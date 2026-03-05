Deisenhofen wächst – Martin Schmid steht vor großen Aufgaben

„Ohne Ehrenamt gibt’s keinen FC Deisenhofen“: Martin Schmid ist seit 2006 Vorsitzender bei den Blauhemden. – Foto: FCD

Martin Schmid über…

…die Jahreshauptversammlung:

Sie hat gezeigt, dass wir im Verein ein gutes Miteinander zwischen Aktiven, Funktionären und Mitgliedern haben. Wir sind sportlich und organisatorisch sehr gut aufgestellt. Gleichzeitig merkt man aber auch: Je mehr Teams, je mehr Trainings und je mehr Spielbetrieb, desto mehr müssen wir an Strukturen, Ehrenamt und Infrastruktur arbeiten, damit das langfristig funktioniert und wir gesund weiter wachsen können.

…die finanzielle Lage des FCD:

Der Verein steht solide und verantwortungsvoll da. Wir haben einen sehr transparenten Überblick über Einnahmen und Ausgaben gegeben. Am Ende steht ein minimaler Überschuss und das klare Feedback, dass die Anpassung der Mitgliedsbeiträge im Jahr 2025 richtig war. Und wir können klar sagen: Wir können den Sportbetrieb verlässlich stemmen.

…die sportliche Situation im Herrenbereich:

Die Breite sticht heraus. Der Aufstieg der Dritten Mannschaft in die Kreisliga war ein historischer Erfolg. Und unsere Erste hat eine Hinrunde gespielt, die es so in der Vereinsgeschichte noch nicht gab. Es kommt weiter auf Konstanz und gute Arbeit an. Wir wollen den guten Tabellenplatz bei der Ersten natürlich behalten, aber auch weiterhin unsere „Jungen“ einbauen und sie an die Bayernliga ranführen. Wichtig ist, dass wir als Gesamtkonstrukt funktionieren – dazu gehören alle Mannschaften. Die U23 ist zum Beispiel eine ganz wichtige Brücke zwischen Jugendbereich und Herrenbereich.

… die Jugendarbeit:

Da sind wir extrem breit aufgestellt und haben für alle ein Angebot. Im Spieljahr 2025/26 sind 25 Jugendmannschaften gemeldet. Das ist ein starkes Signal und ein Beweis dafür, dass sich die Jugendarbeit richtig gut entwickelt. U19, U17 und U15 spielen Bayernliga, das ist die zweithöchste Liga in Deutschland. Die U13 spielt in der Bezirksoberliga. Und genau die Mischung wollen wir: Breite und Leistung unter einem Dach. Solche Strukturen sind wichtig, damit Talente Perspektiven haben, ohne dass der Breitensport darunter leidet.

…ehrenamtliches Engagement:

Ohne Ehrenamt gibt’s keinen FC Deisenhofen. Punkt. Trainingsbetrieb, Spieltage, Turniere, Veranstaltungen: Das alles funktioniert nur, weil viele Menschen Zeit und Energie reinstecken. Vor allem bei Trainer- und Betreuerteams sind wir auf Unterstützung angewiesen, insbesondere im Kleinfeldbereich. Es bleibt die größte Herausforderung, engagierte Trainerteams zu gewinnen. Und gleichzeitig ist es schön zu sehen, dass es dank vieler Helfer immer wieder gelingt. Ich kann nur sagen: Eltern, Jugendliche, junge Erwachsene – wer Lust hat, ist jederzeit eingeladen, sich einzubringen.

…das Vereinsleben:

Gemeinschaft ist bei uns nicht nur ein Wort. Beim Stadlfest, Christkindlmarkt oder Adventskalender packen Mannschaften, Helferteams und Eltern mit an – das ist Vereinsleben pur.

Wir hatten damals zwölf Mannschaften im Spielbetrieb, jetzt sind es über 30.

Martin Schmid