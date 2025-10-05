Deisenhofen siegt gegen Schwaig dank starker Defensive

Trotz Ausfällen und Erkältungswelle setzt sich der FC Deisenhofen mit 2:1 durch und beweist Teamgeist sowie Cleverness im Heimspiel.

Schwer angeschlagen ging der FC Deisenhofen ins Heimspiel gegen den FC SF Schwaig, doch das Team von Andreas Pummer zeigte sich von der 1:5-Pleite in Gundelfingen und der Erkältungswelle der vergangenen Tage bestens erholt und gewann mit 2:1 (1:0). „Es war eine sehr, sehr konzentrierte und engagierte Leistung. Und wir waren auch sehr effektiv“, lobte der FCD-Coach seine Mannschaft.

Pummer musste letztlich den kranken Nikolaos Gkasimpagiazov aus seinem Kader streichen, Florian Schmid saß zwar auf der Bank, war aber ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen nicht einsatzfähig. Auch Yasin Yilmaz blieb zunächst draußen. Das alles konnte die Blauhemden aber nicht erschüttern: „Der Gegner hatte mehr Ballbesitz, aber das war auch irgendwo so geplant. Wir waren in dieser Woche zu wenig Leute im Training, um hohes Tempo gehen zu können“, erläuterte Pummer, warum man Schwaig die Initiative überließ. Die Taktik ging auf, Paul Schemat setzte sich nach einem Steilpass geschickt durch und brachte Deisenhofen mit 1:0 in Führung (18.).

Ansonsten blieben auf beiden Seiten hochkarätige Möglichkeiten aus. „In der ersten Halbzeit haben wir gar nichts zugelassen“, freute sich Pummer über die gute Defensivarbeit seiner Elf, die im zweiten Durchgang genauso weitermachte, geschickt verteidigte und durch Schemat kurz nach dem Wechsel die Chance hatte zu erhöhen: Er ließ einen Verteidiger schön aussteigen, verzog aber mit dem linken Fuß.

Ansonsten blieben die Gastgeber in Lauerstellung. „Wir haben auf den Fehler des Gegners gewartet“, sagt Pummer. Und der kam: Jan Krettek eroberte an der Mittellinie den Ball, marschierte durch und stellte auf 2:0 (71.). Doch entschieden war damit noch nichts, wie Pummer feststellen musste: „Aber auch das ist Deisenhofen: Wir haben alles im Griff, dann stehen wir bei einem Diagonalball verkehrt und es steht 2:1.“ Tim Schels erzielte Schwaigs Anschlusstreffer in der 88. Minute und sorgte für Anspannung bei Pummer, zumal danach ein Schwaiger den Ausgleich knapp verpasste: „Wir mussten nochmal vier, fünf Minuten zittern. Schwaig hatte noch diese Riesenchance und wir waren wirklich froh, als der Schiedsrichter nach dieser Aktion abgepfiffen hat.“

Dem Trainer war anzumerken, wie sehr ihn dieser Erfolg unter schwierigen Umständen freute: „Es war ein gutes Spiel von der Mannschaft. Bemerkenswert war nicht nur, wie sie gegen diese Widerstände, dass wir nicht richtig trainieren konnten, gekämpft hat, sondern auch, welche Reaktion sie gegenüber dem Gundelfingen-Spiel letzte Woche gezeigt hat. Sie ist heute wieder stabil gestanden und hat souveränen Fußball gespielt.“

Für zwei Akteure gab es sogar ein Sonderlob von Pummer. Valentin Köber, der nach Krankheit erst am Donnerstag ins Training eingestiegen war, hielt 90 Minuten durch – und wie: „Eine sehr engagierte Leistung“, bescheinigte ihm Pummer. Und den fürs Abwehrzentrum reaktivierten Michael Vodermeier, mittlerweile eigentlich FCD-Finanzvorstand, fand der Coach „wirklich exzellent. Wie er hinten drin gestanden ist, das war super.“ (um)

FC Deisenhofen - FC SF Schwaig 2:1 (1:0) Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer (87. Yilmaz), Vodermeier, Jung, Semmler, Müller-Wiesen, Köber, Krettek, Schemat (73. Weber), Kretzschmar (73. Yimez). Tore: 1:0 Schemat (18.), 2:0 Krettek (71.), 2:1 Schels (88.)