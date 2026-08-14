Deisenhofener Youngster kommen – Heilbrunn fast komplett

Eine Option für die Heilbrunner Offensive ist der wiedergenesene Tobias Bauer (re.). – Foto: Ewald J.Scheitterer

Allerdings hat sich zu den beiden Kreuzbandriss-Rekonvaleszenten Bene und Andi Specker auch noch Toni Pappritz gesellt. Nach einem vermutlichen Muskelfaser-Riss wird er der Mannschaft wohl einige Wochen lang fehlen. Darüber hinaus hat sich aber keiner verletzt. „So werden wir mit der annähend gleichen Aufstellung wie am vergangenen Wochenende auch diesmal spielen können“, ist sich der Pressesprecher sicher. Damit wollen die Heilbrunner Kicker „wenigstens einen Punkt aus der Begegnung behalten“.

Die junge U23-Garde des FC Deisenhofen wird am Sonntag (14.15 Uhr) ihre Visitenkarte im Bad Heilbrunner Stadion abgeben. „Immer wieder eine gut ausgebildete, junge Mannschaft, die diesmal nach zwei Niederlagen in Folge ziemlich punktehungrig bei uns auflaufen wird“, stellt HSV-Sprecher Andi Specker seine Kameraden schon einmal auf einen spielstarken Gegner ein. Die gute Nachricht: Abgesehen von drei langfristig Verletzten können die Hausherren ziemlich komplett antreten.

SV Bad Heilbrunn geht mit klarem Ziel in Partie gegen Deisenhofens U23

War in den ersten Partien der noch jungen Saison das Kreieren und vor allem das Verwerten von Torchancen eher mangelhaft, so hat das zuletzt beim FC Kosova ganz gut funktioniert. Mit Maxi Schnitzlbaumer als zweifachem Torschützen, der auch diesmal wieder dabei ist. Unterstützt werden soll er in der Offensive vom wieder genesenen Tobias Bauer. „Wenn der fit ist, dann ist er eine Super-Option für unseren Angriff“, sagt Andi Specker. Nicht zu vergessen, dass auch Felix Gellner und Dominik Hoch zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen haben.

Das letzte Wort über einen möglichen Einsatz am Sonntag ist bei Ersatztorwart Henri Werneburg noch nicht gefallen. „Da müssen wir zwar das Abschluss-Training noch abwarten, aber ich habe ein gutes Gefühl“, so der Teamsprecher. Damit können die Heilbrunner auf ihre aktuell stärkste Formation samt einer voll besetzten Bank zurückgreifen. Was schon einmal ganz gute Voraussetzungen für das anstehende Duell mit den jungen Deisenhofenern ist. Denn schließlich möchte der HSV sein noch recht schmales Punktekonto aufpolstern. Denn wenn auch Specker eher vorsichtig von lediglich einem angepeilten Punkt spricht, so würde man in Heilbrunn auch gerne einen weiteren Dreier einfahren: „Ein Zähler ist das Mindeste, was wir erwarten. Und dann schauen wir halt wie es am Sonntag laufen wird.“