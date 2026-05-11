Deißlingen bleibt vorne, Straßberg antwortet in Trossingen

Der TSV Frommern hatte schon einen wertvollen Auswärtssieg vor Augen, ehe den Gästen tief in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang. Arthur Albert traf in der 54. Minute zum 0:1, Thomas Martaler erhöhte in der 57. Minute auf 0:2. Manuel Hauke verkürzte dann in der 62. Minute und David Kleinfeld rettete dem TSV Trillfingen in der 90.+7 Minute das 2:2. Trillfingen bleibt mit 40 Punkten Elfter, Frommern folgt mit 39 Punkten auf Rang zwölf. Für beide ist dieser Punkt im Abstiegskampf zu wenig. ---



Die SGM SV Gruol / SV Erlaheim setzte früh den Ton und ließ die SG FC Hardt/Lauterbach lange kaum zur Entfaltung kommen. Fabio Müller traf in der 8. Minute zum 1:0, Mike-Joe Gihr erhöhte in der 13. und 31. Minute auf 3:0, Joshua Broghammer verkürzte in der 56. Minute auf 3:1, ehe Pascal Eith in der 84. Minute den Schlusspunkt setzte. Gruol/Erlaheim baut sein Konto auf 53 Punkte aus und rückt auf Rang vier vor, Hardt/Lauterbach bleibt mit 49 Punkten Fünfter.

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Der SV Dotternhausen führte nach einem Doppelschlag, doch dann kippte das Spiel noch vor der Pause vollständig. Anes Kljajic traf in der 18. und 38. Minute zum 2:0, Marko Blazevic verkürzte in der 42. Minute und glich in der 44. Minute aus, bevor Ben Rager in der 45.+1 Minute das 2:3 erzielte. Dotternhausen bleibt mit 48 Punkten Sechster, während sich der FC Grosselfingen mit 41 Punkten auf Rang neun verbessert. Es war eine Niederlage, die Dotternhausen im Rennen nach oben schmerzt.

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Durch die Niederlage gegen die SG Schramberg/SV Sulgen steht der SV Wurmlingen als dritter Absteiger fest. Albijan Spahija traf in der 19. Minute zum 0:1, Tom Schmid glich in der 25. Minute aus, Amar Isljam stellte in der 31. Minute auf 1:2, Jannis Miseria erhöhte in der 61. Minute, Maurizio Colucci verkürzte in der 71. Minute auf 2:3, ehe Amar Isljam in der 82. Minute und Albijan Spahija in der 90.+6 Minute alles entschieden. Der SV Wurmlingen bleibt mit 25 Punkten Sechzehnter, Schramberg/Sulgen zieht mit ebenfalls 25 Punkten gleich, bleibt aber wegen des schlechteren Torverhältnisses Siebzehnter.

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Der FC Hechingen nutzte die Unsicherheit eines direkten Konkurrenten kühl aus und setzte einen wichtigen Auswärtssieg. Fabrice-André Golz traf in der 14. Minute zum 0:1, Baki Alafari erhöhte in der 32. Minute, Aldin Mujagic traf in der 45.+1 Minute zum 0:3 und erneut Fabrice-André Golz machte in der 81. Minute das 0:4. Objektiv springt Hechingen mit 41 Punkten auf Rang zehn und verschafft sich damit spürbar Luft, während der TSV Laufen/Eyach mit 31 Punkten auf Platz 15 abrutscht.

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Die SGM Bösingen II/Beffendorf II hat ein klares Zeichen gesetzt. Simon Jauch traf in der 7. und 15. Minute früh zum 2:0, Benedikt Jochem erhöhte in der 40. Minute auf 3:0, und Simon Jauch stellte in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer den 4:0-Endstand her. Bösingen II/Beffendorf II verbessert sich auf 32 Punkte und rückt auf Rang 14 vor, während der SV Kolbingen mit 36 Punkten auf Platz 13 bleibt. Für die Gastgeber ist dieser Sieg ein kleiner Hoffnungsschimmer im Kampf um den Klassenerhalt.

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Das Verfogerduell gegen Trossingen konnte Straßberg knapp für sich entscheiden. Gavin Kraus erzielte in der 15. Minute das 0:1 für den TSV Straßberg 1903, die Gastgeber schaffte es nicht mehr zum Ausgleich zu kommen. Straßberg bleibt mit 75 Punkten erster Verfolger der SGM Deißlingen/Lauffen und hält den Druck aufrehct, während die Spvgg 06 Trossingen mit 54 Punkten auf Rang drei bleibt.

--- Das Verfogerduell gegen Trossingen konnte Straßberg knapp für sich entscheiden. Gavin Kraus erzielte in der 15. Minute das 0:1 für den TSV Straßberg 1903, die Gastgeber schaffte es nicht mehr zum Ausgleich zu kommen. Straßberg bleibt mit 75 Punkten erster Verfolger der SGM Deißlingen/Lauffen und hält den Druck aufrehct, während die Spvgg 06 Trossingen mit 54 Punkten auf Rang drei bleibt.---



Der SV Winzeln erledigte seine Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht mit der nötigen Klarheit. Simon Gaus traf in der 17. Minute zum 0:1, Tobias Heizmann erhöhte in der 18. und 19. Minute innerhalb kürzester Zeit auf 0:3, Adrian Heim setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt. Objektiv klettert Winzeln mit 46 Punkten auf Rang acht, während der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 weiter bei einem Punkt bleibt.

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Es war ein knappes Duell des Tabellenführers gegen den SV Bubsheim. Felix Schaplewski erzielte in der 61. Minute das entscheidende 1:0 für die SGM Deißlingen/Lauffen. Deißlingen/Lauffen festig mit 77 Punkten die Tabellenführung, während der SV Bubsheim mit 46 Punkten auf Rang sieben bleibt.







