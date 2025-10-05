🗣: Deisenhofen "trotzt allen Widerständen" –Landsberg "herausragend"

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Wir kommen nicht gut ins Spiel, machen aber mit der ersten guten Aktion das 1:0. Wir legen direkt das zweite Tor nach und waren dann auch in den Zweikämpfen griffiger. Die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit waren herausragend gut was Ballbesitzphasen und Spieldominanz angeht und dementsprechend gehen wir mit 5:0 in die Halbzeit. Die Jungs haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und deshalb geht der Sieg, auch in dieser Höhe, absolut in Ordnung. Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung der letzten Wochen und die Jungs haben sich für den Aufwand, den wir betreiben, mit vier Siegen am Stück belohnt.«

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Für uns ist das heute aus zweierlei Hinsicht ein sehr wichtiger Sieg. Zum einen war es nach dem Spiel in Gundelfingen, das sicherlich kein gutes von uns war, wichtig, ein anderes Gesicht zu zeigen – und das ist uns zweifelsohne gelungen. Zum anderen hatten wir eine schwierige Trainingswoche mit vielen kranken und angeschlagenen Spielern. Trotz all dieser Widerstände hat die Mannschaft heute eine sehr couragierte Leistung abgeliefert, mit viel Einsatz und Disziplin. Deshalb freut es mich umso mehr für das Team, dass wir die Punkte in Deisenhofen behalten konnten, auch wenn wir am Ende nochmal zittern mussten. Insgesamt geht der Sieg aber in Ordnung.«

In Abwesenheit von Alper Kayabunar war Vincent Saller hauptverantwortlich für den TSV 1860 München II . Der 27-Jährige war mit der Leistung zwar zufrieden, haderte aber mit dem zweiten Unentschieden in Serie. Sein Gegenüber Thomas Leberfinger lobte den herausragenden Einsatz seiner Mannschaft und die Kulisse. Die ersten Stimmen zum 13. Spieltag der Bayernliga Süd.

Ünal Tosun, Trainer von Türkgücü München: »Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt. Nach dem 1:0 mussten wir jedoch unglücklich noch vor dem Halbzeitpfiff durch einen Standard den Ausgleich hinnehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann erneut zu einfache Gegentore kassiert. Defensiv hatte das phasenweise wenig mit Bayernliga-Niveau zu tun. Das muss ich offen und ehrlich so ansprechen.«

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel gegen einen sehr leidenschaftlichen, höchst aggressiven und laufstarken Gegner, das sich nach unserer relativ frühen Führung zu einem Abnutzungskampf entwickelt hat. Diesen Kampf haben wir angenommen und sind sehr zufrieden, dass wir hinten wieder die Null halten konnten. Fußballerisch war es wieder kein Leckerbissen. Das wissen wir selbst. In diesem Bereich ist Luft nach oben. Trotzdem sind genau diese Arbeitssiege gerade bei so schwierigen Auswärtsspielen eine Qualität, deshalb freuen wir uns über die drei wichtigen Punkte.«

Vincent Saller, Interimstrainer des TSV 1860 München II: »Wir sind zweimal nach dem Rückstand zurückgekommen, was hier beim Auswärtsspiel vor der Kulisse und auch mit der Männlichkeit, die der Gegner ausgestrahlt hat, nicht einfach ist. Es war eine super Mannschaftsleistung. Dass wir nur einen Punkt aus den letzten zwei Spielen geholt haben, das tut schon weh, das haben wir auch gerade noch mal angesprochen, aber es ist in Ordnung.«

»Wir haben uns schwer getan nach der Pause. Das hat man schon gemerkt. Ein Gegentor ist immer blöd und nervt, aber umso wichtiger war die schnelle Reaktion, auswärts gegen einen starken Gegner, der gut verteidigen kann, der ekelhaft ist.«

»Ich finde, dass wir gegen Ende unseren Rhythmus wieder gefunden haben und vielleicht, wenn wir die ein, zwei Situationen noch schärfer ausspielen, das 3:2 machen können. Aber das Ergebnis ist auch so in Ordnung.«

Leberfinger mit Punkt gegen 1860 zufrieden: »Gutes Spiel vor schöner Kulisse«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Das war ein sehr ordentlicher Auftritt von uns. In der ersten Halbzeit hatten wir drei bis vier wirklich sehr gute Chancen, nutzen diese aber nicht konsequent, bis wir schließlich das 1:0 machen. Verdienterweise kassieren wir jedoch im direkten Gegenzug nach einem Standard den Ausgleich, da wir da einfach nicht konsequent verteidigen. In der zweiten Halbzeit gehen wir durch einen berechtigten Elfmeter erneut in Führung, doch nur fünf Minuten später verlieren wir unnötig den Ball und bekommen wiederum einen Elfmeter gegen uns, der zum erneuten Ausgleich führt. So blieb es bis zum Schluss ein Spitz-Auf-Knopf-Spiel. Der Einsatz der Mannschaft war top, wirklich herausragend – jeder hat sich voll reingehauen und ist marschiert ohne Ende. Leider haben wir trotz der Führungen einfach zu schnell die Gegentore kassiert. Wenn wir die Führung länger halten, wird es für 1860 sicher schwerer. Insgesamt war es aber ein verdienter Punkt und ein wirklich gutes Spiel vor einer schönen Kulisse. Der Punkt fühlt sich für uns auf alle Fälle nicht schlecht an.«