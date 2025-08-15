Deisenhofner Talente im Dauereinsatz

Gut aus den Startlöchern gekommen ist die U23 des FC Deisenhofen. Doch in der Favoritenrolle sieht Andreas Budell, Trainer des Bezirksliga-Vierten, seine Mannschaft vor dem Gastspiel beim Elften SV Untermenzing am Sonntag (14 Uhr) nicht: „Ich erwarte Untermenzing eher im oberen Drittel. Tobias Halfmann kenne ich noch aus meiner Zeit in Planegg, er ist für mich einer der besten Spieler der Liga, sie haben auch einen guten Torjäger.“ 22 Treffer steuerte Moritz Mösmang in der vergangenen Saison zum fünften Platz des SVU in der Nord-Staffel bei. Budell verweist zudem auf Untermenzings schweres Auftaktprogramm, wobei das 2:2 gegen den ambitionierten Spitzenreiter 1. FC Penzberg durchaus für die Qualität des Gegners spricht.

Bei den Deisenhofnern selbst reißen die Hiobsbotschaften nicht ab: Jetzt hat sich Benedikt Schmidmaier einen Bänderriss im Training zugezogen. Immerhin kommen Kapitän Josip Cosic, Noah Rehm und Luke Gandl aus dem Urlaub zurück. „Wir müssen von Woche zu Woche schauen“, sagt Budell. Die anstehende ist besonders hart, denn es ist eine Englische, sowohl für die U23 als auch fürs Bayernliga-Team. „Die Erste spielt am Samstag, Dienstag und Samstag drauf, wir am Sonntag, Mittwoch und Freitag. Das ist nicht einfach“, so Budell, der auf Unterstützung aus dem Bayernliga-Kader hoffen darf, denn: „Der Austausch mit unserem Cheftrainer Andi Pummer ist sehr gut.“ Und so könnten Spieler, wie Tobias Seidl, der jüngst beim 5:3-Sieg in Geiselbullach vier Treffer vorbereitete, der U23 helfen.