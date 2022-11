Rückhalt: Der Deisenhofner Torwart Enrico Caruso. – Foto: Brouczek

Deisenhofens Keeper Caruso trumpft auf: „Zwei gehalten, einen verwandelt“ FC Deisenhofen geht positiv gestimmt in die Winterpause und hat Aufstiegsrennen noch nicht abgehakt

Wäre es ein echtes Pokalspiel gewesen, wäre Enrico Caruso vermutlich als Held vom Platz getragen worden: Der Torwart des FC Deisenhofen hielt nicht nur in der zweiten Halbzeit das 0:0 fest, sondern in der Entscheidung vom Punkt Kirchanschörings Versuche von David Miladinovic und Christoph Dinkelbach, dazu traf er selbst zum 3:1-Endstand in diesem Elfmeterschießen, das zwecks Totopokal-Qualifikation noch auf das Bayernliga-Finale 2022 draufgesattelt worden war.