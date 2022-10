Deisenhofen siegt - Garching in Not - Landsbergs Joker stechen 15. Spieltag kompakt

Der TSV Landsberg bleibt erster Verfolger des SV Schalding-Heining. Vor 1120 Zuschauern bot Aufsteiger SV Erlbach Sascha Mölders und seiner Mannschaft einen heißen Kampf. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging das Team von Johann Grabmeier in der 56. Minute mit 1:0 in Führung.

Nach der Pause sorgte Alexander Schröter in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Spätestens als Garchings Leader Mike Niebauer in der 86. Minute vom Platz gestellt wurde, war die Partie gelaufen. Garching steht auf einem Relegationsplatz und hat schon sieben Zähler Rückstand an das rettende Ufer.

Der TSV Schwaben Augsburg erkämpft sich zu neunt einen Punkt beim SV Kirchanschöring. Die Gäste spielten nach der roten Karte für Greisel in der Anfangsviertelstunde fast die komplette Partie über in Unterzahl.

Punkteilung zwischen dem TSV 1865 Dachau und der Reserve der Münchner Löwen. Beim 1:1 brachte Marco Manhardt die Schmöller-Elf per Handelfmeter in Führung, Mohamed Bekaj glich aber mit dem Pausenpfiff für die Hausherren aus.

Da hat sich der VfB Hallbergmoos kalt erwischen lassen vom Favoriten. Der FC Memmingen schenkte den Hausherren früh im Spiel zwei Tore ein und lenkte das Spiel in die entsprechende Bahn. Michael Baries brach den Bann nach zehn Minuten, Ex-Profi Dominik Stroh-Engel legte in der 15. das 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit erhöhte Pascal Maier auf 3:0, fast schon die Vorentscheidung. Simon Werners Treffer zum 1:3 war in der 91. Minute natürlich nur noch Ergebniskosmetik. Der VfB hängt tief im Keller fest. Memmingen bleibt Landsberg und Schalding im Nacken.

VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Memmingen 1:3

VfB Hallbergmoos-Goldach: Dinkel, Opitz (46. Petschner), Thee (65. Küttner), Mömkes, Giglberger, Strohmaier, Kostorz, Breuer (46. Brzovic), Krause (73. David), Werner, Monty Mendama (88. Czech) - Trainer: Strohmaier - Trainer: Brachtel

FC Memmingen: Werdich, Bettrich, Lutz (82. Zeqiri), Brugger, Bauer, Bareis (75. Moser) (82. Rupp), Remiger, Dausch (66. Fidan), Trkulja, Maier, Stroh-Engel (66. Mihajlovic) - Trainer: Baierl

Schiedsrichter: Schwendner (Ensdorf)

Tore: 0:1 Bareis (10.), 0:2 Stroh-Engel (15.), 0:3 Maier (67.), 1:3 Werner (90.+1)