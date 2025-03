Deisenhofen zittert sich zu "schmutzigem" Dreier gegen SVH

Es war „ein schmutziger Sieg“, daran ließ Trainer Andreas Pummer nach dem 1:0 (0:0) seines FC Deisenhofen im Bayernliga-Derby gegen den SV Heimstetten keinen Zweifel. „Aber die drei wichtigen Punkte nehmen wir, auch wenn man sagen muss, dass wir heute gegen eine sehr dominante Mannschaft gespielt haben, vor allem in der ersten halben Stunde.“

In dieser Heimstettner Druckphase verhinderte Maximilian Obermeier einen Rückstand: Der starke FCD-Torwart lenkte einen Schuss an die Latte (5.), dann brachte er die Gäste bei einer Dreifachchance mit zwei freien Versuchen von Lukas Riglewski und einem von Kubilay Celik zur Verzweiflung (10.). Klasse war auch seine Parade bei Daniel Steimels platziertem Disztanzschuss (21.). „Wir müssen uns heute bei Obi bedanken, dass wir die Null halten konnten“, lobte Pummer seinen Keeper.

Deisenhofen fing erst nach eine halbe Stunde zaghaft an, Fußball zu spielen, hätte aber beinahe durch eine Freistoßbogenlampe von Leon Müller-Wiesen ausgeglichen: Die Fingerspitzen von SVH-Keeper Moritz Knauf und das Pfostenglück verhinderten den Treffer (38.). Weil Heimstettens Anfangsschwung nun auch dahin war, plätscherte die Partie ansonsten dem Pausenpfiff entgegen, bis zu einer Rudelbildung in der Nachspielzeit, in deren Folge SVH-Ersatzmann Fabio Sabbagh Gelb-Rot sah.