ein Sieg noch einmal Bewegung nach oben bringen könnte. Das Hinspiel endete 3:3.
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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
15:00live

Die SGM SV Gruol SV Erlaheim steht mit 50 Punkten auf Rang vier, ließ zuletzt aber beim 2:2 in Trillfingen und zuvor beim 1:4 gegen Deißlingen Punkte liegen. Die SG FC Hardt / Lauterbach reist mit 49 Punkten als direkter Nachbar an und weiß nach dem 1:4 gegen Deißlingen, dass sie sich im Verfolgerduell keinen weiteren Rückschlag leisten sollte. Es ist eines der klaren Schlüsselspiele dieses Spieltags, weil beide Seiten noch an Platz drei andocken wollen. Das Hinspiel gewann die SG FC Hardt / Lauterbach mit 2:0.
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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
15:00

Der SV Dotternhausen steht mit 48 Punkten auf Rang sechs und muss nach dem bitteren 3:4 in Schramberg/Sulgen und dem 1:2 in Kolbingen wieder zurück in die Spur finden. Der FC Grosselfingen reist mit 38 Punkten an und kommt aus einem 1:3 in Frommern. Dotternhausen ist tabellarisch favorisiert, doch Grosselfingen wird versuchen dagegen zu halten. Das Hinspiel endete 3:3.
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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
15:00

Der SV Wurmlingen steht mit 25 Punkten auf Rang 16 und hat nur noch eine geringe Chance, sich aus der direkten Abstiegszone zu befreien. Die SG Schramberg / SV Sulgen kommt mit 22 Punkten als Vorletzter, hat aber mit dem 4:3 gegen den SV Dotternhausen Moral bewiesen. Das Hinspiel gewann die SG Schramberg / SV Sulgen mit 3:2.
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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
15:00

Der TSV Laufen/Eyach steckt mit 31 Punkten auf Rang 14 und benötigt dringend einen Dreier um näher an die Nichtsabstiegplätze heranzurücken. Der FC Hechingen hat sich mit einem Sieg und insgesamt 38 Punkten etwas Luft verschafft und könnte mit einem weiteren Erfolg Richtung Mittelfeld abbiegen. Das Hinspiel gewann der TSV Laufen/Eyach mit 1:0.
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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
15:00

Die SGM Bösingen II/Beffendorf II geht mit 29 Punkten als Tabellenfünfzehnter in diese Partie und braucht im engen unteren Drittel dringend einen Befreiungsschlag. Der SV Kolbingen hat sich mit dem Siege gegen Laufen auf 36 Punkte verbessert und könnte mit einem weiteren Erfolg die gefährliche Zone verlassen. Das Hinspiel endete 3:3.
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So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:30

Die Spvgg 06 Trossingen steht mit 57 Punkten auf Rang drei und hat nach dem 2:2 in Winzeln zwar einen kleinen Dämpfer kassiert, bleibt aber ein ernsthafter Faktor im oberen Tabellendrittel. Der TSV Straßberg 1903 reist mit 72 Punkten an und weiß nach dem 1:1 in Bubsheim, dass im Titelkampf kaum noch Spielraum für weitere Punktverluste bleibt. Dieses direkte Duell ist das herausragende Spiel des Wochenendes, weil hier die Verfolgerdynamik unmittelbar auf die Spitze wirkt. Das Hinspiel endete 2:2.
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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
15:00

Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter und hat nach dem 0:2 gegen Frommern sowie dem 3:7 in Bubsheim die nächste schwere Aufgabe vor sich. Der SV Winzeln holte zuletzt ein 2:2 gegen die Spvgg 06 Trossingen und steht mit 43 Punkten stabil in der oberen Tabellenhälfte. Die Rollen sind klar verteilt, auch wenn Ebingen im Saisonendspurt wenigstens noch einmal ein Zeichen setzen will. Das Hinspiel gewann der SV Winzeln mit 3:0.
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Morgen, 15:30 Uhr
SGM Deißlingen/Lauffen
SGM Deißlingen/LauffenSGM Deißlingen/Lauffen
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
15:30

Die SGM Deißlingen/Lauffen geht mit 74 Punkten als Tabellenführer in dieses Heimspiel und hat mit dem 4:1 bei der SG FC Hardt/Lauterbach ihre Stellung eindrucksvoll verteidigt. Der SV Bubsheim hat zuletzt mit dem 1:1 gegen den TSV Straßberg 1903 und dem 7:3 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006 gezeigt, dass er in dieser Phase unangenehm zu bespielen ist. Für Deißlingen ist es ein Pflichtspiel im Aufstiegskampf, für Bubsheim die Chance, seine starke Rückrunde weiter zu veredeln. Das Hinspiel gewann die SGM Deißlingen/Lauffen mit 4:3.